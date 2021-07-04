Самые распространенные заблуждения об астрономии

Мы думаем, что видим миллионы звезд, черные дыры всасывают в себя абсолютно все, а световой год — это огромное расстояние.

«Теории и практики» со слов немецкого журнала Spektrum der Wissenschaft рассказывают о десяти самых популярных ошибках, свойственных расхожим представлениям об астрономии.

Нам видно миллионы звезд

На самом деле только около 6000. Они светят настолько ярко, что мы можем различить их невооруженным глазом. Однако примерно половина из них находится ночью за горизонтом. Еще одна часть вблизи горизонта скрыта в дымке. Поэтому самой темной ночью, на чистейшем небе, мы никак не можем разглядеть более чем 2000 звезд. Если же место наблюдения окружено источниками искусственного освещения, число звезд значительно уменьшается. Из крупного города едва ли возможно увидеть одну или две дюжины самых ярких звезд. Сверкающий пояс Млечного Пути также едва заметен, не говоря уже о сливающихся в единую массу миллионах звезд, его составляющих.

У кометы только один хвост

Кометы, находящиеся рядом с Солнцем, как правило, имеют два хвоста — один газовый и один из пыли, и хвосты никак не влияют на направление движения кометы. При приближении кометы к Солнцу ее поверхность нагревается.

Звезды не перемещаются по небу

При этом высвобождается замерзший газ, что дает выброс огромного количества пыли. Газовый шлейф возникает из–за воздействия солнечного ветра на высвободившийся газ, а направлен он в противоположную от Солнца сторону.

Все небесные тела перемещаются, даже звезды. Из–за огромных расстояний между ними позиции звезд друг относительно друга едва ли могут значительно измениться на протяжении человеческой жизни. Только с помощью точных измерений ученые могут обнаружить, как звезды двигаются. Невооруженным взглядом такая разница будет заметна только спустя тысячи лет. Лишь небольшое количество звезд двигается настолько быстро, что это можно показать на фотографии. Самый известный пример — это Звезда Барнарда.

Планеты видно только в телескоп

Существует пять планет, который светят настолько ярко, что их можно увидеть невооруженным глазом: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. На протяжении года они меняют свое расположение на небе. До изобретения телескопа из называли «путешествующие звезды». Меркурий и Венера почти всегда видны во время вечерних или утренних сумерек, т.к. находятся ближе к Солнцу. Марс, Юпитер и Сатурн находятся за пределами орбиты Земли, и потому их перемещения происходят по всему небосводу. Юпитер обычно предстает в виде самой яркой «звезды» на юго-западе, в созвездии Близнецов, а Марс — красной «звезды» в созвездии Девы на востоке. Во второй половине ночи появляется Сатурн — на востоке, в Весах.

Неосвещенная часть Луны находится в тени Земли

Как и на Земле, на Луне есть день и ночь. Фазы Луны возникают потому, что Луна вращается вокруг Земли и показывается нам под различными углами, а Солнце освещает ее поверхность, выстраивая ту или иную границу дня и ночи. В новолуние Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, в полнолуние позиции Луны и Земли меняются местами. В редких случаях, когда Солнце, Земля и Луна при полнолунии находятся ровно на одной линии, Луна попадает в земную тень, и мы можем наблюдать лунное затмение.

Полярная звезда — самая яркая на небосводе

Полярная звезда — всего лишь обычная звезда средней яркости. Ее особое значение заключается в том, что эта звезда располагается в близости к небесному северному полюсу, что заставляет все остальные звезды крутиться вокруг нее по отношению к наблюдателю.

Большой Ковш — самое известное созвездие

Большой Ковш — один из самых заметных астеризмов на небе, однако он является лишь частью созвездия Большая Медведица. Семь самых ярких звезд Медведицы образуют своеобразный квадрат с ручкой. Их легко различить на небе, но если ночь выдалась достаточно темной, можно попробовать разглядеть все созвездие. Ручка ковша превращается в хвост медведицы. Так как настоящие медведи не обладают такими огромными хвостами, греческая мифология предлагает следующее объяснение: чтобы медведица не узнала, что такое убийство, Зевс схватил ее за хвост и прикрепил к небу.

Черные дыры всасывают в себя абсолютно все

Черные дыры не являются ненасытными монстрами, на самом деле они — компактные тела, в которых материя находится в сжатой форме. Как только что-то приближается к черной дыре, появляется опасность, что она разорвет это на части. Даже свет не может выбраться из черной дыры. Однако если бы на месте нашего Солнца была бы черная дыра той же массы, все планеты невредимые вращались бы по тем же орбитам, что и сейчас.

Летом Земля ближе к Солнцу

Времена года возникают не из–за эллиптической орбиты Земли, а вследствие различного наклона земной оси по отношению к траектории орбиты Земли. Таким образом, в северном полушарии Земли лето, когда оно под наклоном к Солнцу, и зима, когда оно наклонено от Солнца. Неожиданно, но Земля ближе всего расположена к Солнцу в начале января — как раз когда в северном полушарии зима, а в южном — лето.

Световой год — это очень долго

Световой год является мерой измерения расстояния, которое луч света преодолевает за год. Свет распространяется со скоростью порядка 300.000 километров в секунду, соответственно, световой год будет равняться примерно 9.5 млрд километрам. С помощью этой единицы можно измерять расстояния от Земли до звезд. Так, до звезды Проксима Центавра, самой близкой к нашей солнечной системе, порядка четырех световых лет. До Солнца же от Земли только 150 млн километров, то есть — 8 световых минут.

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