Как освободить женскую энергию

На уровне третьей чакры — манипуры (желтый цвет, энергия огня, Солнце) — энергия трансформируется и возвращается от мужчины к женщине. Этот центр, отвечающий за социальный статус, деньги, силу воли, контроль и упорство в достижении целей, должен быть активен у мужчин и пассивен у женщин. У многих современных женщин (и у меня, как выясняется, тоже) с этим проблемы. Нам хочется, как говорят в Америке, have it all — занимать активную жизненную позицию и контролировать ситуацию. В этом нет ничего плохого, если… стремление контролировать не зашкаливает и мы умеем вовремя переключаться. Боль в спине, особенно по центру позвоночника или в районе диафрагмы, запоры, гастрит и прочие проблемы с желудком и кишечником, а также тревожность и беспокойство о завтрашнем дне, — все это признаки того, что третья чакра заблокирована. По энергетическим законам бояться потерять деньги и работу очень вредно — особенно женщине. Так мы теряем силу и, скорее всего, рано или поздно действительно можем остаться без средств. Деньги и статус придут — сами или посредством вашего мужчины. Нужно просто больше доверять миру.