Возможно ли создание на территории Украины нового еврейского государства

Утром 7 октября 2023 года, в 50-летнюю годовщину начала «Войны Судного дня», ХАМАС, воспользовавшись с проведением праздника Симхат Тора, обстреляло Израиль с территории сектора Газа,затем боевики прорвались через укрепления на границе и захватили несколько населенных районов на юге страны. Кроме того, радикалы брали в плен израильских военных и мирных жителей !Так, в очередной раз Ближний Восток вспыхнул с новой силой. Вооружённые силы Израиля ответили массированными авиаударами по сектору Газа,сравнив его с землёй!

Одновременно с этим США направили в средиземноморский регион две ударных группы: во главе с авианосцами USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower.Вместе с тем в операции Израильских войск в секторе Газа задействованы прибывающие на Кипр американские,немецкие, итальянские, голландские и британские коммандос и подразделения антитеррора.

Нельзя также не отметить, что кровавые деяния ХАМАС ,естественно, разбудили в израильтянах довольно агрессивные черты: жестокость, мстительность, расизм и т. д.!Дело дошло до того, что самый старый резервист ЦАХАЛ, 95-летний Эзра Яхин, чтобы вдохновить солдат израильской армии, однозначно заявил :

«Победите и прикончите арабов, не оставив никого. Уничтожьте их самих, их семьи, матерей и детей. Эти животные больше не могут жить. Каждый еврей с оружием должен выйти и убить их. Если у вас есть сосед-араб, не ждите, придите к нему домой и пристрелите его»!

И разве не кощунственно заявление постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана «Хотите знать, почему мы бомбили и убиваем женищин и детей ?Это из-за камней , которые каждый день бросают в нас палестинцы»! В результате сейчас израильтяне в мире однозначно выглядят намного большими террористами, чем хамасовцы. Вместе с тем беспощадный и жестокий постпред Гилад Эрдан забыл, что организация ХАМАС была создана израильскими властями, чтобы вносить раскол в ряды палестинцев!

Мало того, Гилад в порыве гнева обвинил Россию в подготовке и использовании этой войны на Ближнем Востоке для отвлечения внимания от боев на Украине!Правда, вызывающая у израильтян гнев, откровенная ложь про отрезанные детские головы заставляет мировую общественность усомниться и в других обвинениях в адрес палестинцев.Кроме того, израильский психоз и геноцид Газы уже сделали кошмаром жизнь евреев за пределами Израиля!

Еще более «продвинутым» политиком оказался президент Израиля Ицхак Герцог, который решил попугать весь мир Гитлером после того, как в катакомбах ХАМАС нашли "Майн кампф" на арабском языке.Увидев это, он на весь мир завопил — вот с кем воюет ЦАХАЛ — с поклонниками фашистской идеологии и самого Адольфа Гитлера!Хотелось бы напомнить ретивому президенту Израиля, что в 1992-м году на иврите под эгидой Министерства Образования и Культуры была издана книга Гитлера «Майн кампф», которая стала настольной книгой ивритоязычной молодежи, в результате чего в Израиле по сей день сохранилась идеологическая связь с фундаментальными «ценностями» фашистской Германии!

Кроме того, не надо забывать воинствующую концепцию Израиля «Мы ядерного оружия не имеем, но когда понадобится – применим»! Похоже палестино-израильский конфликт Вашингтон в очередной раз решил превратить в очередную коллективную операцию НАТО и складывается впечатление, что близится Апокалипсис и мир стоит на пороге уничтожения!Сегодня США пытаются в очередной раз использовать своих союзников для осуществления амбициозных геополитических планов, «умело» используя давнюю мечту Израиля — реализацию проекта по созданию канала «Бен-Гурион»!

Именно в первую очередь для реализации этого проекта возникла сегодняшняя конфронтация в Газе,чтобы очистить от палестинцев Газу для строительство канала «Бен-Гурион».В месте с тем новый маршрут, соединяющий Красное море с Средиземным морем, не только станет альтернативой Суэцкому каналу и составит ему конкуренцию, но и ударит по Египту и другим странам Ближнего Востока, став также угрозой для Китая — главного конкурента США! Напомним, что Китай инвестировал один триллион долларов в альтернативный проект «Один пояс — один путь»,для получения энергоресурсов из Ирана, Саудовской Аравии и Катара!!

