25 интересных фактов об алкоголе

Мы не будем в очередной раз говорить о вреде спиртных напитков, представляем 25 самых интересных фактов об алкоголе.
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А вы знали об этом?
Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!
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