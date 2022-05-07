Как освободить женскую энергию

Со слов автора. В последнее время девушки все чаще говорят о том, что любовь, красота и успех — это в первую очередь сбалансированные чакры. Разбираемся, что это такое и как их тренировать.
Для многих учение о чакрах больше, чем метафора. В последнее время о них говорят не только адепты восточной философии и эзотерики, но и, среди прочих, психологи, спа-терапевты, преподаватели фитнес-йоги и гомеопаты. Многие мои подруги с недавних пор «тренируют чакры» — активно посещают соответствующие тренинги — и не нарадуются результатам. Одна влюбилась, у другой прекратились конфликты на работе, третья забеременела.
Для меня самое интересное — как на уровне чакр общаться с противоположным полом. Считается, что первая чакра, муладхара (та, что расположена чуть ниже копчика, ее еще называют «корневой чакрой» и ассоциируют с красным цветом, энергией земли и планетой Марс) отвечает за нашу устойчивость, связь с землей, со своими корнями, предками. В этой чакре циркулирует энергия выживания, продолжения рода, способности идти на риск и решать проблемы. Если она заблокирована, то пропадает почва под ногами, вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, у вас болит поясница, начинаются проблемы с ногами, суставами, бесконечные травмы.К счастью, разблокировать эту чакру женщине не так сложно — достаточно научиться позволять мужчине о вас заботиться. Эта чакра — мужская, энергия в ней движется по часовой стрелке (это направление ян), и у мужчин она должна быть активна, а у женщин — пассивна. Муладхара — это прежде всего удовлетворение базовых материальных потребностей, и по принципу обмена энергий лучше, если ответственность за это лежит на мужчине. Согласно учению о чакрах, мужская миссия — обеспечить своей женщине базовую безопасность, комфорт и защиту. Тогда он сможет успешно реализовываться в других областях. А задача женщины — зарядить его энергией на уровне следующей, второй чакры — свадхистаны. Она находится примерно на 5 см ниже пупка (у женщин — на уровне матки) и, наоборот, в идеале должна быть активна у девочек и пассивна у мальчиков. Эта чакра (ее ассоциируют с энергией воды, которая является женской стихией, и оранжевым цветом, а управляет ею Венера) отвечает за наслаждение, чувственность и чувствительность, нежность, умение получать удовольствие, за красоту, за принятие себя (в первую очередь — своего тела) и за творчество.
Когда вторая чакра заблокирована, мы испытываем чувство вины, не можем «отпустить» себя во время секса, сомневаемся в собственной привлекательности и решаем бесконечные проблемы с женскими органами и почками. А если энергия течет там свободно, женщина способна бесконечно дарить мужчине наслаждение — через прикосновения, секс, вкусную еду, теплый дом, заботу и нежность.
На уровне третьей чакры — манипуры (желтый цвет, энергия огня, Солнце) — энергия трансформируется и возвращается от мужчины к женщине. Этот центр, отвечающий за социальный статус, деньги, силу воли, контроль и упорство в достижении целей, должен быть активен у мужчин и пассивен у женщин. У многих современных женщин (и у меня, как выясняется, тоже) с этим проблемы. Нам хочется, как говорят в Америке, have it all — занимать активную жизненную позицию и контролировать ситуацию. В этом нет ничего плохого, если… стремление контролировать не зашкаливает и мы умеем вовремя переключаться. Боль в спине, особенно по центру позвоночника или в районе диафрагмы, запоры, гастрит и прочие проблемы с желудком и кишечником, а также тревожность и беспокойство о завтрашнем дне, — все это признаки того, что третья чакра заблокирована. По энергетическим законам бояться потерять деньги и работу очень вредно — особенно женщине. Так мы теряем силу и, скорее всего, рано или поздно действительно можем остаться без средств. Деньги и статус придут — сами или посредством вашего мужчины. Нужно просто больше доверять миру.
