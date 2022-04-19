Как климат изменил жизнь Руси во времена Ивана Грозного

В 1520-х годах на Западную Сибирь навалился Малый ледниковый период, что вызвало значительное похолодание воздуха. В Скандинавии этот процесс начался в 1570-х гг., а на Руси, по мнению архиклиматологов, примерно в 1540-х годах. Малый ледниковый период (продлился примерно 180 лет, до 1750-х годов, затем началось потепление) внес глобальные изменения в архитектуру жизни в Евразии. Как повлияла погода и изменение климатических условий на жизнь людей в то время и правление Ивана Грозного?

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Российские учёные из Института земной коры СО РАН составили временной ряд зим для Европы и Северной Евразии (от 1400 года до конца XIX века) (научный труд опубликован в сборнике "Известия Иркутского университета, серия "Геоархеология. Этнология. Антропология", №9, 2014). Кроме того, они провели дендрохронологические исследования (а это изменение динамики температур, влажности среды, концентрации СО2 в атмосфере, резкие климатические колебания в течение года). И выяснили интересные факты.

Оказалось, что похолодание было более интенсивным, чем предполагалось ранее. А это сказывалось на многие факторы жизнедеятельности человека.

Давайте начнем с того, что похолодания изменили питательный рацион русичей. Если до XIII века русские хлеборобы выращивали, в основном, просо и пшеницу (они хорошо растут в теплом, мягком климате, без резких температурных перепадов), то с наступлением похолодания русским крестьянам пришлось возделывать более неприхотливые культуры — рожь и ячмень.

В самом начале периода похолодания температурный режим на Руси изменился незначительно. Но уже и этого хватило для того, чтобы просо и пшеница стали расти хуже, слабее, урожай часто не доживал до сбора. А во время пика Малого Ледникового периода даже рожь, ячмень и овес перестали вызревать в верхнем Поволжье, то есть люди остались без хлеба, а сельскохозяйственные животные без фуража. А это голод, ухудшение условий жизни. Земледелие превращается в рискованное занятие, а продукты со стороны резко возрастают в цене.

Кроме того, холод значительно влияет на продуктивность озер, лесов и цветоносов, промыслы, связанные с этими ресурсами, сокращаются. Рыбная ловля уже не обеспечивает базовых потребностей человека (озера промерзают, происходят заморы), а сбор мёда (бортничество) и изготовление воска приходят в упадок.

Голод в северных районах приводит к тому, что людская масса снимается с обжитых мест и передвигается в более южные районы. Иначе не прокормиться. При этом знать, которая обильно подъедалась с вотчин, тоже испытывает проблемы со стабильностью. Вотчинное кормление худеет, а значит на тех крестьян, кто остался - налагается еще больший гнет. Бояре и дворяне "выжимают" из крестьян все "соки", чтобы не потерять уровень своего жизнеобеспечения. Те в ответ бегут с земли, или устраивают стихийные крестьянские бунты.

А верховная власть тоже требует с вотчинников своей доли. И когда те не докладывают в царский котел — начинает лютовать. Служивый люд теперь, помимо войн, занят выбиванием недоимок и действует жестко, в духе времени.

Ратников надо кормить исправно, бунты войска пострашнее бунтов крестьянских (они угрожают государственности). Доходило до того, что пищальники перекрывали дорогу Иоанну Васильевичу и требовали улучшений.

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А войны на западе неудачные. Русь не может пробить себе дорогу к хлебородным местам и торговым путям, закрепиться на них. Казанские же завоевания не дают главного — бесперебойных и дешевых поставок зерновых. Появляется опричнина (влиятельные силовики того времени), которые занимаются перераспределением и без того исхудавшего пирога, отнимая часть доходов у бояр и князей, подавляя бунты и заговоры знатной оппозиции.

В итоге, Иван Грозный оставил после себя незавидное наследство. К 1620-м годам Нечерноземье пришло в полное запустение, а более богатые западные окраины (Новгородчина и Псков), живущие за счет торговли — разграблены. А еще была Смута, череда Лжедмитриев, новые переделы территории, хаос и разруха. Несмотря на то, что Русь приросла при Иване Грозном землицей, северная и серединная части ее превратились в малокультивируемые пустоши.

И всему этому способствовало временное изменение климата, которое било по русским аграриям вплоть до 1950 годов, когда началась новая полоса относительной климатической стабильности.

Кстати, Малый Ледниковый период повлиял и на настроения более теплой Европы в XVI веке. Похолодание среднесуточных температур лишь на несколько градусов привели к резкому повышению цен на шерсть, соответственно, развитию овцеводства за счет вытеснения с земель крестьян. Растет количество мануфактур, а значит, развивается фабричное производства.

Крестьяне бегут в города, устраиваются на фабрики, возникает предтеча капитализма. И вместе с этим Реформация, "охота на ведьм", голодные годы, Европейская Тридцатилетняя война и бегство простых сословий в Новый Свет.

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