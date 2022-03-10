Зачем Муссолини боролся с макаронами? 10 интересных фактов о политиках

Какой из президентов США хотел нанести ядерный удар по Северной Корее? Кто является президентом Северной Кореи? Как звучит настоящее имя Махатмы Ганди? Читайте новую подборку интересных фактов о знаменитых политиках!

Президент США Ричард Никсон однажды напился и велел нанести ядерный удар по Северной Корее

К счастью, приказ не был выполнен до утра, когда Никсон пришёл в себя и отменил его.

Ричард Никсон

Настоящее имя Махатмы Ганди — Мохандас

«Махатма» — это не имя, а титул, означающий «великая душа».

Махатма Ганди

Смеяться после слова «лопата»

Выступая однажды перед японской аудиторией, президент США Джимми Картер начал речь с шутки. Когда зрители все как один засмеялись, впечатлённый Картер спросил переводчика, как ему удалось настолько хорошо передать юмор. Тот сознался, что перевёл таким образом: «Президент рассказал смешную историю. Все должны смеяться».

Джимми Картер

Мозг Джона Ф. Кеннеди исчез через три года после его убийства

Сначала мозг, извлечённый из головы погибшего президента США, хранился в шкафчике Национального архива, а потом бесследно пропал. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Джон Кеннеди

В Косово (частично признанная республика на Балканах) мальчиков иногда называют Тониблэрами

От имени британского премьер-министра Тони Блэра.

Тони Блэр

У одного из американских президентов, Линдона Б. Джонсона, не было имени в течение первых трёх месяцев его жизни

Родители называли его просто «Ребёнок», поскольку никак не могли договориться, как его назвать. В конце концов однажды утром мать Ребёнка отказалась готовить еду до тех пор, пока сын не получит имя. Тогда малыша, наконец, поименовали — в честь известного адвоката.

Линдон Б. Джонсон

Итальянский диктатор Бенито Муссолини по идейным и политическим соображениям пытался бороться с… макаронами

Он популяризировал ризотто, в основе которого — рис с различными соусами и добавками. Позицию Муссолини разделяли итальянские художники-футуристы, утверждавшие, что макароны делают людей слабыми и ленивыми.

Бенито Муссолини

Первый президент Зимбабве носил фамилию Банана

В период его правления в стране действовал закон, запрещающий шутки по поводу фамилии главы государства.

Канаан Банана

Президент Северной Кореи

Президентом Северной Кореи по-прежнему остаётся Ким Ир Сен, умерший в 1994 году, что делает эту страну единственной в мире некрократией.

Ким Ир Сен

Николае Чаушеску на суде обвиняли его же собственные адвокаты

Во время суда над румынским диктатором Николае Чаушеску и его женой адвокаты, назначенные государством, присоединились к обвинению. Судебный процесс занял всего два часа. По его итогу Николае и Елена Чаушеску были приговорены к смертной казни и немедленно расстреляны.

Елена и Николае Чаушеску

Источник

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Что на самом деле стало причиной решения Кутузова оставить Москву(https://otari.mirtesen.ru/blog/43144271407/)