Одна из самых важных «женских» чакр — четвертая, анахата (изумрудный цвет, энергия воздуха, планета Луна), которая расположена на уровне сердца. Анахата отвечает за способность испытывать сострадание и любить — безусловно и безгранично, а также заряжать мужчину эмоциями, вдохновением, при этом принимая его таким, какой он есть. Считается, что когда отношения строятся на четвертой чакре — то есть вас связывает не только секс (это союз на первой чакре, такие отношения самые быстротечные), не стремление к комфорту и наслаждению (отношения на второй чакре) и не социальный статус (связь на третьей чакре), — у них есть шанс быть по-настоящему гармоничными. Еще считается, что эта чакра связана с нашими взаимоотношениями с родителями — левая сторона сердца связана с матерью, а правая — с отцом. Если вы способны испытывать состояние беспричинной детской радости независимо от погоды и прочих обстоятельств — скорее всего, сердечная чакра у вас открыта. Уныние, агрессия, стремление всем понравиться, ощущение «пустоты» в сердце, потребность в самоутверждении, психологическая недостаточность, а на физическом уровне проблемы с легкими и верхними отделами позвоночника, — признаки того, что энергии в этом центре не хватает.
Пятая чакра, «вишудха» (голубой цвет, энергия эфира, планета Меркурий) — снова мужская. Этот центр управляет самовыражением, способностью убеждать и руководить, генерировать и реализовывать идеи, достигать успеха в социуме. Если эта область заблокирована, появляется «ком в горле», трудности с высказыванием мнения, насморк, ангины, проблемы с зубами, щитовидной железой, хроническое напряжение в плечах и шее.
Шестая чакра, аджна (синий цвет, планета Сатурн), — еще один энергетический центр, который в первую очередь нужно развивать женщинам. Она расположена между бровями, на уровне «третьего глаза», и отвечает за интуицию, мудрость, проницательность, способность доверять себе, слушать свой внутренний голос, чувствовать других людей — в первую очередь, своего мужчину, подстраиваясь под него и мягко им управляя, точнее, направляя. Дефицит энергии здесь — головные боли, проблемы со зрением, депрессия, ощущение потерянности и отсутствия цели в жизни или когда мы чересчур живем головой.
И наконец, есть седьмая, «бесполая» чакра под названием сарасхара. Она находится в области макушки и отвечает за связь с космосом, высшую духовную реализацию и единение с Богом. Правда, мистики говорят, что у большинства современных людей эта зона закрыта.
Как «прокачать» чакры?
Наталья Игнатова, ведущая женских тренингов:
У меня свой центр, где, среди прочего, я веду занятия «Рефлексу оргазма», который помогает «прокачать» прежде всего первую и вторую чакры. Эту практику придумал австрийский врач-психотерапевт, ученик Фрейда Вильгельм Райх, который считал, что, разблокировав мышечные зажимы в области интимных органов, возникающие вследствие родительских запретов, мы выпускаем наружу оргазмическую энергию. Чем больше у вас этой энергии и чем свободнее она циркулирует в теле, тем секс становится ярче, ваш творческий потенциал выше и тем успешнее вы в жизни. Я все время наблюдаю, как после «Рефлекса оргазма» у девушек меняется походка, взгляд, цвет лица, они становятся магнитом для мужчин. Если не любите тренинги, попробуйте дома простое упражнение на чакровое дыхание. Устройтесь поудобнее, закройте глаза, настройтесь на свое дыхание. Уделите каждой чакре две минуты. Если вам сложно будет мысленно «наполнить» чакру присущим ей цветом, возможно, она у вас ослаблена или заблокирована.
- Устройтесь поудобнее, закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию. Направьте внимание в первую чакру, которая находится у основания позвоночника. Прочувствуйте свой копчик, крестец, дно таза, расслабьте промежность и дышите, направляя внимание в эти области, наполняя это пространство красным цветом при помощи дыхания.
- Мысленно переместитесь во вторую чакру, которая находится внизу живота и в центре таза, начните дышать в это место, наполняя его оранжевым цветом — примерно две минуты.
- Переведите внимание в область солнечного сплетения. Концентрируйтесь не только на передней части тела, но и прислушивайтесь к ощущениям сзади, в центре позвоночника, наполняя при помощи дыхания это пространство желтым цветом.
- Перенесите внимание в область грудной клетки, в ее центр. Это сердечная чакра, медленно наполните ее зеленым цветом.
- Перейдите в горло, область пятой чакры. Ощущайте шею также сзади, расслабляя при этом шейные позвонки, наполняйте эту зону голубым цветом.
- Переведите внимание в шестую чакру, которая находится между бровей. Наполните область головного мозга синим цветом.
- Займитесь седьмой чакрой, она в области макушки и над головой. Наполняйте эту область фиолетовым цветом.
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