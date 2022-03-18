Какую ягоду запретили выращивать в США? 10 фактов о необычных законах разных стран

Почему Эйфелеву башню нельзя фотографировать ночью? Почему закон Ванкувера велит делать 13-й этаж в каждом доме? Как французское законодательство классифицирует измену? Фактрум предлагает вниманию читателя самые интересные факты о законах разных стран!

Фото: Sang Hyun Cho / Pixabay

В викторианской Англии попытка совершить самоубийство каралась смертной казнью

Покушение на себя самого приравнивалось к покушению на убийство человека, поэтому и наказание было самое суровое.

Эйфелеву башню нельзя фотографировать ночью

Вы можете сделать фото лично для себя, но не на профессиональное фото-оборудование, а также вам запрещено продавать или распространять эти фотографии. Освещение Эйфелевой башни является интеллектуальной собственностью художника, создавшего его, и защищено авторским правом.

Фото: Pixabay

До 1987 года в Исландии не было телевещания по четвергам

Идея была в том, что четверг оставался «днём для общения». Сейчас исландцы, родившиеся до 1987 года, шутят, что их, скорее всего, зачали в четверг.

В любом высотном здании Ванкувера обязательно должен быть 13-й этаж

Дело в том, что ранее администрация города была лояльна к манере владельцев высоток из суеверности пропускать 13-й этаж: за 12-м, как правило, следовал 14-й.

Со временем начали появляться требования исключить 4-й этаж, считающийся несчастливым в азиатских странах, а также исключить другие числа, которые кого-то пугают, например, 14, 24… В конце концов мэрии это надоело и в 2015-м году пропускать этажи было официально запрещено.

Фото: InsightPhotography / Pixabay

Согласно французскому законодательству, есть два типа измены

Физическая измена и измена мысленная.

В некоторых штатах Индии нельзя жениться в третий раз

В первый и второй можно, в четвёртый тоже, а в третий — нет. К счастью, запрет касается только людей. Чтобы обойти его, дважды разведённые мужчины женятся на неодушевлённом предмете (обычно дереве), и только потом вступают в следующий брак.

Фото: Vatsal Bhatt / Pixabay

В Германии разрешено водить машину в голом виде

Но если голый водитель покинет автомобиль, придётся платить штраф за появление на улице без одежды.

В США запрещено выращивать чёрную смородину

Причина в том, что вредитель, который любит селиться на смородиновых кустах, также жалует и хвойные деревья. Лесозаготовительные компании, боясь убытков, пролоббировали в правительстве закон, запрещающий выращивать чёрную смородину. Однако другие виды смородины сажать можно.

Фото: Marisa04 / Pixabay

В Греции законом запрещено брать фамилию мужа

Связано это с тем, что в 1983 году президент страны изменил супруге и даже вознамерился жениться на любовнице. Не желая отдавать «президентскую» фамилию сопернице, обманутая жена добилась принятия закона, по которому женщина не может взять фамилию мужа, вступив в брак. И этот закон по-прежнему действует.

В Шотландии не два, а три возможных вердикта суда: «виновен», «невиновен» и «не доказано»

Последний приговор считается оправдательным и выносится, когда у суда не хватает доказательств вины подсудимого, даже если всем очевидно, что виновен именно он. Такая система действует с 18 века, несмотря на многочисленные попытки её противников её отменить.

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