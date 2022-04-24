Новый подход к огню Джо Жирарделли

В начале 1800-х годов Джо Жирарделли обнаружила совершенно новый подход к огню. Она могла спокойно глотать раскаленные предметы, не испытывая при этом боли и не получая никакого вреда. Те, кто видел ее выступление, были поражены.

Жирарделли «полоскала» рот азотной кислотой, не обжигая десны до ран. Чтобы доказать, что у нее во рту действительно была кислота, а не какая-то безвредная жидкость, она выплевывала кислоту на железо, где она тут же начинала разъедать металл.

Жирарделли также «развлекалась» с кипящим маслом, заполняя им рот, а затем выплевывая его и провоцируя небольшой пожар, когда масло капало на дерево.



Джо Жирарделли на этом не остановилась. Она хотела идти дальше и поэтому стала использовать горячий воск и расплавленный свинец. Она нагревала металлические предметы, такие как лопаты, над открытым огнем, а затем прижимала их к своей коже.

Она даже прижимала язык к некоторым из них. Во всех случаях ее плоть совершенно не страдала. О ней говорили по всей Англии, и никто так и не смог понять, как она это делала. Даже скептики не смогли доказать, что с ее стороны это был обман. Нет никаких записей о жизни Джо после того, как она переехала из Англии, и ее удивительные фокусы так и остаются загадкой.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Абрам Гоц: судьба главного противника Ленина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43966997664)

Социализм - кто, зачем и когда выдумал (https://otari.mirtesen.ru/blog/43975905398/)

Ваше мнение для меня важно. Буду благодарен за ваши комментарии!