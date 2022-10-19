Сталинский парад обосранных военнопленных

17 июля 1944 года в Москве прошел парад военнопленных нацистов. Этот «Парад побежденных» получил название «Большой вальс» в честь популярного американского довоенного фильма, который был одним из самых любимых фильмов Сталина..Парад был приурочен крупнейшей победе советской армии в операции «Багратион», в ходе которой была уничтожена немецкая группа армий «Центр» численостью 400 000 солдат и офицеров.Причем, из 42 генералов в плену оказались 21. Примечательно, что этот марш готовился в режиме секретности. Даже среди военных и партийных чинов далеко не все были осведомлены о предстоящем параде. Всего в обеспечении операции "Большой вальс" принимало участие свыше 12 тысяч сотрудников НКВД.

Шествие началось в 11 часов двумя колоннами. Для парада были отобраны самые здоровые военнопленные, которые могли ходить самостоятельно, однако и они выглядели весьма жалко: измученные, голодные, грязные, в рваной одежде. Любопытно , что перед маршем им выдали сытный паек - каша и хлеб с салом. В дальнейшем это сыграло злую шутку ,поскольку желудки многих пленных были истощены, то одномоментное принятие большого количества еды нанесло им серьезный удар и вызвало массовое расстройство кишечника (диарею) . Несчастные военнопленные нацисты испытывали недомогание и были вынуждены справлять нужду на ходу. Картина была жуткой , поскольку за колоннами пленных следовали поливальные машина, которые «символически» смывали с улиц Москвы нацистское дерьмо .

Всех нацистских солдат раздели на две группы и построили по 600 человек по рангам. Многие участники «парада» шли без обуви, в изорванной форме , шумя пустыми обвешанными консервными банками. Первая колонна, в составе которой были 19 генералов, прошла по часовой стрелке по Садовому кольцу в сторону Киевского вокзала. Вторая колонна прошла к тому пункту против часовой стрелки. На вокзале пленные были размещены по вагонам и отправлены в места заключения.

На протяжении всего марша колонны сопровождали всадники с шашками и конвоиры с винтовками. В рядах пленных были не только немцы, но и представители других национальностей, служащих в нацистской армии: румыны, украинцы, белорусы и. т.. Позже, один из выживших в тех событиях и отсидевший в советских лагерях, вернувшийся на родину, скажет: «Мы думали, что нас готовят к показательному расстрелу" !

На «парад побежденных» были приглашены высокопоставленные политики и военные из стран-союзников, чтобы показать реальную мощь Советского Союза и развеять миф о непобедимости нацистских войск. Однако амбициозная задумка Сталина не принесла ожидаемого результата, поскольку марш был настолько жалким и жестоким, что даже москвичи пребывали в состоянии шока от увиденного..Любопытно , что после подписания Советским Союзом в 1949 г. Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными , подобные парады были запрещены.

Как не парадоксально, но немецкий историк Карл-Хайнц Фризер осудил «Парад побежденных» , считая его противоречившим законам войны. Однако Фризер при этом как-то забыл сказать, что во время еще Первой мировой войны, в 1914 году, сами немцы провели по Кенигсбергу пленных солдат армии генерала Самсонова !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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