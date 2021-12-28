Отличная головоломка, для решения которой от вас потребуется мыслить нестандартно!

Чаще всего люди дают именно второй ответ. А что вышло у вас?

Еще одну закономерность можно наблюдать если воспользоваться формулой a + b = a + a(b):

Таким образом, один из правильных ответов — 40.

К сумме каждого уравнения следует прибавлять сумму предыдущего. Значит

Решение либо обрадует вас, либо же оставит в недоумении. Не спешите прокручивать страницу, пока не найдете ответ. Ну, или пока не сдадитесь.

Предлагаем читателю запастись терпением и взять в руки карандаш и листок бумаги.

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