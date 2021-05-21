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8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову

Люди способны строить невероятные сооружения. Сегодня архитекторы и инженеры хвастаются тем, что проектируют ультрасовременные здания. Спортивные арены, памятники и соборы – всё это свидетельства наших невероятных способностей. Однако в современном мире нам помогают такие технологии, как лазерное оборудование, дрели и краны.

Строители в древние времена не имели такой роскоши. И то, как им удавалось возводить невероятно точные конструкции, озадачивает нас до сих пор. Мы составили список из десяти лучших древних сооружений, которые остаются для нас загадкой.

1. Нан-Мадол

8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову

Заброшенный мегалитический город Нан-Мадол – потрясающий пример архитектуры и искусства, который позволяет нам предположить, что было возможно в древние времена. Построенный в лагуне, примыкающей к береговой линии штата Понпеи, Нан-Мадол включает в себя около 100 искусственных островков, раскинувшихся на 60 гектарах земли. В городе могли комфортно разместиться более 1000 человек. Историки считают, что Нан-Мадол был церемониальным и политическим центром вождей династии Сау Делер (примерно 1100-1628 года).
Что делает город ещё более странным, так это то, что строители Нан-Мадола полагались исключительно на вес и расположение каждой каменной колонны, а не раствор, когда речь шла о безопасность зданий.

Говорят, что перемещать базальтовые колонны помогали гигантские птицы. И хотя точные сведения об архитектуре и инженерии города нам недоступны, мы знаем, что для реализации такого проекта требовались развитые экономическая и экологическая системы.

2. Пума Пунку

8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову

Ни один список загадочных древних сооружений не обходится без упоминания блоков Пума Пунку. Это место является частью храмового комплекса, расположенного в Андах Боливии. Историки полагают, что Пума Пунку построили в период между 536 и 600 годами нашей эры. Многие учёные, однако, утверждают, что каменные сооружения намного старше. Итак, что же делает их такими уникальными? Камни достаточно массивные, самый большой из них весит примерно 131 тонну. Это в два раза превышает вес большинства современных землеройных машин. Как 1420 лет назад людям удавалось перемещать с места на место эти гигантские камни? Никто не знает.
Пума Пунку находится в горах на высоте 3900 метров. Это выше границы леса. А это значит, что в том районе не растут деревья, и люди не могли использовать брёвна для перемещения камней. Самой большой загадкой остаётся вид техники, которую применяли для формирования блоков: они имеют невероятно точные очертания. Камни также намагничены. Может быть, наши предки были не такими уж и примитивными, как мы привыкли думать.

3. Монолиты Асуки

8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову

Асука – деревня, расположенная в японском уезде Такаити. Деревня берёт своё начало в период Кофун-Джидай (250-552 года нашей эры). Асука вызывает огромный исторический интерес. На территории деревни находятся двадцать знаменитых каменных сооружений. До сих пор никто не знает, кто их построил. Самое большое и необычное из этих таинственных сооружений – Масуда-но-Инафуне, что переводится как «каменный корабль Масуды». Длина каменной структуры – 11 метров, ширина – 8 метров, а высота – почти 5 метров. Камень весит примерно 800 тонн.
Нет однозначных ответов на вопрос, кем, когда и для чего были созданы эти каменные сооружения. Тем не менее, было выдвинуто немало теорий в попытке объяснить необычные конструкции. Масуда-но-Инафунэ находится в регионе, где много буддийских святынь и храмов. Возможно, буддисты создали сооружение для проведения религиозных церемоний. Однако для огромной каменной конструкции вовсе не характерен буддийский стиль строительства.

4. Стены цитадели Саксайуаман

8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову

Инки – это богатый источник исторической информации. Куско – место, где можно найти огромное количество руин инков, однако самыми примечательными из них является цитадель Саксайуаман, расположенная на северной окраине города. Инки построили эту бывшую столицу своей династии как крепость. Однако сегодня большая часть комплекса превратилась в руины. Всё, что от него осталось – это выдающаяся стена, которая сбивает с толку современных историков и учёных. Как и большинство сооружений инков, стены представляют собой сверхтяжёлые каменные глыбы, которые соединены вместе, словно кусочки пазла.

Валуны имеют неправильную форму, однако они расположены настолько плотно, что между ними не поместится даже тонкая игла. Стены возвышаются более чем на шесть метров, самая длинная из них простирается на 400 метров. Стены настолько поразительны, что, когда испанцы захватили Куско, они начали разрушать их, полагая, что только демоны могли построить такие сооружения. Однако большинство валунов были слишком тяжёлыми: испанцы не могли сдвинуть их с места. Как инкам удалось придать идеальную форму этим валунам и соединить их вместе, остаётся большой загадкой.

