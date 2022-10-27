Стало известно о «секретном» визите директора ЦРУ в Киев

Стало известно, что «секретный» визит на Украину совершил глава ЦРУ Уильям Бернс. Официальная украинская версия звучит так: «Директор ЦРУ заверил Владимира Зеленского в том, что помощь от США будет продолжаться, в том числе и в плане передачи разведданных».

Мы видим, что сейчас украинская власть концентрирует своё внимание на контрнаступлении.

Мы от Израиля поставок оружия Украине не добиваемся.

Источник А вы знали об этом? Как известно, Сталин не щадил ни своих близких друзей, ни боевых товарищей !Например, в 1929 году Сталин расстрелял боевого товарища Александра Егорова только из-за того, чтобы окончательно скрыть свою вину в сокрушительном поражении Красной Армии в 1920 г., когда большевикам не удалось насильственно провести оккупацию и советизацию Польши .Как известно , тогда ,чтобы в случае победы вся слава не досталась бы «Красному Наполеону» , как называли Тухачевского, Сталин уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск, чтобы не выполнить приказ командования объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. В результате время на объедение было упущено и поляки перехватили инициативу, что и стало основной причиной сокрушительного поражения Красной Армии .Вот основная причина расстрела Егорова! Рекомендую также прочесть: Кому сегодня выгоден геноцид украинского народа https://otari.mirtesen.ru/blog/43747883363/ Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Однако эксперты высказывают предположения относительно того, что Бернс мог общаться с Зеленским по вопросам ядерной провокации, которую Украина готова устроить с применением «грязной бомбы». США не хотят напрямую втягиваться в вооружённый конфликт с РФ, но в то же время США готовы использовать полностью подконтрольный киевский режим для ядерной провокации с целью выставить Россию «страной, применяющей ЯО».Напомним, что накануне появились данные о создании на Украине муляжа ракеты российского ОТРК «Искандер» в виде «грязной бомбы», чтобы потом заявить о том, что «ядерная ракета» России была якобы сбита к северу от Киева.На таком фоне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отвечала на вопросы журналистов в ходе очередного брифинга. Один из вопросов касался переговорного процесса между Россией и Украиной.По словам Жан-Пьер, США на данный момент «не видят настроя на переговорный процесс ни со стороны России, ни со стороны Украины».Карин Жан-Пьер:Также официальный представитель администрации Байдена добавила, что о переговорном процессе можно будет вести речь только после того, как обе стороны выскажут в таковом свою однозначную заинтересованность.У Жан-Пьер спросили, не оказывает ли Вашингтон давление на израильские власти, «не выкручивает ли им руки» в связи с тем, что они отказывают Украине в поставкахПредставитель Белого дома: