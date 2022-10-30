Как заставить мужчин чаще приглашать вас на свидания: попробуйте эти 9 способов

Иногда, чтобы мужчина обратил на вас внимание, нужно давать чуть больше сигналов — как это сделать? Рассказываем в статье.

Кажется, что милое общение с мужчиной уже давно должно привести как минимум к первому свиданию? Возможно, ваших невербальных сигналов недостаточно, и он не слишком уверен, что вы его интересуете. Но есть несколько способов, благодаря которым мужчине сложно будет не пригласить вас на свидание, где вы сможете установить еще более тесный контакт.

Проявляйте интерес

Нет ничего предосудительного в том, чтобы поинтересоваться как прошли выходные или отпуск, особенно если это ваш коллега — это отличный повод для разговора, в котором вы можете найти то, что и вам близко. К тому же это приятный элемент вежливости. Просто не стоит перебарщивать, навязчиво преследуя мужчину вопросом «как дела?» каждый день. Согласитесь, ведь и вы бы сочли такое поведение слишком странным?

Ищите общие темы

Всегда проще поддерживать общение, когда есть что обсудить. Вдруг вы оба увлекаетесь горными лыжами, смотрите один и тот же сериал, увлекаетесь музыкой? Так что когда вы окажетесь в компании мужчины, с которым вам хотелось бы пойти на свидание, невзначай можете поделиться своими впечатлениями о новом фильме, выставке или концерте, на которых вы недавно побывали.

А если вы общаетесь онлайн, то будет еще проще: прямо спросите, чем ваш собеседник увлекается — это один из распространенных вопросов, когда люди только начинают друг друга узнавать в приложении для знакомств. А если такая прямота не для вас, попробуйте спросить, как он собирается провести выходные или же начните по ходу переписки как бы рассуждать, чем бы вам самой заняться в свободное время. Так у вас завяжется разговор, который захочется продолжить в каком-нибудь приятном месте за чашечкой кофе или бокалом вина.

Создавайте повод

Заведите разговор о кино, книгах, музыке, путешествиях — так вы сможете узнать вкусы мужчины. Вдруг вы обнаружите, что совсем скоро одна из его любимых групп дает концерт. Или же в разговоре вы сами можете поделиться тем, как вас впечатлил какой-то фильм и рекомендовать его посмотреть, а потом попросить поделиться своим мнением. Вы вполне можете его заинтриговать своими отзывами и в следующий раз у вас точно будет повод поговорить. А чем чаще вы поддерживаете связь, тем выше шансы перевести ваше общение в свидание.

Просите о помощи

Мужчинам обычно приятно, когда женщины просят их о помощи. Так они подкрепляют уверенность в себе. Возможно, вы водите машину, в ней есть небольшая поломка и поэтому вам нужен совет или контакт хорошего мастера. Или, например, на работе вам надо переехать в другой кабинет –попросите симпатичного вам коллегу перенести в новое место тяжести.

А еще вы элементарно можете попросить рекомендовать вам что-нибудь: интересное место, где можно провести выходные или отпуск, уютное кафе или ресторан для встречи с подругами (так, кстати, вы и сможете к тому же узнать чуть больше о его вкусах).

Делайте комплименты

Не только девушки любят, когда им делают комплименты. Если вам нравится его выбор в одежде, опрятность, парфюм, оцените его хороший вкус. И безусловно, мужчины любят, если женщинам нравится их чувство юмора, интеллект, харизма.

Флиртуйте

А в флирте на самом деле важнее всего — чувство юмора. И, конечно же, мужчины любят разглядывать женщин. Поэтому можете использовать ненавязчивые жесты: поиграть волосами или цепочкой на шее, плавно сменить позу, демонстрируя линию шеи и ключицы.

Интригуйте

Этот способ стоит попробовать при активном виртуальном общении, когда уже не хочется его более затягивать. Начните рассказывать какую-нибудь историю, а на середине остановитесь. Если мужчина искренне заинтересован вами, он обязательно поинтересуется, где же продолжение. И тут уже с ноткой флирта и юмора можно прямо сказать, что вторая часть истории доступна только в оффлайн-формате.

Проявляйте любознательность

Да, интеллект — это сексуально. Мужчина оценит, если женщина может поддержать разговор на любую тему, показывает свой широкий кругозор, спокойно может аргументировать свою точку зрения и услышать его позицию. Но не пугайтесь, если вы чего-то не знаете — это абсолютно нормально. Попросите мужчину подробнее вам рассказать то, что вам неизвестно, это как раз и может стать прекрасным поводом пригласить вас на свидание.

Улыбайтесь

И это ваше главное оружие. Мужчины любят общаться с легкими на подъем женщинами, открытыми к общению, смешливыми. Так вы излучаете позитив и счастье, которыми так и хочется заразиться.

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А вы знали об этом?

Строгие неписаные законы, по которым жили запорожские казаки, категорически исключали возможность появления женщин на Сечи. Это был не просто запрет, а настоящее табу, нарушение которого каралось смертью. Семейная жизнь отрицалась в принципе, ведь она отвлекала казака от ратного дела, усложняла рядовые будни, наносила непоправимый вред и препятствовала неустанным демонстрациям воинских доблестей.

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