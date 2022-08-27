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Каких женщин нельзя было трогать на Руси?

Каких женщин нельзя было трогать на Руси?

Положение женщины на Руси было очень строго регламентировано. Бытовало множество табу, запрещавших те или иные действия по отношению к ней.

Целый ряд правил касался телесных контактов.

Каких женщин, когда и почему было запрещено трогать?

Критические дни и беременность

Самый строгий запрет действовал на прикосновения и телесный контакт с женщиной во время менструаций.

Табу активно поддерживала и поддерживает православная церковь. В эти дни цикла женщине запрещено посещать церковь, участвовать в религиозных обрядах, прикасаться к освященным предметам. Связано это с отношением к менструации как к «нечистоте», доставшейся женщине в наказание за первый грех Евы, соблазнившейся яблоком.

В быту месячные были связаны со множеством домыслов и табу. Считалось, что женщина в критические дни испортит засолку капусты или сала, у нее не поднимется тесто, скиснет молоко. Поэтому некоторые блюда женщинам во время месячных запрещали готовить.

Особенно строго ограничивали доступ женщины в такие дни к приготовлению ритуальных и праздничных пирогов, куличей и пасх.

Мужчинам было запрещено касаться женщину в таком состоянии руками, тем более исключалась интимная близость, что полностью поддерживалось церковью.

Также нечистым считался период беременности. Церковь устанавливает ограничение в 40 дней до родов и столько же после них. В это время женщина исключалась из всех религиозных обрядов, не могла быть крестной, присутствовать на свадьбе или сговоре, заходить в церковь, посещать кладбище, готовить некоторые виды пищи. Часто практиковалось, что в последние дни перед родами женщину на сносях с повитухой отселяли в баню.

Другим мужчинам-родственникам было запрещено прикасаться к беременной даже случайно.

Журавлев Фирс Сергеевич "Приезд извозчика на родину"

Возможно, далеко не везде и всегда столь жесткие ограничения соблюдали строго. Но их нарушение активно осуждалось.

Считалось, что беременная находится как бы несколько вне реального мира. Ведь в ней растет тело еще некрещеного младенца, что пугало особо фанатичных людей возможностью «подселения» в него демонов.

Иногда исследователи упоминают, что запрет на прикосновения к беременной имел и позитивный характер. Он помогал оградить женщину от нежеланных стрессов, контактов с посторонними, помогал спокойно подготовиться к родам.

Русские недотроги

Девушкам на Руси предписывалось не допускать контактов с посторонними мужчинами. В идеале она вообще никогда не должна была оставаться наедине с посторонними представителями противоположного пола. Как минимум — не допускать прикосновений к себе.

Мужчинам строго запрещались даже случайные телесные контакты с незамужней девушкой или чужой женой.

Исключений было всего несколько. Прикоснуться можно было только к своей матери, сестре, дочери. Телесный контакт с другими женщинами порицался.

Конечно, строго соблюдали этот запрет только в высших слоях, которые могли позволить себе запереть девушку до свадьбы в тереме. Но и в низших сословиях, если становилось известно, что чужой мужчина каким-либо образом касался девушки, это было позором. Претендовать на удачный брак девушка уже вряд ли могла.

Особенно строгим на Руси был запрет на прикосновение к волосам девушки. Они имели особое, сакральное значение. Было много ритуалов, связанных с волосами, разницей в головных уборах девочки, замужней и «гулящей» женщины.

Трогать волосы девушки или замужней женщины не должен был даже ее отец и брат.

Происхождение слова «распущенность» по одной из версий связано именно с тем, что посторонний мужчина уже видел и трогал расплетенную косу девушки, то есть она опозорена как гулящая и недостойна хорошего мужа.

Каких женщин нельзя было трогать на Руси?

Подозрение в ведовстве или одержимости

По народным поверьям ведьма могла напустить порчу через прикосновение к своей жертве. Поэтому к той женщине, которую считали колдуньей, старались не прикасаться.

К разряду ведьм относили и знахарок. С ними взаимодействовали по необходимости, но касаний избегали.

Особенно страшным русским людям казалось прикосновение к старой ведьме. Ведь по поверью она должна кому то передать свой дар, а поэтому может в телесном контакте даже со случайным человеком сделать это.

Основанием для подозрений в ведьмовстве или одержимости бесом могло быть что угодно. Родимое пятно, видимый дефект, горбатость, хромота, косоглазие, крупные бородавки, психическое отклонение и многое другое. Даже некрасивая внешность или диковатый нрав могли быть основанием для подозрений в ведовстве или одержимости. Таких женщин, в отличие от Европы, на Руси не сжигали. Но прикасаться к ним опасались и строго запрещали делать это детям.

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