Женские секреты: вещи, о которых лучше никогда не рассказывать мужчине

Некоторые женщины горят желанием рассказать мужчине о себе всё (или почти всё). Но лучше этого не делать, а о некоторых вещах стоит молчать не только в начале знакомства, но и спустя годы брака.

Что лучше не рассказывать мужчине

Некоторые молодые люди могут осудить женщину за эти откровения или просто не понять. И если вы не хотите выглядеть в глазах мужчины не очень хорошо, то лучше храните некоторые вещи в секрете.

Итак, что лучше не рассказывать?

1. Сколько времени и денег вы тратите на свою внешность