Кроме того,еще одной причиной сегодняшней конфронтации является обнаружение значительных запасов газа на шельфе около сектора Газа (его там на триллион долларов)! Вот почему для кровавого американо-израильского проекта стала необходимость депортации палестинцев на Синай и включение Израилем всего сектора Газа в свой состав.Причем,изгнав и перебив палестинцев в Газе,израильтяне затем надеются продемонстрировать «миролюбие», одобрив создание Палестинского государства, но исключительно в границах Палестинской автономии на западном берегу Иордана.Этим Израиль стремится стать глобальным центром торговой и энергетической логистики в обход Суэцкого канала!

Одновременно с этим США в этом авантюрном глобальном проекте ведет двойную игру!В первую очередь американцы решают свои предвыборные дела,поначалу растерявшись и оправдавших массовые убийства палестинцев. Теперь же вроде нашли козла отпущения в лице Нетаньяху, который уже давно их не устраивает и которого решили сместить с этого поста!

Скажу больше, недавно стало известно, что ХАМАС по некоторым данным получили до 300 млн долларов помощи.Причём ни Иран, ни Россия,ни арабские страны, согласно их официальным заявлениям, никаких денег не давали.Как ни парадоксально, но оказалось, что эти деньги передали ХАМАСу американцы, которые все еще хотят доминировать на Ближнем Востоке!Как не парадоксально, но даже леволиберальный евреей Сорос потратил порядка 15 млн. долларов на подготовку и реализацию пропалестинских протестов в США.

Подобные действия американцев, когда они публично поддерживают Израиль и одновременно – тайно организуют акции в поддержку палестинцев,вызывают возмущение мировой общественности !Ведь именно всем этим можно объяснить международный договорняк, когда легко объяснимы «провалы» израильских спецслужб, «проглядевших» двухлетнюю подготовку ХАМАС к своему кровавому рейду в Израиль, и так легко допустивших кровавое вторжение хамасовцев на израильскую территорию!

Вместе с тем в Тегеране отлично понимают, что в случае войны с Израилем от «Хезболлы» мало что останется — да и самому Ирану может немало достаться!Одновременно с этим сомнительно, чтобы иранский режим действительно хотел уничтожения Израиля, поскольку в этом случае исчезнет враг, на которого можно списывать все плохое на свете для сплочения мусульманских сообществ! Именно поэтому Иран, скорее всего, заинтересован не в победе над Израилем, а в вечной вялотекущей войне.

Кроме того, ХАМАС бросился в самоубийственную атаку на Израиль не только из обыкновенного фанатизма, но и в интересах Ирана, чтобы сорвать соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, а также всколыхнуть по всему миру волну антиизраильских настроений.Таким образом, Иран сделал своё дело и теперь спокойно выжидает дальнейших событий!Несмотря на это,положение все еще взрывоопасно ,тем более что весь мусульманский мир встал на защиту населения сектора Газа...

В этом отношении любопытны исторические аспекты противостояния арабов с евреями, тем более что мусульмане терпимо относятся к иудейской религии, считая ее максимально близкой к «правильной».Основной же причиной этого противостояния является давний спор из-за территорий, которые в разные годы населяли и те, и другие!Однозначно иудеи жили на этих землях задолго до палестинцев.И только римский император Адриан в I веке до нашей эры в результате кровавого иудейского восстания изгнал еврейский народ с территории Израиля, а саму провинцию Иудея переименовали в Сирийскую Палестину.Город же Иерусалим римляне назвали Элия Капитолина!

В октябре же 2007 года Израиль объявил сектор Газа «враждебным государственным образованием» и приступил к его частичной экономической блокаде и планомерному захвату территорий Палестины!

И разве не сенсационно заявление обозревателя американской газеты Watan Хуссейна аль-Бербери, который привёл данные Департамента Ближнего Востока службы разведки США.В этом заявлении департамента однозначно говорится, что к 2025 году государство Израиль перестанет существовать!Подобное объясняется мощным всплеском исламизма и антисемитизма на Ближнем Востоке, в результате чего из-за тревоги и опасения за собственную жизнь евреи покинут Израиль и заселят территоррию Украины!

