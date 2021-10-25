«Неизвестный» лендлиз

Как в советское время, так и сейчас в современной России, единственно существующее мнение гласит — Вторую мировую войну Германия проиграла лишь благодаря СССР, который внес решающий вклад в победу над фашизмом. При этом та помощь, которая оказывалась СССР в годы войны его союзниками по антигитлеровской коалиции, прежде всего США и Англией, была незначительной и никак не повлияла на победу СССР в ВОВ, так как составляла всего около 4 % средств, затраченных страной на войну.
Этой помощью является Ленд-лиз (от англ. lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду, внаём) — государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй мировой войне: боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. На Западе на ленд-лиз существует иная точка зрения, в соответствии с которой помощь, оказанная Советскому Союзу в годы Второй мировой войны, в значительной мере помогла последнему выиграть ВОВ, а соответственно победить вместе со странами антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
Для того, чтобы разобраться, какая из сторон права, что из себя представляют пресловутые 4%, рассмотрим, что именно, кем и когда поставлялось в СССР в годы Второй мировой войны.
Пресловутый ленд-лиз: Что он из себя представлял?
На СССР было распространено действие закона США о «Ленд-лизе», основанного на следующих принципах:
— все расчеты за поставленные материалы производятся после окончания войны
— материалы, которые будут уничтожены, не подлежат никакой оплате
— материалы, которые останутся пригодными для гражданских потребностей, оплачиваются не ранее, чем через 5 лет после окончания войны, в порядке предоставления долгосрочных кредитов
— доля США в ленд-лизе — 96,4%
Поставки из США в СССР можно разделить на следующие этапы:
пре-ленд-лиз — с 22 июня 1941 по 30 сентября 1941 (оплачен золотом)
первый протокол — с 1 октября 1941 по 30 июня 1942 (подписан 1 октября 1941)
второй протокол — с 1 июля 1942 по 30 июня 1943 (подписан 6 октября 1942)
третий протокол — с 1 июля 1943 по 30 июня 1944 (подписан 19 октября 1943)
четвёртый протокол — с 1 июля 1944, (подписан 17 апреля 1944), формально завершился 12 мая 1945, но поставки были продлены вплоть до окончания войны с Японией, в которую СССР обязался вступить через 90 дней после окончания войны в Европе (то есть 8 августа 1945). С советской стороны он получил наименование «Программа 17 октября» (1944 г.) или пятый протокол. С американской — «Программа «Майлпост».
Япония капитулировала 2 сентября 1945 года, а 20 сентября 1945 все поставки по ленд-лизу в СССР были прекращены.
Кроме этого, в годы Второй мировой войны в США был создан «Комитет помощи русским в войне» (Russia War Relief), который на собранные пожертвования поставил лекарства, медицинские препараты и аппаратуру, продукты питания и одежду на сумму более 1,5 млрд. долларов. В Англии действовал такой же комитет, но собранная им сумма была значительно скромнее. А на средства армян Ирана и Эфиопии были собраны деньги на постройку танковой колонны имени Баграмяна.
Примечание 1:
Как видим, поставки в СССР военной техники и прочего необходимого для ведения войны осуществлялись с первых дней войны. А это, как всем известно, наиболее сложный и напряженный этап военных действий, протекавших на территории Советского Союза, так как никто не знал, проиграет СССР в этой войне или нет, а значит, был дорог каждый танк, каждый самолет, каждый патрон, поставленный союзниками.
Кстати, очень часто любят вспоминать, что за оказанную помощь СССР расплатился золотом (о том, как расплачивался СССР золотом, и чье это золото, скорее всего, было — смотрите дополнение I ниже). Но ведь золотом расплачивались за поставки пре-ленд-лиза 1941 года, а за остальные годы? Расплатился ли Советский Союз за всю поставленную ему технику, оборудование, цветные металлы и прочие материалы?
Самое интересное заключается в том, что СССР до сих пор не расплатился за оказанную ему помощь! И дело здесь не в том, что долг по ленд-лизу представляет из себя некую астрономическую сумму. Как раз наоборот, и СССР и России были в силах в любой момент расплатиться, но все дело, как всегда, не в деньгах, а в политике.
США решили не претендовать на оплату военных поставок по ленд-лизу, но гражданские поставки СССР было предложено оплатить, однако Сталин отказался даже сообщить результаты инвентаризации полученных товаров. Связано это было с тем, что иначе, как писал Сталину министр иностранных дел СССР А.А. Громыко: «…американцы могут потребовать от нас затем расшифровки остатков по отдельным группам, в частности по оборудованию. Получив от нас такого рода сведения об остатках предметов гражданского характера, американцы могут, ссылаясь на статью V Соглашения от 11 июня 1942 года, предъявить к нам требование о возврате наиболее ценных для нас предметов«. Советское руководство попросту присвоило всю оставшуюся технику и оборудование, полученные во время войны от союзников и в частности от американцев, которые СССР обязан был вернуть!
В 1948г. СССР согласился выплатить лишь незначительную сумму. В 1951г. США дважды снижали сумму выплаты до 800 млн. долларов, а СССР согласился выплатить лишь 300 млн. Частично долг был погашен во времена Н.Хрущева, остатки его составили около 750 млн. долларов в эпоху Л.Брежнева. По соглашению 1972г. СССР согласился выплатить 722 млн. долларов вместе с процентами, и к 1973г. было выплачено 48 млн., после чего платежи прекратились. В 1990г. был установлен новый срок погашения — 2030г. на сумму 674 млн. долларов.
Таким образом, из общего объёма американских поставок по ленд-лизу в $11 млрд. долларов СССР, а затем Россией, было признано, а затем частично оплачено, $722 млн., или около 7 %. Однако, стоит учесть, что сегодняшний доллар «легче» доллара 1945 года примерно в 15 раз.
В общем, после окончания войны, когда помощь союзников по антигитлеровской коалиции была уже не нужна, Сталин резко вспомнил, что они капиталисты и враги, которым никакие долги отдавать не надо.
Источник : https://general-khrulev.com/lend-lease/unknown-lend-lease/
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