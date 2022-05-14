Илон Маск и его восемь детей: что о них известно?

Псевдоинновации в родительстве и шифры в именах

Предприниматель, инженер, миллиардер Илон Маск прославился как генеральный директор компаний Tesla и SpaceX. Но внимание нашей редакций он привлек, конечно, не как бизнесмен, а как отец. Мы уже довольно развернуто писали о его воззрениях на детей (спойлер: папа он, кажется, довольно так себе), ну а сейчас мы подготовили для вас небольшой путеводитель по его родственникам.

Пятидесятилетний Илон Маск родился в Южной Африке и сам вырос в многодетной семье. Его мать, Мэй Маск — канадская модель, а отец Эррол — инженер. Мама Маска часто рассказывает, как ей удалось вырастить успешных детей. Младший брат Маска, Кимбал, занимается преобразованием пищевой промышленности в более устойчивую индустрию, а младшая сестра Тоска запустила производство романтических фильмов Passionflix.

В 1979 году родители Маска расстались, и Илон переехал жить к своему отцу. Но сейчас у Илона похоже, хорошие отношения и с матерью. Он подарил Мэй зеленую Теслу, и она переехала в Калифорнию в 2013 году, чтобы быть ближе к своим детям и внукам (о которых мы сейчас расскажем поподробнее).

«Детей не стоит оберегать от реалий ответственности. Мои дети видели, сколько мне приходится работать, чтобы обеспечить нам крышу над головой, еду и одежду из секонд-хендов, и это пошло им на пользу»: отрывок из книги матери Илона Маска

Двойня и тройня

Илон встретил свою первую жену, Джастин Уилсон, в Канаде — во время обучения в Королевском университете в Онтарио.

Джастин рассказывает эту историю так: Маск пригласил ее поесть мороженое, она отказалась — решила остаться дома, чтобы готовиться к занятиям, но он все равно появился на пороге с «двумя рожками шоколадного мороженого, капающего на пол».

Маск перешел в Уортонскую школу бизнеса, но продолжал присылать розы Джастин. На какое-то время их пути разошлись, но потом они снова воссоединились, когда Маск начал работать над своим первым стартапом, а Джастин — над своим первым романом.

По ее словам, Маск ухаживал за ней, дав ей свою кредитную карту, — чтобы она могла покупать себе столько книг, сколько ей хотелось. В 2000 году они поженились.

В 2002 году у пары родился первенец. Его звали Александр Невада. Согласно биографии Маска, написанной бывшим репортером New York Times Эшли Вэнс, когда Маск и Уилсон пошли будить младенца, они обнаружили, что он не дышит. Ребенок провел три дня на аппарате ИВЛ, но вернуть его к жизни не удалось. Он умер от синдрома внезапной детской смерти в возрасте десяти недель. «Нет ничего ужаснее, чем потерять ребенка», — написал Илон в 2018 году об этой трагедии.

Что нужно знать о СВДС — синдроме внезапной детской смерти

В 2004 у пары родились мальчики-близнецы, Гриффин и Ксавье, а затем еще через два года — тройняшки Кай, Саксон и Дамиан. Все пятеро детей были зачаты с помощью ЭКО. В 2008 году Джастин и Илон расстались.

В своем эссе для издания Marie Claire Джастин вспоминала, что во время замужества чувствовала себя больше «сотрудницей», нежели женой Маска. «Он вырос в культуре Южной Африки, где доминировали мужчины, и желание конкурировать и доминировать, которое сделало его таким успешным в бизнесе, не исчезло волшебным образом, когда он возвращался домой», — объяснила она. Это, а также огромный экономический дисбаланс между супругами привел к тому, что в отношениях появилась негативная динамика.

«Я твоя жена, — неоднократно повторяла я ему, — а не твоя сотрудница», — пишет Джастин. На что он отвечал: «Если бы ты была моей сотрудницей, я бы тебя давно уволил».

Пятерым старшим детям Илона удается оставаться вне поля зрения медиа, хотя в 2018 году выяснилось, что все мальчики получают образование в суперэксклюзивной школе, созданной Маском в его штаб-квартире SpaceX в в Калифорнии. Экспериментальная школа называется Ad Astra, что в переводе с латыни означает «к звездам».

В некоторых публикациях были высказаны предположения о том, что в школе, например, разрешается пропускать любые предметы, которые не нравятся детям, можно проводить время за сборкой огнеметов и учиться «побеждать злой искусственный интеллект».

После развода с Джастин Илон Маск начал в отношения с британской актрисой Талулой Райли. У них тоже все было непросто. Они поженились в 2010 году, развелись в 2012 году, потом снова поженились в 2013 году и снова развелись в 2016 году. После этого Маск начал встречаться с американской актрисой Эмбер Херд, но и этот роман продлился недолго.

X и Y

В мае 2018 года Маск вместе с канадской певицей Граймс прибыл на ежегодный гала-концерт в Метрополитен-музее. Встречались они уже в течение нескольких недель. В январе 2020 года в соцсетях певицы появился несколько засекреченный анонс ее беременности: на фотографии она позировала обнаженной, а на животе был прорисован светящийся эмбрион. 4 мая того же года Маск объявил о рождении сына, которого они с Граймс назвали «X Æ A-Xii».

Расшифровывается это криптограмма так: «X» — «неизвестная переменная», «Æ» — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а «A-12» — американский высотный самолет-разведчик. Дома ребенка называют просто «X».

Маск заявил в беседе с The New York Times, что играет незначительную роль в жизни малыша и что большую часть забот о ребенке выполняет Граймс. Ну а он сам планирует брать сына с собой в деловые поездки, когда мальчик подрастет. А чуть позже мы узнали о том, что Граймс записала «бесконечную эмбиент колыбельную» для сына, потому что ей надоело успокаивать его белым шумом.

Илон Маск провел рабочее совещание с маленьким сыном на коленях

В сентябре 2021 года Маск сообщил, что он и Граймс расстались: «В основном это связано с тем, что моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я был в Техасе или ездил за границу, а ее работа в основном в Лос-Анджелесе». Он также добавил, что они будут продолжать совместно воспитывать сына.

В марте 2022 года выяснилось, что в декабре 2021 году у Граймс и Маска родилась дочь — она появилась на свет с помощью суррогатной матери (Граймс была не в восторге от своей первой беременности). Девочку назвали тоже довольно необычным именем: Exa Dark Sideræl.

Граймс пояснила, что «Exa» — это отсылка к суперкомпьютерному термину «экзафлопс», «Dark» — о неизвестном, а «Sideræl» — «эльфийское» написание слова «сидерический», что означает «истинное время вселенной». Сокращенно они называют дочку: «Y». Ее появление на свет знаменитости хотели держать в тайне: «Я не планировала, чтобы о ней узнали, поэтому, пожалуйста, уважайте ее частную жизнь. Я бы хотела, чтобы она могла вести настолько приватный образ жизни, насколько это возможно», — написала Граймс в своем Твиттере.

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А вы знали об этом?

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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