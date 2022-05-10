Как найти вторую половину по психотипу

Альфы, беты, гаммы и омеги — четыре устойчивых психотипа, каждый из которых несет свою особую миссию и призван выполнить свою особую жизненную задачу.

Как понять себя и определить, в каком союзе ваша личность расцветет и сможет воплотить свое истинное назначение — рассказывает психолог на примере звездных пар.

Амаль Клуни (Альфа) и Джордж Клуни (Альфа)

Многие считают, что рецепт жизненного успеха состоит в том, чтобы найти себя, «плюс» найти свою половину. Однако выполнить это элементарное математическое действие в реальности не так-то просто. Случается, что на обретение этих слагаемых счастья мы тратим буквально всю жизнь и все равно в сумме получаем разочарование. Сегодня психолог и психотерапевт Елена предлагает уникальную методику настройки эффективного поиска — и себя, и своего человека — классификацию личности и партнерства по литерам греческого алфавита.

Альфы, беты, гаммы и омеги: кто мы и зачем пришли в этот мир? Психотипов, маркированных литерами греческого алфавита, много, но самые устойчивые — альфы, беты, гаммы и омеги. Буква не просто определяет стереотип поведения в обществе, но и отражает энергию личности — ее масштаб, цели и отношение к жизни и партнерам. Альфами не становятся, альфами рождаются. Задачи Альфы — масштаба города, страны, мира, галактики. Они новаторы и идеологи, в основе их жизненной позиции стремление изменить мир к лучшему и четкое понимание того, как это сделать. И альфе нужен человек, который его идею будет претворять в жизнь. Минусы альф — гордыня, высокомерие и полигамность. Альфа, бета, гамма и омега Задача Беты — помогать Альфе. Беты — это «внедрители». Все, что из идеи превратилось в реальность, организовал Бета. Продуцировать идеи Бета не может, но то, как он может их продвигать, делает его незаменимым. Альфа придумал — Бета воплотил. Минусы Бет — постоянное стремление конкурировать и жадность. Гамма — это просто хорошие парни и девчата, чья высшая задача — построить дом, а также посадить дерево и родить ребенка. Гаммы полностью реализуются в семье, воспитании детей и создании уюта. Их слабость в том, что они не развиваются. Они такие, какие есть: простые и хорошие. И это не проблема, пока они не встают в пару с Альфой или Бетой. В таких союзах Гаммы сильно рискуют наскучить своему партнеру и в какой-то момент стать просто неинтересными для своей Альфы или Беты. А что же Омеги? В противоположность Альфе, Омегами не рождаются, ими становятся. Это та нижняя ступень иерархии, на которую в силу различных обстоятельств могут спуститься и Гаммы, и даже Беты. Омега — стопроцентный «ничегонеделатель», никаких задач, целей и стремлений. Ипостаси могут быть две — либо вечная жертва, либо осознанный иждивенец, паразитирующий на своем партнере. Минусы Омег….сам факт их существования. Найти свою букву: как «читаются» знаменитые брачные союзы Свобода, равенство, братство — так, например, можно охарактеризовать союз Альфа-Альфа. Джордж и Амаль Клуни В нем женщина чувствует себя сокровищем и с великим почтением относится к своему мужчине. Ему — не нужны другие, поскольку его любимая Альфа наполняет его энергией и дает ему все, что требуется. Здесь нет ни доминирования, ни манипуляций — абсолютное взаимоуважение и признание достоинств партнера. Пример такого успешного союза — это брак голливудского актера Джорджа Клуни и Амаль, юриста и советника бывшего генерального секретаря ООН. Две альфы «свела» общая идея — миротворчество: Амаль и Джордж занимались вопросом запуска спутников, отслеживающих террористов в Ливии. У пары двое детей и по-прежнему великая миссия противостояния агрессии и войнам в мире. Брэд Питт и Анджелина Джоли Еще один интересный аспект партнерства Альф демонстрируют отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта. Стопроцентная Альфа Анджелина, ставшая не просто знаменитой актрисой, но и человеком мира, долгие годы держала партнера-альфу в тени своего сияния — на ролях Беты. Да, так бывает. В ореоле бурной энергии Анджелины Брэд Питт оставался лишь хорошим актером с нехорошими слабостями. И только после расставания вошел в свою сильную позицию Альфы, активно созидая и продвигая собственные идеи. Альфа и Бета — это почти команда мечты, ведь союз идеально реализует цикл «придумать идею и воплотить идею». Интересно, что такое партнерство традиционно для сферы мировой политики. Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп. Экс-президент Соединенных Штатов Америки, безусловная Альфа, человек, меняющий мир своими сознанием и действиями. Его супруга и с рождением детей не утратила позиций Беты. Да, она работает хорошей женой, но ни амбиций, ни собственной жизни не теряет. Поэтому Меланию можно смело отнести к Бетам.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Британская королевская семья подарила миру классику взаимоотношений Альфа-Бета, где Альфа — женщина. Принцесса Диана и принц Чарльз. Диана с ее благотворительной, миротворческой, высокой гуманистической идеей мирового масштаба как безусловная Альфа воспользовалась твердым плацдармом монарших традиций для реализации собственной большой миссии. Чарльз же этот плацдарм предоставил.

Пара, где высшей ценностью являются семейные скрепы, это Бета-Бета. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Таков брак знаменитого «Росомахи» из «Людей Икс», актера, певца и продюсера Хью Джекмана с коллегой по творческому цеху Деборрой-Ли Фернесс. Их брак считается одним из самых долгих отношений в Голливуде, а совместным детищем является общая продюсерская компания.

Альфа и Гамма: интересный и успешный союз, когда женщина — Гамма и вполне это осознает. Джессика Альба и Кэш Уоррен

Такая женщина готова к тому, что масштабный муж, даже любя ее, всегда будет блистать на стороне, поскольку сама не способна дать ему необходимого количества энергии. Она всегда в тени своего мужчины, самоотверженно обеспечивает крепкий тыл и тихую гавань и этим счастлива. А вот когда женщина Альфа, а мужчина Гамма, проблем не избежать. Пример — Джессика Альба и Кэш Уоррен. Звезда мирового кино и неизвестный ассистент режиссера. С его стороны — постоянная ревность, причем не только к другим мужчинам, но и к ее успеху в профессии — даже после того, как Альба занялась бизнесом, оставив актерскую карьеру. И как бы не стояла на страже семейного благополучия Альфа Альба, скорее всего, настанет момент, когда ей станет так неинтересно со своей Гаммой, что она уйдет.

Пример того, как делать не нужно, — союз с Омегой, кто бы в этот союз ни вступил. Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Ну а поскольку Омега — тип не врожденный, а приобретенный, то при определенных условиях в Омегу может превратиться и ваша Бета, и ваша Гамма. Яркая иллюстрация — брак поп-принцессы Америки Бритни Спирс с танцором Кевином Федерлайном. Возможно, в период расцвета отношений Федерлайн еще был Гаммой, а может, даже и Бетой, но после развода грамотно «присосался» к финансовому потоку от Бритни, получив миллионные отступные и алименты на детей. Певица платит ему уже 13 лет, причем по последним данным, бывший муж планирует увеличить претензии на содержание в два раза, то есть вполне профессионально паразитирует.