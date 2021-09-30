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Женские секреты: вещи, о которых лучше никогда не рассказывать мужчине

Некоторые женщины горят желанием рассказать мужчине о себе всё (или почти всё). Но лучше этого не делать, а о некоторых вещах стоит молчать не только в начале знакомства, но и спустя годы брака.

Что лучше не рассказывать мужчине

Некоторые молодые люди могут осудить женщину за эти откровения или просто не понять. И если вы не хотите выглядеть в глазах мужчины не очень хорошо, то лучше храните некоторые вещи в секрете.

Итак, что лучше не рассказывать?

девушка на фото

 

1. Сколько времени и денег вы тратите на свою внешность

Сильный пол вообще не понимает, зачем дамы тратят столько ресурсов, ходят в салоны, записываются на массаж и покупают дорогую косметику, если в конечном итоге мужчины этого просто не замечают. Не стоит нагружать партнёра информацией о том, сколько времени вы потратили на походы по салонам красоты и сколько денег там оставили.

2. Во сколько вам обошёлся ваш гардероб

Если вы только-только начали отношения с мужчиной, не нужно говорить ему, что вы носите исключительно дорогую одежду или озвучивать стоимость пары туфель. Избранник может воспринять это, как хвастовство или же решить, что раз вы настолько самостоятельны, то и сильное плечо вам не нужно. Некоторые мужчины воспринимают это, как меркантильность и просьбу что-то купить.

3. Как и на сколько вы хотите похудеть

Пусть мужчина думает, что вас всё устраивает в собственной внешности, а вот обсуждение новомодных диет и лишних килограммов лучше оставить для встреч с подругами. Кроме того, не стоит указывать избраннику на свои проблемные места, ведь он вполне может вообще их не замечать.

4. О количестве выпитого

Все иногда хотят расслабиться, и если вы решили сделать это без своего мужчины, то необязательно говорить ему о том, что слегка перебрали шампанского. 😉

5. Ваше мнение о его матери

Если вы не восторге от нынешней или будущей свекрови, никогда не говорите об этом мужчине! И никогда не отзывайтесь плохо в её присутствии об избраннике, ведь это её любимый сын.

девушка на фото

6. Что думают ваши подруги, родители и родственнике о мужчине

Порой даже самая близкая подруга или родная мать могут нелестно отзываться о вашем мужчине. Ему об этом знать совсем необязательно. Кстати, если кто-то из вашего окружения переходит границы и чересчур уж осуждает ваш выбор, то смело просите их не обсуждать вашу личную жизнь и не отвечайте на провокационные вопросы.

Теперь вы знаете, что лучше никогда не рассказывать своему мужчине! В конце концов, каждая женщина имеет право на секреты

Источник : https://test.temaretik.com/2313313168349989144/

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