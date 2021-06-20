Развенчиваем мифы о мощах и святителе Николае

Правда и заблуждения о святителе Николае и его мощах.

1. Есть лишь один Николай Чудотворец?

Святых Николаев Чудотворцев – два. Святитель Николай Пинарский жил в VI веке и был настоятелем Синайского монастыря. Оба святителя родом из Ликии, архиепископы, почитаемые чудотворцы – эти совпадения привели к заблуждению, существовавшему долгие годы: что в истории Церкви был только один «Святитель Николай Чудотворец».

Поэтому в житии великого Чудотворца возникли исторические несоответствия. Например, получалось, что Николай Мирликийский посещал храм Воскресения Господня на Святой Земле задолго до его основания императрицей Еленой. На самом деле Николай Чудотворец на Святой Земле не был, описанное во многих его житиях паломничество совершал Николай Пинарский.

Подобным образом произошла путаница и с именами родителей и дяди Николая Мирликийского. Феофан (Епифаний) и Нонна, упоминаемые в его житиях, – это имена родителей Николая Пинарского.

2. Бил ли святитель Николай по щеке Ария?

Грек Дамаскин Студит, митрополит Навпактский и Артский (XVI век) в своей книге «Сокровище» излагает сказание, будто во время Вселенского собора Николай «ударил по щеке» своего оппонента Ария.

Это опровергает профессор церковной истории В.

В. Болотов: «Ни одно из сказаний о Никейском соборе, хотя бы со слабой претензией на древность, не упоминает в числе его участников имени Николая, епископа Мирликийского».

Сами факты заушения Николаем Ария и суда над Николаем целиком и полностью отсутствуют в житии Николая, написанном Симеоном Метафрастом в X веке и помещенном в Четьи-Минеи, ничего подобного нет и в житии Николая, размещенном в греческом Синаксаре, нет этих событий и в Великих Четьих-Минеях, собранных и изданных святителем Макарием в середине XVI века. Описание пощечины впервые появляется в русской агиографии лишь в конце XVII века в Житиях святых, написанных митрополитом Димитрием Ростовским.



Святой Николай ударяет по щеке Ария. Фреска

3. Перенесение мощей в Бари было торжественным благочестивым событием?

Жизнь в Мирах, на окраине Византийской империи (ныне город Дембре на юге Турции), в XI веке была неспокойной. Ликия постоянно подвергалась нападениям сельджуков. Бари был очень крупным портовым городом, Венеция – полукупеческой-полупиратской морской державой. Оба города хотели завладеть мощами святого Николая как покровителя мореплавателей.

Александр Бугаевский в агиографическом расследовании «Правда о святителе Николае» пишет, что, по латинским хроникам, баряне два раза приезжали за мощами, а не один, как описано в славянских повествованиях о перенесении мощей святителя Николая.

Хлеб в Малую Азию и Антиохию тогда возили из Апулии и Калабрии. В 1087 году баряне везли хлеб в Антиохию – Западную Сирию. Они проплывали мимо Мир, отправили разведку, но она быстро вернулась. Город был заполнен сельджуками.

В Антиохии зерно было продано, а на обратном пути они опять заехали в Миры. На этот раз сельджуков они не встретили, жителей в городе было мало. В храме святителя Николая оставались четыре монаха. Баряне вошли в храм и, угрожая монахам, выведали, где находятся мощи.

Те гробницы, которые демонстрируют сейчас турки (а в храме два саркофага), не имеют отношения к святым мощам. Трудно сказать, где первоначально был захоронен святитель, но к моменту их прибытия мощи святителя покоились под спудом, в одном из приделов, под полом, украшенном мозаикой.

Баряне разбили эту мозаику ломом, один из моряков спустился в гробницу и встал прямо на благоухающие миром святые останки, повредив их. Мощи по частям поднимали и укладывали в священнические одежды. Главу святого и многие другие фрагменты скелета перенесли на корабль. Но полностью забрать мощи не удалось, так как мореплаватели торопились, опасаясь, что ликийцы могут помешать похищению.



Саркофаг, в котором якобы покоились мощи Святителя Николая до перенесения

Перенесение мощей из Мир в Бари трудно считать благочестивым событием с участием людей, радеющих о святыне. Хотя, если бы не набег барян, бесценная христианская святыня, вероятнее всего, была бы утрачена в ходе завоевания Византии Османской империей.

4. Говорят, по миру распространены поддельные мощи, так ли это?

Через несколько дней после барян венецианцы высадились в Мирах, чтобы забрать мощи чудотворца, и все повторилось. В храме опять было четыре монаха. В поисках святынь венецианцы разбили алтари, разорили храм. Под пытками один из монахов показал, где покоятся останки мощей святителя.