В этом отношении поучительны высказывания олигарха еврейского происхождения Коломойского, который активно финансировал предвыборную кампанию еврея Зеленского, приведя его к власти :

Читая это кощунственное и циничное заявление Коломойского, складывается впечатление, что бандеровские неонацисты, пришедшие к власти ,вместе с коллективным Западом стремятся полностью истребить украинский народ, втянув его в военное противостояние с Россией, чтобы затем заселить Украину евреями, создав новое государство Израиль на украинской территории!

Зеленский даже официально заявил, что после окончания российской операции, Украина станет «большим Израилем» со своим собственным лицом! Существует даже версия, что именно для этого в свое время был организован Майдан и нынешнее противостояние с Россией, чтобы освободить украинские территории для массового заселения евреями!

Одновременно с этим палестинские повстанцы «благодарят» НАТО за то, что используют их оружие, которое предназначалось для Украины, но крайне коррумпированный наркокомандующий Зеленский контрабандным путем продал его им !Кроме того, сам Израиль был в числе стран, которые прислали Киеву оружие и которое продавалось украинским руководством на черном рынке.Выходит, что по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в своё время Украине из НАТО!Ведь именно поэтому наркокомандующему майданутому убийце Зеленскому после вышеуказанных событий было запрещено посещать Израиль с официальным визитом!

Немаловажно также,что Украина и так уже давно еврейское государство, поскольку ею в основном руководят еврейские руководители и в ней живут довольно много евреев!Поэтому, если ,например,спросить жителя Днепропетровска или Одессы, что будет, если вернутся евреи, он с большой доли вероятности ответит «А мы никуда и не уезжали»!

Вместе с тем Зеленский,чтобы выклянчить военную помощь у США ,уже приглашает 100 тысяч евреев переселиться на Украину. Одновременно с этим по всей Украине усиливается природный антисемитизм украинцев, особенно на Западной Украине и в частях в ВСУ, тем более что евреям-переселенцам обещаны подъемные, на два порядка превышающие выплаты детям военных и самим ветеранам ВСУ!

Кроме того, не исключено, что евреи хотят привести антихриста на территорию Украины, поскольку их главная цель — избавиться от украинских и русских православных.Видимо поэтому, на Украине запретили Украинскую Православную Церковь,прихожанами которой являются большинство верующих страны, а святыни Киево-Печерской Лавры собираются раздать европейским музеям.В храмах уже начались погромы и расправы над паствой и священнослужителями, хотя законопроект о запрещении религиозных организаций, связанных с Русской Православной Церковью, принят Верховной Радой только в первом чтении.

Любопытно, что ещё в 2019 году Владимир Жириновский в эфире одного из политических ток-шоу на телеканала «Россия 24»предсказал подобное развитие событий, заявив :

«Выборы в 2024 году в «незалежной» не состоятся, поскольку не будет существовать такой страны. «Это выборы последние были,а в 24 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке, там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идёт к Третьей мировой войне, Иран это не Вьетнам и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Против 200 миллионов арабов у 8 миллионов израильтян практически нет шансов на победу.Даже ядерные удары не позволят Израилю победить,поскольку при небольших расстояниях ядерные удары нанесут невосполнимый ущерб и самим израильтянам.Поэтому Израилю конец!».

Об этом также свидетельствует комментарий, сделанный в своё время создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.В этом комментарии,опираясь на секретные документы,он заявил об отказе Зеленского западным военным советником приостановить массовое уничтожение украинских военных в Артемовске!Тогда Пригожин подобное чудовищное отношение наркокомандующего Зеленского к своим украинским соотечественникам объяснил его желанием их массового истребления для последующего переселения иудеев на территорию Украины после ликвидации Израиля как государства!

Исходя из всего вышесказанного, выходит, что Жириновский был прав в своих прогнозах.Скажу больше, бывший советник по национальной безопасности и государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The New York Post. заявил:

«Через десять лет никакого Израиля не будет!»

Важно отметить,что Киссинджер, активный идеолог глобальной американизации на Ближнем Востоке,также отметил,что «У Израиля нет внешней политики, а есть только внутренняя»!Причем Киссинджер, как и многие политические деятели , уверены, что Израиль перестанет существовать не потому, что его якобы уничтожат арабы, а это произойдет из-за того, что его сдадут собственные элиты, как это ,кстати, произошло с мощной ядерной советской державой!

