Три мифа об изменах

Измены приносят боль, унижение, разочарование и потерю доверия к другому. А еще чувство вины. Но не у того, кто так поступил, а у того, кого предали. Человек начинает испытывать страх: «со мной что-то не так, я плохо старался», «это из-за меня». Когда эта гипотеза бывает вредной и несостоятельной? Размышляет клинический психолог Юлия Лапина.

«8 способов удержать мужчину», «Как сохранить брак» — тренинги и семинары на подобные темы часто основаны на идее контроля в отношениях. Многие полагают, будто в наших силах контролировать «качество отношений» и что в первую очередь от нас зависит, будет ли партнер изменять. На мой взгляд, это убеждение опирается на три мифа. Точнее, это не совсем мифы, иногда они оказываются правдой, но проблемой становятся тогда, когда каждую измену рассматриваем сквозь их призму. Человеческий опыт намного разнообразнее, нежели наши о нем представления.

Миф №1: «Измены происходят из-за проблем в отношениях»

И правда, разве может быть место изменам в счастливом браке? И разве не означает факт измены автоматически неудачный брак? Иногда нет. Нередко неверный партнер не собирается разрушать отношения, более того — они ему дороги. В нашей культуре очень трудно принять идею, что измены случаются и в тех браках, в которых нет серьезных проблем.

Вообще-то совсем без проблем отношений не бывает. Приглядитесь чуть пристальнее к союзу, который еще вчера казался прочным, а сегодня дал трещину, и обязательно найдется какое-то объяснение.

Изменил, потому что она его старше. Или он мало зарабатывает. Или у них разный социальный статус. Наверное, ей (ему) нужно было меньше подавлять эмоции. Список бесконечен. Партнер начинает погружаться в пучину вины, даже если до этого момента не считал эти обстоятельства проблемой. И скоро уже задается вопросами: что же было все эти годы? Просто иллюзия? И не было никакого счастливого брака?

Современная концепция отношений предполагает, что в одном человеке мы обязаны найти все: и эмоции, и надежность, и сексуальность

И хотя измена — это то, что человек вроде как делает по отношению к своему партнеру, на самом деле этот поступок далеко не всегда про партнера. Иногда это выход наружу очень глубокого личностного конфликта. С детства перед каждым из нас то и дело возникает дилемма — выбрать безопасность материнских объятий или рискованное исследование мира.

Древние греки видели это расщепление потребностей в образах Аполлона (как разумной части) и Диониса (чувственной). Бельгийский сексолог и психотерапевт Эстер Перель в своей книге «The State of Affair: Rethinking Infidelity» рассматривает эту дилемму в контексте партнерских отношений. Мы можем одновременно стремиться и к новизне, и к стабильности. Мы дорожим надежными отношениями, тылом, что не мешает нам рваться познавать что-то новое.

Наш внутренний Аполлон — разумное, рассудительное начало — требует постоянства, а наш внутренний Дионис — остроты и разнообразия переживаний, чувственности. Современная концепция отношений предполагает, что в одном человеке мы обязаны найти все — и эмоции, и надежность, и сексуальность, и близость, — хотя бы потому, что мы, как никогда раньше, свободны заводить романы и завершать их. Но это, разумеется, иллюзия.

Разные части нашего «Я» не могут одновременно получить удовлетворения в браке — по крайней мере, автоматически. Это больно осознавать, но такова реальность жизни. Некоторые пытаются решить эту дилемму в полигамных отношениях, но у такого компромисса есть множество подводных камней. И, кстати, имейте в виду: «я полигамен, но моя жена не в курсе» — это не открытый брак. Как только о неверности становится известно — личностный конфликт моментально превращается в межличностный, и вот тогда-то на первый план выходит вопрос «что между нами не так». Хотя до момента находки случайного СМС или чужой вещи в машине супруга это было внутренним конфликтом одного человека, на самом деле очень косвенно относящимся к партнеру.

Из этого мифа следует второй, который может стать разрушающим для того, кому изменили.

Миф №2: «Партнеру изменяют, потому что в нем чего-то не хватает»

Помните анекдот про мужчину, которые потерял ключи в лесу, но искал их под светом фонаря на улице, потому что там светлее? Этим зачастую занимается человек, который узнал о неверности партнера. Он в первую очередь начинает копаться в себе: «Я мало уделял(а) времени», «Я постарел(а)», «Я не удовлетворяю его (ее) в постели».

Горькая правда в том, что человек порой вступает в отношения на стороне, бессознательно бунтуя против того, что ценит сильнее всего в своем партнере. Представьте себе женщину, у которой замечательный муж, двое детей, эта дружная семья пережила много хорошего и трудного вместе. Эта женщина безумно ценит заботу и внимание партнера. И в то же время эта его предупредительность и хорошо организованная структура подавляет ее. Женщина влюбляется в какого-то слесаря-раздолбая, у которого нет постоянной работы и ветер гуляет в голове.

Каждый наш друг, любовник что-то особое в нас отражает. Порой то, о чем мы не подозревали

Она, конечно, испытывает огромную вину, но при этом и невероятный подъем: этот роман помог ей снова почувствовать, что она живая! Она открыла в себе что-то новое, она никогда не думала, что на это способна. Но при этом она действительно очень ценит то, что есть в браке. Он для нее невероятно важен. Просто некая часть ее «Я» не могла проявить себя в этих стабильных отношениях.

Каждый наш друг, любовник что-то особое в нас отражает. Порой то, о чем мы и не подозревали. Трудно смириться с мыслью, что какой-то другой, посторонний человек открыл в партнере то, что не смог открыть ты сам. Это болезненное переживание, особенно для мужчин, которые вдруг осознают: «Я думал, она не хочет секса, а оказалось, она не хочет секса со мной».

А бывает так, что человек «идет на строну» не за тем, что он не может найти дома, а за тем, что не хочет находить дома. Скажем, мужчина не хочет определенных эмоций в семье из-за страха, что они (эмоции) эту пару разрушат, — пару, которую он ценит так сильно. Можно любить останавливаться в отелях и совсем не хотеть там жить. Можно дорожить партнером, в котором все устраивает, но при этом иметь и другие отношения.

Миф №3: «Мужские и женские измены разные по сути»

Мужчины идут на это легко и ради драйва, а женщины лишь тогда, когда чувствуют эмоциональную связь, говорит нам общественный стереотип. В действительности эмоциональные и сексуальные потребности есть как у мужчин, так и у женщин.

Но общество, как мы знаем, достаточно снисходительно смотрит на то, как мужчина удовлетворяет и те и другие — имея надежный тыл в виде семьи и сексуальные приключения на стороне. А вот к женщине предъявляется требование жертвовать своими сексуальными интересами ради семьи.

На самом деле роль заботливой матери, которую чаще всего выбирает женщина, оказывается в партнерских отношениях настоящим антиафродизиаком, но так или иначе, при выборе между эмоциональными приключениями и надежностью, женщина делает выбор не в пользу Диониса. Ответственность за других мешает ей фокусироваться на своих желаниях. Бесконечная череда обязанностей и расписаний — это не среда обитания Эроса. Это не хорошо и не плохо, просто это так есть, хорошо или плохо, что рыбы не могут жить на суше?

Примирить эротику с домашней надежностью и уютом — это не проблема, подлежащая решению, это парадокс, с которым нужно как-то справляться. А как именно — в виде отказа или ограничения своих желаний, полигамных отношений, открытого брака, — это уже каждый решает за себя. И никто не может решить это за другого.

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