Когда мода объединяется с искусством

Многим художникам нравится сочетать различные виды искусства, поэтому возможности для творчества безграничны. Создавая такие творения, они могут добиться невероятных результатов, радуя ценителей не одного вида искусства.

Matchwithart ("Совпадение с искусством") — это аккаунт в Instagram, созданный менее 3 лет назад, который ведёт 28-летняя ценительница искусства, работающая в аукционном доме.



Находя идеальное украшение для картины, скульптуры или художественной инсталляции, она создаёт красивые образы, объединённые с искусством.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2296557753806883312/ Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Открытое письмо фальсификатору истории Е.Прудниковой ! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43356225497/) Пострадавшие от "сталинских репрессий". Кто же они, эти "безвинно осуждённые"? https://otari.mirtesen.ru/blog/43417567482/ Корни русофобии в современной Грузии: кто первым начал обвинять русских во всех бедах? https://otari.mirtesen.ru/blog/43535726484/