5. Скальные храмы в Лалибэле

8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову

Одиннадцать древних каменных церквей в Лалибэле являются свидетельством того, что христианство существует в Эфиопии дольше, чем в любой другой стране. Религия занимает прочное место в этой стране, начиная с 330 года нашей эры, несмотря на высокий уровень бедности и нестабильности. Монолитные конструкции уходят на глубину от 12 до 15 метров под поверхностью земли. Крестообразные отверстия выступают в роли окон, вентиляции и даже дренажа для отвода дождевой воды. Многие теории пытаются объяснить происхождение этих поразительных церквей. Самая популярная гипотеза – эти культовые сооружения приказал построить король Лалибэла в 12-м веке. Маленький музей у входа в церковь продвигает эту теорию, но в качестве доказательства предоставляет лишь хрупкое топорообразное тесло. Тем не менее, этот инструмент больше подходит для земледелия, нежели для работы с твёрдым камнем. Местные верующие, которые пользуются подземными церквями, придают этой теории божественный смысл. Они считают, что король Лалибэла построил одиннадцать церквей с помощью целой армии ангелов всего за одну ночь.

6. Террасы Морай

8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову


Морай, расположенный примерно в 50 километрах к северо-западу от Куско, Перу, является местом, где находятся одни из самых загадочных и потрясающих руин инков. Руины представляют собой древнее амфитеатроподобное сооружение с концентрическими террасами, опоясывающими впадину. Самая большая из террас находится в центре и спускается примерно на 150 метров к круглому дну. Одна из самых интригующих особенностей этого сооружения заключается в том, что дно настолько хорошо дренировано, что в нём не может собираться дождевая вода. Это гарантирует, что даже самые обильные дожди не смогут затопить террасы Морай. Ещё одна примечательная особенность заключается в том, что существует огромная разница температур, достигающая 15°C, между нижней и верхней частями древнего сооружения. Такой перепад создаёт на террасах несколько микроклиматов; это позволяет предположить, что земледельцы когда-то использовали Морай для изучения влияния различных климатических условий на урожай. Возможно, мы никогда не узнаем цель, с которой были построены террасы Морай, однако исследования в сельскохозяйственных целях – вполне возможный вариант.

7. Сокровищница в Петре

8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову


По оценкам археологов и историков, строительство сокровищницы в Петре произошло в 1-м веке до нашей эры. Конструкция не имеет аналогов в регионе, и мы можем только предположить, что это была работа эллинистических архитекторов. Учёные и историки до сих пор не установили назначение сокровищницы. Она получила своё текущее название благодаря популярному среди бедуинов поверью, что гигантская каменная урна, толос, использовалась как тайник для древних сокровищ пиратов. Бедуины пытались заполучить сокровище, периодически обстреливая его. На стенках урны до сих пор видны пулевые отверстия.

И хотя мы не знаем ни создателей, ни назначение сокровищницы, люди, создавшие её, безусловно, хотели произвести впечатление. Не многие современные здания могут сравниться по эстетике и красоте с этим древним сооружением. Конструкция здания довольно проста. Планировка включает в себя одно большое центральное помещение и два маленьких по бокам крыльца с обеих сторон. Сокровищница построена на склоне высокого утёса. Под древним сооружением находятся несколько небольших помещений и гробниц.

8. Храм Боробудур

8 древнейших сооружений, над загадками которых человечество продолжает ломать голову


Храм в Боробудуре – ещё одно древнее сооружение, окутанное тайной. По сей день самый большой в мире буддийский храм скрывает ответы на вопросы, связанные с его строительством. По оценкам историков, он был построен в 8-м веке династией Шайлендра. Они считают, что строительство заняло целое столетие ввиду огромных размеров храма и замысловатых художественных работ. Однако археологи предполагают, что первоначальная конструкция сооружения представляла собой одну гигантскую ступу, построенную вокруг пяти балюстрад. Позже строители изменили конструкцию, чтобы добавить ещё три ступы из опасения, что здание может рухнуть. Дизайн храма очень напоминает мандалу; это наводить на мысль, что Боробудур построили индийские буддисты.

Храм украшают 504 статуи. Центральный купол окружают 72 ступы, внутри каждой из которых находится статуя. Внутри главной ступы располагается не менее загадочная незавершённая скульптура Будды. Эта статуя имеют внушительные размеры; она породила множество теорий, связанных с её происхождением.    

Источник  : https://udivitelnoe.temaretik.com/2218253876974061772/

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