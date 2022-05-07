Как освободить женскую энергию

Со слов автора. В последнее время девушки все чаще говорят о том, что любовь, красота и успех — это в первую очередь сбалансированные чакры. Разбираемся, что это такое и как их тренировать.

Для многих учение о чакрах больше, чем метафора. В последнее время о них говорят не только адепты восточной философии и эзотерики, но и, среди прочих, психологи, спа-терапевты, преподаватели фитнес-йоги и гомеопаты. Многие мои подруги с недавних пор «тренируют чакры» — активно посещают соответствующие тренинги — и не нарадуются результатам. Одна влюбилась, у другой прекратились конфликты на работе, третья забеременела.

Для меня самое интересное — как на уровне чакр общаться с противоположным полом. Считается, что первая чакра, муладхара (та, что расположена чуть ниже копчика, ее еще называют «корневой чакрой» и ассоциируют с красным цветом, энергией земли и планетой Марс) отвечает за нашу устойчивость, связь с землей, со своими корнями, предками. В этой чакре циркулирует энергия выживания, продолжения рода, способности идти на риск и решать проблемы. Если она заблокирована, то пропадает почва под ногами, вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, у вас болит поясница, начинаются проблемы с ногами, суставами, бесконечные травмы.

К счастью, разблокировать эту чакру женщине не так сложно — достаточно научиться позволять мужчине о вас заботиться. Эта чакра — мужская, энергия в ней движется по часовой стрелке (это направление ян), и у мужчин она должна быть активна, а у женщин — пассивна. Муладхара — это прежде всего удовлетворение базовых материальных потребностей, и по принципу обмена энергий лучше, если ответственность за это лежит на мужчине. Согласно учению о чакрах, мужская миссия — обеспечить своей женщине базовую безопасность, комфорт и защиту. Тогда он сможет успешно реализовываться в других областях. А задача женщины — зарядить его энергией на уровне следующей, второй чакры — свадхистаны. Она находится примерно на 5 см ниже пупка (у женщин — на уровне матки) и, наоборот, в идеале должна быть активна у девочек и пассивна у мальчиков. Эта чакра (ее ассоциируют с энергией воды, которая является женской стихией, и оранжевым цветом, а управляет ею Венера) отвечает за наслаждение, чувственность и чувствительность, нежность, умение получать удовольствие, за красоту, за принятие себя (в первую очередь — своего тела) и за творчество.

Когда вторая чакра заблокирована, мы испытываем чувство вины, не можем «отпустить» себя во время секса, сомневаемся в собственной привлекательности и решаем бесконечные проблемы с женскими органами и почками. А если энергия течет там свободно, женщина способна бесконечно дарить мужчине наслаждение — через прикосновения, секс, вкусную еду, теплый дом, заботу и нежность.

На уровне третьей чакры — манипуры (желтый цвет, энергия огня, Солнце) — энергия трансформируется и возвращается от мужчины к женщине. Этот центр, отвечающий за социальный статус, деньги, силу воли, контроль и упорство в достижении целей, должен быть активен у мужчин и пассивен у женщин. У многих современных женщин (и у меня, как выясняется, тоже) с этим проблемы. Нам хочется, как говорят в Америке, have it all — занимать активную жизненную позицию и контролировать ситуацию. В этом нет ничего плохого, если… стремление контролировать не зашкаливает и мы умеем вовремя переключаться. Боль в спине, особенно по центру позвоночника или в районе диафрагмы, запоры, гастрит и прочие проблемы с желудком и кишечником, а также тревожность и беспокойство о завтрашнем дне, — все это признаки того, что третья чакра заблокирована. По энергетическим законам бояться потерять деньги и работу очень вредно — особенно женщине. Так мы теряем силу и, скорее всего, рано или поздно действительно можем остаться без средств. Деньги и статус придут — сами или посредством вашего мужчины. Нужно просто больше доверять миру. Одна из самых важных «женских» чакр — четвертая, анахата (изумрудный цвет, энергия воздуха, планета Луна), которая расположена на уровне сердца. Анахата отвечает за способность испытывать сострадание и любить — безусловно и безгранично, а также заряжать мужчину эмоциями, вдохновением, при этом принимая его таким, какой он есть. Считается, что когда отношения строятся на четвертой чакре — то есть вас связывает не только секс (это союз на первой чакре, такие отношения самые быстротечные), не стремление к комфорту и наслаждению (отношения на второй чакре) и не социальный статус (связь на третьей чакре), — у них есть шанс быть по-настоящему гармоничными. Еще считается, что эта чакра связана с нашими взаимоотношениями с родителями — левая сторона сердца связана с матерью, а правая — с отцом. Если вы способны испытывать состояние беспричинной детской радости независимо от погоды и прочих обстоятельств — скорее всего, сердечная чакра у вас открыта. Уныние, агрессия, стремление всем понравиться, ощущение «пустоты» в сердце, потребность в самоутверждении, психологическая недостаточность, а на физическом уровне проблемы с легкими и верхними отделами позвоночника, — признаки того, что энергии в этом центре не хватает. Пятая чакра, «вишудха» (голубой цвет, энергия эфира, планета Меркурий) — снова мужская. Этот центр управляет самовыражением, способностью убеждать и руководить, генерировать и реализовывать идеи, достигать успеха в социуме. Если эта область заблокирована, появляется «ком в горле», трудности с высказыванием мнения, насморк, ангины, проблемы с зубами, щитовидной железой, хроническое напряжение в плечах и шее. Шестая чакра, аджна (синий цвет, планета Сатурн), — еще один энергетический центр, который в пер­­вую очередь нужно развивать женщинам. Она распо­ложена между бровями, на уровне «третьего глаза», и отвечает за интуицию, мудрость, проницательность, способность доверять себе, слушать свой внутренний голос, чувствовать других людей — в первую очередь, своего мужчину, подстраиваясь под него и мягко им управляя, точнее, направляя. Дефицит энергии здесь — головные боли, проблемы со зрением, депрессия, ощущение потерянности и отсутствия цели в жизни или когда мы чересчур живем головой. И наконец, есть седьмая, «бесполая» чакра под названием сарасхара. Она находится в области макушки и отвечает за связь с космосом, высшую духовную реализацию и единение с Богом. Правда, мистики говорят, что у большинства современных людей эта зона закрыта.