Интересные, но короткие факты на все случаи жизни

Всегда приятно узнать для себя что-нибудь новое. Если вы решили устроить себе небольшой перерыв, то эту паузу можно провести с пользой для кругозора. С такой задачкой отлично справится новая подборка интересных фактов на все случаи жизни.
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А вы знали об этом?
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта, составленный с учетом их доходов, числа упоминаний в СМИ и популярности поисковых запросов. Возглавил список хоккеист Александр Овечкин с годовым доходом в 14,5 миллиона долларов. В тройку также вошли музыканты Сергей Шнуров (13,9 миллиона долларов) и Филипп Киркоров (8,9 миллиона долларов). Ранее Forbes опубликовал список из сотни финансово успешных знаменитостей. Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым в мире актером, заработав за последний год 239 миллионов долларов.
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