Так как мощей Николая Чудотворца было мало, венецианцы добавили к ним другие человеческие останки: посторонний череп, женские и детские кости. Затем венецианцы отправились в Крестовый поход, и вскоре о фальсификации забыли. В течение девяти столетий венецианскую гробницу многократно открывали, и, поскольку в ней был череп и много других останков, венецианцы утверждали, что именно они обладают всеми мощами Чудотворца Николая.

Во время Крестового похода святые мощи многократно раздаривали. По миру до сих пор ходит довольно много частиц из этого венецианского ковчега, достоверность которых вызывает большие сомнения.

5. Правда ли, что иконы практически точно передают облик святителя?



Профессор Луиджи Мартино (справа) 1953 г.

Антропологические исследования подтвердили то, что иконы достаточно точно передают облик святителя Николая.

В 1953 году во время реставрационных работ в церкви, в которой расположен склеп, Луиджи Мартино, анатом из университета Бари (Universita degli Studi di Bari) с разрешения Ватикана исследовал кости, оставив после себя множество рентгенограмм и подробные результаты измерений.

Он сделал заключение и о болезнях святого. Поврежденные суставы, позвоночник и кости грудной клетки свидетельствуют о мучениях, которые перенес святитель Николай в тюрьме – его пытали на дыбе. Радиологическое исследование черепа показало обширное внутреннее костное уплотнение черепной коробки.



Профессор Мартино считает, что эти изменения вызваны долгим многолетним влиянием тюремного холода и сырости (святой провел в темнице около двадцати лет).

По свидетельству очевидцев, его лик был исполнен святости и благодати. Говорят, что от него шло удивительное сияние, как от пророка Божьего Моисея. Т. е. благодать очевидным способом была ему присуща. Луиджи Мартино по черепу реконструировал внешность святителя Николая.

Это позволило современным коллегам Мартино провести реконструкцию. Она была выполнена из «виртуальной» глины, форму которой можно менять прямо на экране. У святого Николая было мужественное лицо с оливковой кожей, квадратным подбородком и сломанным носом. Это удалось выяснить по сильно поврежденным костям между глаз.

6. Откуда взялся известный портрет, который часто выдают за реконструкцию лица святителя Николая по черепу?

Это изображение не является реконструкцией лица святого по черепу. Оно взято из проекта «Предстояние» современного российского художника Константина Худякова, включающего в себя “психологические портреты-реконструкции персонажей сакральной истории”.

По словам авторов проекта, технически портреты создавали «путем многократного наслаивания друг на друга, взаимной конвертации и трансформаций мельчайших физиогномических фрагментов, цифровой мультивыборки и тому подобных приемов компьютерной графики».

7. Правда ли, что некоторые факты биографии святого Николая намеренно исключили из жития?

Александр Бугаевский в агиографическом расследовании «Правда о святителе Николае» пишет, что в древних источниках упоминается замечательное деяние святителя Николая, исключенное из текста его жития в X веке, – деяние о подати.

В IV веке несправедливой податью Ликия была доведена до разорения и голода. Присланный из столицы сборщик налогов, требуя денег, постоянно унижал народ. Жители попросили своего архиепископа о заступничестве. Святитель Николай отправился в Константинополь, и после его разговора с императором подать была уменьшена в 100 раз. Это решение было записано в скрепленную золотой печатью грамоту.

Но архиепископ знал, что под влиянием сановников Константин может отменить свой указ. Святитель обратился к Богу за помощью, и чудесным образом императорская грамота в тот же день оказалась в Мирах и была обнародована. На следующий день император, поддавшись уговорам, попытался изменить указ. Когда святитель сказал, что документ уже зачитан в Мирах и, значит, вступил в силу, ему не поверили: до Ликии от Константинополя было шесть дней пути. Чтобы проверить слова святителя, снарядили самый быстроходный корабль.

Через две недели посланники вернулись и подтвердили, что ликийский сборщик налогов получил грамоту императора в тот день, когда она была подписана.

А через шесть столетий при Василии II создавалась императорская менология, и агиографы не включили этот эпизод в жизнеописание святителя Николая, чтобы влиятельные архиереи не смогли использовать этот невыгодный для царской казны пример для снижения налога в своих епархиях.

Еще одно деяние – о хлебовозах – также не включено в житие. В нем рассказывается о том, как святитель Николай в очередной раз спас Миры от голода. Мимо Ликии на пяти кораблях везли из Египта хлеб в Константинополь. И святитель уговорил капитана отгрузить часть хлеба в бедствующих Мирах. Поскольку хлебовоз был императорский, Константинополь счел это деяние неприемлемым.

8. Правда ли, что святитель Николай остановил руку палача, спасая невинно осужденных?

