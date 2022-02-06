Удивительные факты о близнецах

Говорят, что между близнецами при рождении возникает особая связь, которая не исчезает с годами.
1.
В 2008 году супруги из Великобритании узнали, что являются разнополыми близнецами, разлучёнными при рождении
Каждый из детей попал в приёмную семью, а спустя годы они встретились и поженились, не подозревая, что являются друг другу родными братом и сестрой. В итоге им пришлось расторгнуть брак в судебном порядке.
2.
У близнецов могут быть разные биологические отцы
Такое действительно возможно, однако вероятность зачатия таких близнецов составляет 1 к 400.
3.
Женщины, которые едят много молочных продуктов, склонны к рождению близнецов
Дикий ямс также увеличивает вероятность зачатия близнецов.
4.
Если у пары идентичных (однояйцевых) мужчин-близнецов родятся дети от идентичных женщин-близнецов, то юридически их дети будут двоюродными братьями или сёстрами, а фактически – родными
Если одна пара идентичных близнецов женится на другой паре близнецов, то это явление носит название «четвертичный союз» или «квартетный брак».
5.
69 – самое большое количество детей, рождённых от одной женщины. К 40 годам у россиянки было 16 двойняшек, 7 тройняшек и 4 четырняшки
Мать-героиня умерла в 2010 году в возрасте 93 лет.
6.
У каждого человека есть свой уникальный запах, за исключением близнецов
Пара близнецов с одинаковой ДНК имеет один и тот же запах. Однако собак можно обучить отличать таких близнецов друг от друга, даже если они живут в той же среде и едят одинаковые продукты.
7.
Несмотря на внешнее сходство, «звёздные» сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен на самом деле являются двуяйцевыми, а не однояйцевыми близнецами
Сёстры выглядят как монозиготные (идентичные) близнецы, но в реальности являются дизиготными, то есть они имеют различные генотипы.
8.
Первые известные науке «сиамские близнецы» произвели на свет в общей сложности 21 ребёнка, а в настоящее время их потомков насчитывается более 1500 человек
Сросшиеся близнецы Энг и Чанг Банкеры появились на свет в 1811 году, провели детство в Великобритании, а затем переехали в Таиланд.
9.
Мать Эрнеста Хемингуэя заставляла его надевать одежду сестры, так как всегда мечтала о близнецах
Сестру Хемингуэя звали Марселина, а мать ласково называла мальчика «Эрнестина». Обоих детей женщина также называла «сладкие голландские куколки». Ниже на фото Эрнест стоит справа от родителей, а Марселина – слева.
10.
У однояйцевых близнецов разные отпечатки пальцев
Отпечатки пальцев формируются в утробе матери уже после разделения эмбрионов.
11.
Близнецы начинают общаться друг с другом ещё в материнской утробе
На 14-й неделе они могут дотянуться друг до друга, а на 18-й неделе они, как правило, прикасаются друг к другу чаще, чем к себе.
12.
У некоторых близнецов есть свой собственный язык
В отсутствии взрослых у младенцев-близнецов могут развиться свои собственные речевые модели. Они много времени проводят вместе, поэтому у них не бывает недостатка в устной практике. К сожалению, когда дети начинают учиться разговаривать, их собственный язык забывается.
13.
Вероятность забеременеть двойней увеличивается с возрастом
У женщин старше 35 лет вырабатывается больше фолликулостимулирующего гормона, чем у женщин моложе этого возраста. Этот гормон повышает шансы родить близнецов. Но в то же время этот же гормон, по иронии судьбы, влияет на фертильность и снижает шансы забеременеть.
14.
У мужчин-близнецов также могут родиться близнецы при условии, что у их жён образуется сразу две яйцеклетки
Шанс родить двуяйцевых близнецов увеличивается, если женщина сама является двуяйцевым близнецом, или она уже рожала двуяйцевых близнецов.
15.
22% всех близнецов – левши. Среди обычных людей леворукость встречается только у 10%
Существует теория, согласно которой леворукость начинает формироваться ещё в утробе матери.
16.
В Нигерии наблюдается самый высокий в мире показатель многоплодной беременности и рождения однояйцевых близнецов
Реже всего многоплодная беременность встречается у китаянок.
17.
Рожать близнецов у самок белых медведей в порядке вещей. По сути, они чаще всего рожают медвежат-двойняшек и реже – тройняшек или одного детёныша
Самки дают потомство вплоть до 25 лет.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2408166137240225818/
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Дважды Герой Советского Союза, воевавший без обеих рук (https://otari.mirtesen.ru/blog/43033091395)
Как Кошкины стали Романовыми (https://otari.mirtesen.ru/blog/43990297913/)
Осушение Каспийского моря: самый странный план Сталина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43738944688/)
Свежие комментарии