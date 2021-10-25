«Неизвестный» лендлиз

Как в советское время, так и сейчас в современной России, единственно существующее мнение гласит — Вторую мировую войну Германия проиграла лишь благодаря СССР, который внес решающий вклад в победу над фашизмом. При этом та помощь, которая оказывалась СССР в годы войны его союзниками по антигитлеровской коалиции, прежде всего США и Англией, была незначительной и никак не повлияла на победу СССР в ВОВ, так как составляла всего около 4 % средств, затраченных страной на войну.

Этой помощью является Ленд-лиз (от англ. lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду, внаём) — государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй мировой войне: боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. На Западе на ленд-лиз существует иная точка зрения, в соответствии с которой помощь, оказанная Советскому Союзу в годы Второй мировой войны, в значительной мере помогла последнему выиграть ВОВ, а соответственно победить вместе со странами антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Для того, чтобы разобраться, какая из сторон права, что из себя представляют пресловутые 4%, рассмотрим, что именно, кем и когда поставлялось в СССР в годы Второй мировой войны.

Пресловутый ленд-лиз: Что он из себя представлял?

На СССР было распространено действие закона США о «Ленд-лизе», основанного на следующих принципах:

— все расчеты за поставленные материалы производятся после окончания войны

— материалы, которые будут уничтожены, не подлежат никакой оплате

— материалы, которые останутся пригодными для гражданских потребностей, оплачиваются не ранее, чем через 5 лет после окончания войны, в порядке предоставления долгосрочных кредитов

— доля США в ленд-лизе — 96,4%

Поставки из США в СССР можно разделить на следующие этапы:

пре-ленд-лиз — с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941 (оплачен золотом)

первый протокол — с 1 октября 1941 по 30 июня 1942 (подписан 1 октября 1941)

второй протокол — с 1 июля 1942 по 30 июня 1943 (подписан 6 октября 1942)

третий протокол — с 1 июля 1943 по 30 июня 1944 (подписан 19 октября 1943)

четвёртый протокол — с 1 июля 1944, (подписан 17 апреля 1944), формально завершился 12 мая 1945, но поставки были продлены вплоть до окончания войны с Японией, в которую СССР обязался вступить через 90 дней после окончания войны в Европе (то есть 8 августа 1945). С советской стороны он получил наименование «Программа 17 октября» (1944 г.) или пятый протокол. С американской — «Программа «Майлпост».

Япония капитулировала 2 сентября 1945 года, а 20 сентября 1945 все поставки по ленд-лизу в СССР были прекращены.

Кроме этого, в годы Второй мировой войны в США был создан «Комитет помощи русским в войне» (Russia War Relief), который на собранные пожертвования поставил лекарства, медицинские препараты и аппаратуру, продукты питания и одежду на сумму более 1,5 млрд. долларов. В Англии действовал такой же комитет, но собранная им сумма была значительно скромнее. А на средства армян Ирана и Эфиопии были собраны деньги на постройку танковой колонны имени Баграмяна.

Примечание 1:

Как видим, поставки в СССР военной техники и прочего необходимого для ведения войны осуществлялись с первых дней войны. А это, как всем известно, наиболее сложный и напряженный этап военных действий, протекавших на территории Советского Союза, так как никто не знал, проиграет СССР в этой войне или нет, а значит, был дорог каждый танк, каждый самолет, каждый патрон, поставленный союзниками.

Кстати, очень часто любят вспоминать, что за оказанную помощь СССР расплатился золотом (о том, как расплачивался СССР золотом, и чье это золото, скорее всего, было — смотрите дополнение I ниже). Но ведь золотом расплачивались за поставки пре-ленд-лиза 1941 года, а за остальные годы? Расплатился ли Советский Союз за всю поставленную ему технику, оборудование, цветные металлы и прочие материалы?

Самое интересное заключается в том, что СССР до сих пор не расплатился за оказанную ему помощь! И дело здесь не в том, что долг по ленд-лизу представляет из себя некую астрономическую сумму. Как раз наоборот, и СССР и России были в силах в любой момент расплатиться, но все дело, как всегда, не в деньгах, а в политике.