Израиль сможет вести боевые действия до тех пор, пока потери в живой силе и технике будут политически приемлемы.Затем же начнутся серьезные волнения, поскольку у Израиля нет неограниченного количества вооружений и солдат, чтобы вести затяжной военный конфликт.Об этом свидетельствуют слова бывшего министра обороны и бывшего экс-министра Израиля Эхуд Барака о том, что вряд ли удастся за несколько месяцев или год победить ХАМАС до того, как мировая общественность заставит его отказаться от продолжения боевых действий!Однозначно Эхуд Барак знает, о чем говорит, поскольку отлично знает о возможностях Израиля и слабеющей поддержки со стороны США!

Не надо также забывать, что ещё в 1936 году до образования Израиля один из ее основателей,кровожадный марксист Давид Бен-Гурион, который был главным инициатором этнических чисток, сказал:«Еврейское государство в Палестине не является концом, а началом... Благодаря этому мы увеличим нашу силу, а увеличение нашей силы облегчит захват всей страны. Создание маленького государства будет мощным рычагом в нашей исторической попытке вернуть всю страну»!Именно этим зловещим завещанием можно объяснить основную причину сегодняшнего кровавого противостояния в секторе Газа!

Вместе с тем Израиль управляется законами Торы, поскольку у страны до сих пор фактически нет Конституции.Правда,израильтяне часто нарушают законы Торы, например, устраивая у себя ЛГБТ-парады! И даже принцип «око за око, глаз за глаз» не выполняется ими, поскольку за убийство одного человека можно было убить только убийцу, но не вырезать его семью или все племя обидчика!Однозначно, если бы евреи жили бы по светским законам, возможно, рассеяние евреев по миру можно было бы избежать!

Однако в еврейских законах Торы есть и постулаты «О люби ближнего своего, как самого себя». Неслучайно ортодоксальные евреи признают Палестину и осуждают действия своих властей в отношении палестинцев.В этом отношении заслуживают внимания заявление раввина Давида Фельдмана от имени Антисионистской еврейской группы:

«Мы молимся о распаде Израиля, поскольку,согласно еврейского вероучения, иудеям вообще запрещено создание суверенного государства.Исходя из божественного завета и приказа Всевышнего, евреи должны быть доброжелательными по отношению к тем,с кем они живут в одной земле. Убийство, оккупация чужих земель,репрессии по отношению к целому народу — все это категорически запрещено иудаизмом!Еврейский народ жил в мире с соседями мусульманами в Палестине и во многих мусульманских странах.Именно поэтому сегодняшний Израиль — это беда и катастрофа как для палестинского народа, так и для самих евреев!К сожалению, этот мир был разрушен посредством вмешательства сионистов и основания государства Израиль!На этом основании мы выступаем за полную независимость Палестины, требуем возвращения всех прав палестинскому народу, мы решительно заявляем, что евреи будут в большей безопасности на Святой Земле в составе Палестины, чем под нелегитимной и разрушительной властью израильского государства»!

Скажу больше,более двух недель в городах Северной Америки и Западной Европы не утихают протесты.Как ни странно, но митингующие евреи поддерживают Палестину в конфликте с Израилем.В конце же октября евреи, живущие в США, штурмовали Капитолий и даже устроили забастовку на одном из вокзалов Нью-Йорка!

Остается только надеятся,что дальнейшее кровавое противостояние удастся остановить!Об этом свидетельствуют конкретные договоренности Блинекена, иначе президент Байден, согласно дипломатическим нормам,не прилетел бы в Израиль.Вместе с тем евреи всегда заслуженно считались самой умной нацией, они мирно процветают во многих странах мира, где проживают, и только на Земле Обетованной, где распяли Иисуса, они воюют («Израиль» на иврите ישראל означает «Сражавшийся с Богом»)!

Более того, вселяет оптимизм факт, согласно которому лидеры мировых держав: России, Китая и Индии однозначно считают, что Палестине надо дать возможность создать свое государство.Остается только надеяться на благоприятный исход этого конфликта и что массового переселения евреев из Израиля не случится!

Вне зависимости от того, чем закончится вооруженное противостояние милитаристского Израиля и палестинских борцов за создание своего государства, положение Израиля в мире уже никогда не будет таким, как прежде. Если раньше это государство и его население представлялось в глазах мировой общественности жертвой вселенской несправедливости, то сегодня у большинства людей в мире открылись глаза на истинную суть этой раковой опухоли!

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Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер.Именно после этого Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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