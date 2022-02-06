Удивительные факты о близнецах

Говорят, что между близнецами при рождении возникает особая связь, которая не исчезает с годами.

1.

В 2008 году супруги из Великобритании узнали, что являются разнополыми близнецами, разлучёнными при рождении



Каждый из детей попал в приёмную семью, а спустя годы они встретились и поженились, не подозревая, что являются друг другу родными братом и сестрой. В итоге им пришлось расторгнуть брак в судебном порядке.

2.

У близнецов могут быть разные биологические отцы



Такое действительно возможно, однако вероятность зачатия таких близнецов составляет 1 к 400.

3.

Женщины, которые едят много молочных продуктов, склонны к рождению близнецов



Дикий ямс также увеличивает вероятность зачатия близнецов.

4.

Если у пары идентичных (однояйцевых) мужчин-близнецов родятся дети от идентичных женщин-близнецов, то юридически их дети будут двоюродными братьями или сёстрами, а фактически – родными



Если одна пара идентичных близнецов женится на другой паре близнецов, то это явление носит название «четвертичный союз» или «квартетный брак».

5.

69 – самое большое количество детей, рождённых от одной женщины. К 40 годам у россиянки было 16 двойняшек, 7 тройняшек и 4 четырняшки



Мать-героиня умерла в 2010 году в возрасте 93 лет.

6.

У каждого человека есть свой уникальный запах, за исключением близнецов



Пара близнецов с одинаковой ДНК имеет один и тот же запах. Однако собак можно обучить отличать таких близнецов друг от друга, даже если они живут в той же среде и едят одинаковые продукты.

7.

Несмотря на внешнее сходство, «звёздные» сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен на самом деле являются двуяйцевыми, а не однояйцевыми близнецами



Сёстры выглядят как монозиготные (идентичные) близнецы, но в реальности являются дизиготными, то есть они имеют различные генотипы.

8.

Первые известные науке «сиамские близнецы» произвели на свет в общей сложности 21 ребёнка, а в настоящее время их потомков насчитывается более 1500 человек



Сросшиеся близнецы Энг и Чанг Банкеры появились на свет в 1811 году, провели детство в Великобритании, а затем переехали в Таиланд.

9.

Мать Эрнеста Хемингуэя заставляла его надевать одежду сестры, так как всегда мечтала о близнецах



Сестру Хемингуэя звали Марселина, а мать ласково называла мальчика «Эрнестина». Обоих детей женщина также называла «сладкие голландские куколки». Ниже на фото Эрнест стоит справа от родителей, а Марселина – слева.

10.

У однояйцевых близнецов разные отпечатки пальцев



Отпечатки пальцев формируются в утробе матери уже после разделения эмбрионов.

11.

Близнецы начинают общаться друг с другом ещё в материнской утробе



На 14-й неделе они могут дотянуться друг до друга, а на 18-й неделе они, как правило, прикасаются друг к другу чаще, чем к себе.

12.

У некоторых близнецов есть свой собственный язык



В отсутствии взрослых у младенцев-близнецов могут развиться свои собственные речевые модели. Они много времени проводят вместе, поэтому у них не бывает недостатка в устной практике. К сожалению, когда дети начинают учиться разговаривать, их собственный язык забывается.

13.

Вероятность забеременеть двойней увеличивается с возрастом



У женщин старше 35 лет вырабатывается больше фолликулостимулирующего гормона, чем у женщин моложе этого возраста. Этот гормон повышает шансы родить близнецов. Но в то же время этот же гормон, по иронии судьбы, влияет на фертильность и снижает шансы забеременеть.

14.

У мужчин-близнецов также могут родиться близнецы при условии, что у их жён образуется сразу две яйцеклетки



Шанс родить двуяйцевых близнецов увеличивается, если женщина сама является двуяйцевым близнецом, или она уже рожала двуяйцевых близнецов.

15.

22% всех близнецов – левши. Среди обычных людей леворукость встречается только у 10%



Существует теория, согласно которой леворукость начинает формироваться ещё в утробе матери.

16.

В Нигерии наблюдается самый высокий в мире показатель многоплодной беременности и рождения однояйцевых близнецов



Реже всего многоплодная беременность встречается у китаянок.

17.

Рожать близнецов у самок белых медведей в порядке вещей. По сути, они чаще всего рожают медвежат-двойняшек и реже – тройняшек или одного детёныша

Самки дают потомство вплоть до 25 лет.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2408166137240225818/

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