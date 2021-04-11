Как в 1962 году американский капитан предотвратил ядерный апокалипсис

После переговоров Никиты Хрущева и Джона Кеннеди 28 октября 1962 года было достигнуто соглашение, которое позволило избежать ядерного конфликта двух держав. Однако именно в этот день война, которая принесла бы погибель всему живому, все равно могла начаться. Благодаря статье издания Bulletin of the Atomic Scientists стало известно, что мир спас американский капитан ВВС Уильям Бассетт.

В разгар Карибского кризиса Бассетт служил на острове Окинава, где занимал должность управляющего пуском ракет. Из-за напряжения с СССР на базе был режим «на грани ядерной войны». 28 октября капитан по радиосвязи получает приказ, суть которого произвести запуск крылатых ракет по Владивостоку, Пекину, Ханою и Пхеньяну. Приказ передавался в виде шифра, чей код совпал с кодом, находящимся в секретном конверте. Фактически он получил право нанести ядерный удар.

Бассет должен был начать ядерную войну, однако офицер засомневался. Почему режим не сменился на «неизбежная ядерная война», да и признаков советской атаки не наблюдалось. Сомнений добавил, тот факт, что только Владивосток находился на территории СССР.

Уильям Бассет взял на себя ответственность и остановил подготовку запуска крылатых ракет. Капитан связался с центром управления ракетами и потребовал продублировать приказ. Предварительно он приказал солдатам, находящимся с ним в бункере расстрелять лейтенанта, который отвечал за нажатие красной кнопки, если тот нарушит его приказ. Офицер требовал от Бассета не терять ценного времени и выполнить указание командования. В штабе приказ не подтвердили. Капитан связался с центром управления ракетами и потребовал продублировать приказ. Предварительно он приказал солдатам, находящимся с ним в бункере расстрелять лейтенанта, который отвечал за нажатие красной кнопки, если тот нарушит его приказ. Офицер требовал от Бассета не терять ценного времени и выполнить указание командования. В штабе приказ не подтвердили.