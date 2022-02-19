Адам и Ева: почему в Раю у них не было детей

Всем известна фраза, которую Бог адресовал первым людям на земле. «Плодитесь, и размножайтесь», — сказал он Адаму и Еве (Быт. 1:28), когда те еще обитали в раю. Тем не менее, за все время пребывания первой женщины в райских кущах она не произвела на свет ни одного ребенка. Почему так случилось?

Рождение первенца

Принято считать, что первенцем Адама и Евы стал Каин — будущий убийца родного брата. Святитель Филарет Московский считал, что появление на свет первым именно Каина можно объяснить тем, что к тому времени его родители еще не успели покаяться в совершенном ими грехе. Ведь на момент рождения старшего сына первые люди уже были изгнаны из рая. Тем не менее Ева оказалась так рада ребенку, что воскликнула: «Приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1). И хотя многие считают, что имя «Каин» происходит от еврейского глагола «приобретать», это не совсем корректно. Чаще исследователи склоняются к значению имени «Каин» как «кузнец» — именно так звучит это слово на арамейском и арабском языках. И все же, если верить тому, что Ева на самом деле обрела счастье в лице рожденного ею сына, то почему она не последовала призыву Бога и не родила детей раньше, до изгнания из рая?

Зачатие до изгнания

В Писании сказано, что Создатель велел первым людям населить землю.

Святитель Василий Великий утверждал, что этот призыв Бога можно объяснить тем, что его «творение было направлено на многих людей», а не только на первую пару. Таким образом, получается, что Господь действительно желал, чтобы Адам и Ева производили на свет новых людей.

На самом деле трудно представить, что Адам и Ева ослушались Господа еще до появления змея-искусителя и не стали выполнять Божий завет о размножении. В противном случае об этом, скорее всего, обязательно было бы упомянуто в Библии. Вследствие чего можно предположить, что Ева уже носила под сердцем ребенка, когда Господь выгнал ее и Адама из райских кущ. Подобную версию озвучил профессор Московской духовной академии, протодьякон Андрей Кураев в интервью «Российской газете» (№ 6172).

Недолгая жизнь в раю

А как же быть с тем, что слова о возникновении близких отношений между первым мужчиной и первой женщиной в Писании идут сразу после упоминания об изгнании: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала» (Быт.4:1)? Многие толкователи считают, что данное предложение следует понимать в прошедшем времени, то есть «познание Евы» предшествовало уходу людей из рая. Об этом также рассказал Андрей Кураев на страницах издания «Российская газета». Тем не менее, ни в одном из религиозных текстов не указано точного количества дней, месяцев или лет, в течение которых Адам и Ева пребывали в раю.

Наличием смерти, о которой все созданные Богом животные и растения поначалу даже не подозревали, человечество обязано именно первородному греху. Так святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Растения не были подвержены ни тлению, ни болезням; и тление, и болезни, и самые плевелы явились после изменения земли вслед за падением человека». Ему вторил и Феофан Затворник: «… быв создана нетленною, по причине грехов человеческих сделалась тленною, ибо и мы из нетленных сделались тленными». Выходит, что определить точный срок пребывания Адама и Евы в раю не представляется возможным. Однако если предположить, что первые люди последовали завету божьему о размножении и зачали ребенка еще до изгнания, то Ева не родила сына в раю только потому, что она ушла оттуда вместе с Адамом.

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