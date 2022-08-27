Каких женщин нельзя было трогать на Руси?

Положение женщины на Руси было очень строго регламентировано. Бытовало множество табу, запрещавших те или иные действия по отношению к ней.

Целый ряд правил касался телесных контактов.

Каких женщин, когда и почему было запрещено трогать?

Критические дни и беременность

Самый строгий запрет действовал на прикосновения и телесный контакт с женщиной во время менструаций.

Табу активно поддерживала и поддерживает православная церковь. В эти дни цикла женщине запрещено посещать церковь, участвовать в религиозных обрядах, прикасаться к освященным предметам. Связано это с отношением к менструации как к «нечистоте», доставшейся женщине в наказание за первый грех Евы, соблазнившейся яблоком.

В быту месячные были связаны со множеством домыслов и табу. Считалось, что женщина в критические дни испортит засолку капусты или сала, у нее не поднимется тесто, скиснет молоко. Поэтому некоторые блюда женщинам во время месячных запрещали готовить.

Особенно строго ограничивали доступ женщины в такие дни к приготовлению ритуальных и праздничных пирогов, куличей и пасх.

Мужчинам было запрещено касаться женщину в таком состоянии руками, тем более исключалась интимная близость, что полностью поддерживалось церковью.

Также нечистым считался период беременности. Церковь устанавливает ограничение в 40 дней до родов и столько же после них. В это время женщина исключалась из всех религиозных обрядов, не могла быть крестной, присутствовать на свадьбе или сговоре, заходить в церковь, посещать кладбище, готовить некоторые виды пищи. Часто практиковалось, что в последние дни перед родами женщину на сносях с повитухой отселяли в баню.

Другим мужчинам-родственникам было запрещено прикасаться к беременной даже случайно.

Журавлев Фирс Сергеевич "Приезд извозчика на родину"

Возможно, далеко не везде и всегда столь жесткие ограничения соблюдали строго. Но их нарушение активно осуждалось.

Считалось, что беременная находится как бы несколько вне реального мира. Ведь в ней растет тело еще некрещеного младенца, что пугало особо фанатичных людей возможностью «подселения» в него демонов.

Иногда исследователи упоминают, что запрет на прикосновения к беременной имел и позитивный характер. Он помогал оградить женщину от нежеланных стрессов, контактов с посторонними, помогал спокойно подготовиться к родам.

Русские недотроги

Девушкам на Руси предписывалось не допускать контактов с посторонними мужчинами. В идеале она вообще никогда не должна была оставаться наедине с посторонними представителями противоположного пола. Как минимум — не допускать прикосновений к себе.

Мужчинам строго запрещались даже случайные телесные контакты с незамужней девушкой или чужой женой.

Исключений было всего несколько. Прикоснуться можно было только к своей матери, сестре, дочери. Телесный контакт с другими женщинами порицался.

Конечно, строго соблюдали этот запрет только в высших слоях, которые могли позволить себе запереть девушку до свадьбы в тереме. Но и в низших сословиях, если становилось известно, что чужой мужчина каким-либо образом касался девушки, это было позором. Претендовать на удачный брак девушка уже вряд ли могла.

Особенно строгим на Руси был запрет на прикосновение к волосам девушки. Они имели особое, сакральное значение. Было много ритуалов, связанных с волосами, разницей в головных уборах девочки, замужней и «гулящей» женщины.

Трогать волосы девушки или замужней женщины не должен был даже ее отец и брат.

Происхождение слова «распущенность» по одной из версий связано именно с тем, что посторонний мужчина уже видел и трогал расплетенную косу девушки, то есть она опозорена как гулящая и недостойна хорошего мужа.

Подозрение в ведовстве или одержимости

По народным поверьям ведьма могла напустить порчу через прикосновение к своей жертве. Поэтому к той женщине, которую считали колдуньей, старались не прикасаться.

К разряду ведьм относили и знахарок. С ними взаимодействовали по необходимости, но касаний избегали.

Особенно страшным русским людям казалось прикосновение к старой ведьме. Ведь по поверью она должна кому то передать свой дар, а поэтому может в телесном контакте даже со случайным человеком сделать это.

Основанием для подозрений в ведьмовстве или одержимости бесом могло быть что угодно. Родимое пятно, видимый дефект, горбатость, хромота, косоглазие, крупные бородавки, психическое отклонение и многое другое. Даже некрасивая внешность или диковатый нрав могли быть основанием для подозрений в ведовстве или одержимости. Таких женщин, в отличие от Европы, на Руси не сжигали. Но прикасаться к ним опасались и строго запрещали делать это детям.

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А вы знали об этом?

Удивительная судьба России, единственное государство в мире, которое уже в пятый раз за последние двести лет отстаивает свое право на существование в борьбе с коллективным Западом.В первый раз - в войне с Наполеоном, где в составе его армии были не только французы, но и представители всех покорённых европейских народов. И все они хотели одного - завоевать Матушку Россию. Второй раз - в Крымской войне, где против России во главе с Англией, ополчилась почти вся Европа. В третий раз - военная интервенция 1918-1922 г., когда на плечах белогвардейцев та же Англия с Францией, СЩА и Японией хотели поделить Россию между собой. Четвертый раз - Вторая мировая война, где СССР воевал не только с Германией, но и со всей Европой, работающей на Гитлера. А США и Великобритания только и ждали, когда он победит.И вот сейчас, 2022 г.... Опять весь Запад объединился, чтобы сокрушить Россию. Ничему их история не учит.... Не понимают, что Россию не сломать, сейчас, в том числе.

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