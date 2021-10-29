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Интересные и удивительные факты о Мёртвом море

Поверхность и берега Мёртвого моря находятся на 423 метра ниже уровня моря, что делает его самой низкой точкой суши на Земли.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Глубина Мёртвого моря составляет 377 метров, что делает его самым глубоким гиперсолёным озером в мире. Гиперсолёное озеро это водоём, не имеющий выхода к морю, который содержит значительные концентрации хлорида натрия или другие минеральные соли, превосходящие по концентрации уровни солёности воды в океане.


Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Мертвое море является одним из самых солёных водоёмов в мире, концентрация соли в его водах достигает 33,7 процента. Несмотря на это, озеро Ассаль (Assal) в Джибути (Djibouti), Кара-Богаз-Гол (Garabogazköl) и несколько гиперсолёных озёр в Сухих долинах Мак-Мёрдо (McMurdo Dry Valleys) в Антарктиде (такие как озеро Дон-Жуан (Don Juan Pond)) по последним данным содержат более высокие концентрации соли.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Необычно высокая концентрация соли в Мёртвом море означает, что люди могут запросто лежать на его водах за счет естественной плавучести. В этом отношении Мёртвое море похоже на Большое Солёное озеро в штате Юта, в США.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Мертвое море примерно в 8,6 раз солёнее, чем океан. Эта соленость является причиной неблагоприятной среды обитания, в которой не могут обитать животные (отсюда и название).

Высокая соленость не даёт макроскопическим водным организмам, таким как рыбы и водные растения жить в этом озере, хотя тут присутствует незначительное количество бактерий и микробных грибов.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Длина Мёртвого моря составляет 67 километров, а ширина 18 километров в его самой широкой точке. Оно находится в Иорданской рифтовой долине (Jordan Rift Valley) и его главным притоком является река Иордан.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Область Мёртвого моря по нескольким причинам стала крупным центром исследований в области здравоохранения и лечения. Минеральный состав воды, очень низкое содержание пыльцы и других аллергенов в атмосфере, сниженное ультрафиолетовое солнечное излучение, и высокое атмосферное давление на этой большой глубине – каждый из этих факторов оказывает целительное влияние на какое-либо заболевание.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Согласно Библии, Мёртвое море было местом убежища царя Давида. Здесь находился один из первых оздоровительных курортов в мире (для Ирода Великого), и эта область была поставщиком широкого спектра продукции, от бальзамов для египетской мумификации до поташа для удобрений.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Необычной особенностью Мёртвого моря является его выброс асфальта. Мёртвое море постоянно выбрасывает на берег мелкую гальку и блоки чёрного вещества, просачивающегося из его глубин. В ходе археологических раскопок были найдены покрытые асфальтом статуэтки и покрытые битумом черепа времён неолита. В египетском процессе мумификации использовался асфальт, импортированный из Мёртвого моря.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)


Самая низкая дорога в мире, Шоссе 90 (Highway 90), проходит вдоль Израиля и западного берега Мёртвого моря, и находится на 393 метра ниже уровня моря.

Интересные и удивительные факты о Мёртвом море (10 фото)

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