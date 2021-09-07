Когда мода объединяется с искусством

Многим художникам нравится сочетать различные виды искусства, поэтому возможности для творчества безграничны. Создавая такие творения, они могут добиться невероятных результатов, радуя ценителей не одного вида искусства.
Matchwithart ("Совпадение с искусством") — это аккаунт в Instagram, созданный менее 3 лет назад, который ведёт 28-летняя ценительница искусства, работающая в аукционном доме.
Находя идеальное украшение для картины, скульптуры или художественной инсталляции, она создаёт красивые образы, объединённые с искусством.
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