США решили не претендовать на оплату военных поставок по ленд-лизу, но гражданские поставки СССР было предложено оплатить, однако Сталин отказался даже сообщить результаты инвентаризации полученных товаров. Связано это было с тем, что иначе, как писал Сталину министр иностранных дел СССР А.А. Громыко: «…американцы могут потребовать от нас затем расшифровки остатков по отдельным группам, в частности по оборудованию. Получив от нас такого рода сведения об остатках предметов гражданского характера, американцы могут, ссылаясь на статью V Соглашения от 11 июня 1942 года, предъявить к нам требование о возврате наиболее ценных для нас предметов«. Советское руководство попросту присвоило всю оставшуюся технику и оборудование, полученные во время войны от союзников и в частности от американцев, которые СССР обязан был вернуть!

В 1948г. СССР согласился выплатить лишь незначительную сумму. В 1951г. США дважды снижали сумму выплаты до 800 млн. долларов, а СССР согласился выплатить лишь 300 млн. Частично долг был погашен во времена Н.Хрущева, остатки его составили около 750 млн. долларов в эпоху Л.Брежнева. По соглашению 1972г. СССР согласился выплатить 722 млн. долларов вместе с процентами, и к 1973г. было выплачено 48 млн., после чего платежи прекратились. В 1990г. был установлен новый срок погашения — 2030г. на сумму 674 млн. долларов.

Таким образом, из общего объёма американских поставок по ленд-лизу в $11 млрд. долларов СССР, а затем Россией, было признано, а затем частично оплачено, $722 млн., или около 7 %. Однако, стоит учесть, что сегодняшний доллар «легче» доллара 1945 года примерно в 15 раз.

В общем, после окончания войны, когда помощь союзников по антигитлеровской коалиции была уже не нужна, Сталин резко вспомнил, что они капиталисты и враги, которым никакие долги отдавать не надо.

Источник : https://general-khrulev.com/lend-lease/unknown-lend-lease/ Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Многие ,конечно, же не верят в это, однако во время Великой Отечественной Войны Сталин рассчитывался с Американцами за поставки по Ленд-Лизу царским золотом с европейских банковских счетов, к которым доступ имел только лично Николая II. Доказательством версии чудесного спасения царской семьи является и то, что Российская Православная Церковь до сих пор отказывается принимать результаты генетических анализов найденных «фальшивых» останков царской семьи при их захоронении в 1998 году в Петропавловском, несмотря на то, что президент Борис Ельцин уверял общественность, что это останки царской семьи!

Как известно, вокруг расстрела царской семьи витает множество вопросов, один из которых – неужели последнего русского императора не могли спасти и использовать его деньги и золото в европейских банковских счетах для индустриализации и усиления советской страны? Неужели алчный авантюрист Ленин и его большевистская банда не понимали, что Николай II является «курочкой», способной снести множество так необходимых молодому Советскому государству «золотых яичек»?

Подобная тактика выглядит вполне логичной, особенно если вспомнить, что царя свергли не красные, а свои же либерально настроенные аристократы, буржуазия и верхушка армии. Многие большевики ,в принципе, не питали к Николаю II особой ненависти, поскольку он фактически не отличался особой жестокостью к ним.

Например, Ленин в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 3 рубля в месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе)! Кроме того, после отречения царь ничем им не угрожал, но при этом был прекрасным козырем в рукаве и хорошей разменной монетой при переговорах.

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что семья царя Николая II была расстреляна 18 июля 1918 года, в последние годы появились достаточно достоверные данные о ее спасении.Исследователи Том Мангольд и Энтони Саммерс издали в 1979 году книгу «Дело Романовых, или Расстрел, которого не было», в которой они приводят сведения, полученные ими, после рассекречивания грифа секретности архива Брестского мирного договора в 1918 году. Первое, что они обнаружили,– это телеграмма английского посла, в которой сообщалось об эвакуации большевиками царской семьи через Пермь сначала в Москву, а затем в Брест.

Любопытно также, что по данным агентов британской разведки, войдя в Екатеринбург 25 июля 1918 года, адмирал Колчак сразу назначил следователя по делу о расстреле царской семьи. Через три месяца капитан Намёткин положил ему на стол рапорт, где сообщил, что вместо расстрела была его инсценировка.

Не поверив, Колчак назначил второго следователя Сергеева и вскоре получил такие же результаты. Естественно, адмиралу Колчаку, провозгласившему себя Верховным правителем России, совсем не нужен был живой царь, поэтому он не придумывает ничего лучше, чем скрыть результаты следствия и заявить: «Трупы бросили в шахту, залили кислотой»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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