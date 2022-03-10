Зачем Муссолини боролся с макаронами? 10 интересных фактов о политиках

Какой из президентов США хотел нанести ядерный удар по Северной Корее? Кто является президентом Северной Кореи? Как звучит настоящее имя Махатмы Ганди? Читайте новую подборку интересных фактов о знаменитых политиках!
Президент США Ричард Никсон однажды напился и велел нанести ядерный удар по Северной Корее
К счастью, приказ не был выполнен до утра, когда Никсон пришёл в себя и отменил его.
Ричард Никсон
Настоящее имя Махатмы Ганди — Мохандас
«Махатма» — это не имя, а титул, означающий «великая душа».
Махатма Ганди
Смеяться после слова «лопата»
Выступая однажды перед японской аудиторией, президент США Джимми Картер начал речь с шутки. Когда зрители все как один засмеялись, впечатлённый Картер спросил переводчика, как ему удалось настолько хорошо передать юмор. Тот сознался, что перевёл таким образом: «Президент рассказал смешную историю. Все должны смеяться».
Джимми Картер
Мозг Джона Ф. Кеннеди исчез через три года после его убийства
Сначала мозг, извлечённый из головы погибшего президента США, хранился в шкафчике Национального архива, а потом бесследно пропал. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Джон Кеннеди
В Косово (частично признанная республика на Балканах) мальчиков иногда называют Тониблэрами
От имени британского премьер-министра Тони Блэра.
Тони Блэр
У одного из американских президентов, Линдона Б. Джонсона, не было имени в течение первых трёх месяцев его жизни
Родители называли его просто «Ребёнок», поскольку никак не могли договориться, как его назвать. В конце концов однажды утром мать Ребёнка отказалась готовить еду до тех пор, пока сын не получит имя. Тогда малыша, наконец, поименовали — в честь известного адвоката.
Линдон Б. Джонсон
Итальянский диктатор Бенито Муссолини по идейным и политическим соображениям пытался бороться с… макаронами
Он популяризировал ризотто, в основе которого — рис с различными соусами и добавками. Позицию Муссолини разделяли итальянские художники-футуристы, утверждавшие, что макароны делают людей слабыми и ленивыми.
Бенито Муссолини
Первый президент Зимбабве носил фамилию Банана
В период его правления в стране действовал закон, запрещающий шутки по поводу фамилии главы государства.
Канаан Банана
Президент Северной Кореи
Президентом Северной Кореи по-прежнему остаётся Ким Ир Сен, умерший в 1994 году, что делает эту страну единственной в мире некрократией.
Ким Ир Сен
Николае Чаушеску на суде обвиняли его же собственные адвокаты
Во время суда над румынским диктатором Николае Чаушеску и его женой адвокаты, назначенные государством, присоединились к обвинению. Судебный процесс занял всего два часа. По его итогу Николае и Елена Чаушеску были приговорены к смертной казни и немедленно расстреляны.
Елена и Николае Чаушеску
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