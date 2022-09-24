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25 интересных фактов об алкоголе

Мы не будем в очередной раз говорить о вреде спиртных напитков, представляем 25 самых интересных фактов об алкоголе.

1.

25 интересных фактов об алкоголе

2.

25 интересных фактов об алкоголе

3.

25 интересных фактов об алкоголе

4.

25 интересных фактов об алкоголе

 

 

5.

25 интересных фактов об алкоголе

6.

25 интересных фактов об алкоголе

7.

25 интересных фактов об алкоголе

8.

25 интересных фактов об алкоголе

9.

25 интересных фактов об алкоголе

10.

25 интересных фактов об алкоголе

11.

25 интересных фактов об алкоголе

12.

25 интересных фактов об алкоголе

13.

25 интересных фактов об алкоголе

14.

25 интересных фактов об алкоголе

15.

25 интересных фактов об алкоголе

16.

25 интересных фактов об алкоголе

17.

25 интересных фактов об алкоголе

18.

25 интересных фактов об алкоголе

19.

25 интересных фактов об алкоголе

20.

25 интересных фактов об алкоголе

21.

25 интересных фактов об алкоголе

22.

25 интересных фактов об алкоголе

23.

25 интересных фактов об алкоголе

24.

25 интересных фактов об алкоголе

25.

25 интересных фактов об алкоголе

Источник

А вы знали об  этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"! 

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