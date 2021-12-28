Отличная головоломка, для решения которой от вас потребуется мыслить нестандартно!

Предлагаем читателю запастись терпением и взять в руки карандаш и листок бумаги.
Решение либо обрадует вас, либо же оставит в недоумении. Не спешите прокручивать страницу, пока не найдете ответ. Ну, или пока не сдадитесь.
Готовы?
Решение № 1
К сумме каждого уравнения следует прибавлять сумму предыдущего. Значит
1 + 4 = 5
5 + 2 + 5 = 12
12 + 3 + 6 = 21
21 + 8 + 11 = 40
Таким образом, один из правильных ответов — 40.
Решение № 2
Еще одну закономерность можно наблюдать если воспользоваться формулой a + b = a + a(b):
1 + (4×1) = 5
2 + (5×2) = 12
3 + (6×3) = 21
Итого: 8 + (8×11) = 96
Чаще всего люди дают именно второй ответ. А что вышло у вас?
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)
Гаремы в СССР: были ли они на самом деле . Интересные факты истории https://otari.mirtesen.ru/blog/43862373560/ про калинина убивш девочку
Сдержал ли Владимир Ленин свои громкие обещания перед русским народом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43348149937/)
Свежие комментарии