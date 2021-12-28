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Отличная головоломка, для решения которой от вас потребуется мыслить нестандартно!

Отличная головоломка, для решения которой от вас потребуется мыслить нестандартно!

Предлагаем читателю запастись терпением и взять в руки карандаш и листок бумаги.

Решение либо обрадует вас, либо же оставит в недоумении. Не спешите прокручивать страницу, пока не найдете ответ. Ну, или пока не сдадитесь.

Готовы?

1200

Решение № 1

К сумме каждого уравнения следует прибавлять сумму предыдущего. Значит

1 + 4 = 5
5 + 2 + 5 = 12
12 + 3 + 6 = 21

21 + 8 + 11 = 40

Таким образом, один из правильных ответов — 40.

Отличная головоломка, для решения которой от вас потребуется мыслить нестандартно!

Решение № 2

Еще одну закономерность можно наблюдать если воспользоваться формулой a + b = a + a(b):

1 + (4×1) = 5
2 + (5×2) = 12
3 + (6×3) = 21

Итого: 8 + (8×11) = 96

Чаще всего люди дают именно второй ответ. А что вышло у вас?

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