Самые древние редакции рукописей о святом Николае хранятся в библиотеках Оксфорда и Вены. Они посвящены «Деянию о стратилатах».

На иконах и фресках и на картине И. Е. Репина святитель Николай изображается останавливающим руку палача, хотя на самом деле спасение осужденных выглядело по-другому.

Император направил воинов усмирять мятеж тайфалов (одного из вестготских племен, переселенных во Фригию с Дуная). По пути из-за шторма войско остановилось в Андриакской гавани, и на рынке разгорелась ссора между солдатами и местными жителями. Архиепископ Николай сумел всех умиротворить. А стратилатов, предводителей воинов, пригласил к себе.

В этот момент прибежали жители Мир с известием, что правитель арестовал трех неповинных горожан и приказал отсечь им головы. Святитель вместе со стратилатами и другими воинами торопится в город. Он уже в преклонном возрасте, ему около 70 лет. А дорога – четыре километра в гору. В древней хронике прямо сообщается, что святитель Николай боялся не успеть прийти на помощь и спасти от смерти невинных людей. И тогда стратилаты послали солдат задержать казнь.

На известной картине Репина меч уже занесен над горожанами, когда появляется святой Николай и в последнюю секунду удерживает палача. Но в древнем тексте сказано: меч был обнажен палачом. Трудно представить, что палач стоял полчаса с поднятым над головами тяжелым мечом. Он обнажил меч и ждал. Солдаты задержали казнь, пока не подошел святитель со стратилатами и не освободил невинных людей.

9. Как по «Деянию о стратилатах» удалось определить год смерти святителя?

На прощание святитель благословил воинов, предрек им победу в предстоящем сражении с тайфалами, и они победили. После победы над мятежниками стратилаты возвратились назад в Ликию и пришли к святому Николаю во второй раз – поблагодарить его за молитвы, а святитель предупредил их, что они попадут в беду, но не должны отчаиваться, а должны обратиться к Богу, и Господь убережет их.

Все три военачальника – исторически известные личности. Один из них, Непотиан, стал консулом в 336 году, другой – в 338 году.

Когда стратилаты вернулись в Константинополь, их встретили с почестями, а потом оклеветали завистники и по наговору посадили в темницу. И тут Непотиан вспомнил о том, что говорил стратилатам святитель Николай в Ликии, и воины стали сердечно молиться. Чудесное явление святого Николая Константину даровало им свободу, и император вручил стратилатам пояса полководцев высшего ранга. И они с подарками от императора отправились к свт. Николаю в третий раз.

Древний текст «Деяния о стратилатах» уточняет, что они месяц жили у свт. Николая, стали его духовными чадами. На следующий год они снова – в четвертый раз – отправились к святителю Николаю, но обнаружили его почившим.

Год назад их посылал сам император Константин, и тогда святитель Николай был жив, а Константин умер в мае 337 года. День преставления святого известен точно: 19 декабря, а точный год смерти в текстах его житий не назывался. В наших календарях указывается, что святой Николай умер около 345 года. И, как правило, говорится, что он родился в 280 году.

Это кажется очень странным. Потому что по житиям святой Николай стал епископом до Диоклетианова гонения. То есть около 300 года. Получается, что он был возведен в столь высокий сан в 20 лет, а это крайне маловероятно. Это значит, что свт. Николай не мог умереть в 345 году, кроме того, в древней хронике Непотиан ни разу не назван консулом, а значит, он еще не был в этом звании. Значит, 336 год еще не наступил к моменту их четвертого посещения Мир. Получается, что святой Николай умер в 334 или 335 году.

10. Правда ли, что греки не празднуют перенесение мощей Николая Чудотворца?

Распространенное мнение о непризнании Греческой Церковью праздника перенесения мощей свт. Николая является ошибочным. В современном греческом календаре это событие празднуется 20 мая.

В печатный календарь эта память была внесена благодаря преподобному Никодиму Святогорцу (1809 г.), который обнаружил сведения об этом празднике в ряде афонских рукописей, перевел с церковнославянского языка соответствующее синаксарное сказание и сам написал службу на перенесение мощей свт. Николая.

Согласно преподобному Никодиму, мощи были вывезены из Мир Ликийских 1 апреля, сделали остановку на о. Закинф 10 мая, а именно 20 мая были привезены в Бари.



Перенесение мощей

Одной из ранних рукописей с точной датой, упоминающей 9 мая как дату перенесения мощей свт. Николая, является Типикон Криптоферратского монастыря 1300 г. Дата 20 мая зафиксирована в ряде византийских рукописей, самая ранняя из известных нам – майская служебная Минея 1431 г. библиотеки Ватопедского монастыря № 1145.

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