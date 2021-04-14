Планируя поездку в неизведанную доселе страну, не поленитесь погуглить запреты, действующие на её территории. Сделать это действительно стоит, так как не зная нюансов можно нарваться на кругленькую сумму штрафа. Если у нас в стране, бросив жевательную резинку мимо урны максимум, что вам светит – это неодобрительные взгляды, то в Сингапуре будьте готовы заплатить за это $500.

Острожно, штраф: 10 странных запретов в разных странах мира

Планируя поездку в неизведанную доселе страну, не поленитесь погуглить запреты, действующие на её территории. Сделать это действительно стоит, так как не зная нюансов можно нарваться на кругленькую сумму штрафа. Если у нас в стране, бросив жевательную резинку мимо урны максимум, что вам светит – это неодобрительные взгляды, то в Сингапуре будьте готовы заплатить за это $500.

1. Сингапур: запрет на ввоз и употребление жевательной резинки

В Сингапуре , если «она жует свой «Орбит» без сахара», то уже очень скоро будет вынуждена заплатить немалый штраф за такую дерзость. А уж затем вспоминай–не вспоминай тех, о ком плакала — поздно, ведь жевательная резинка в этой стране находится под запретом. Причем, строжайше наказаны будут не только те, кто попытаются провезти запретный плод на территорию государства, но и те, кто будут нагло пережевывать резинку на глазах у местных блюстителей порядка. По закону за такие действия с вас обязаны будут спросить немалую сумму в размере более $500.

2. Франция: никаких прощальных поцелуев!

Этот запрет и был создан, скорее всего, лишь затем, чтобы общественность по сей день могла возмущаться его абсурдностью и неуместностью и… смело его нарушать! С тех самых пор, как в 1910 году парижские власти запретили влюбленным целоваться на вокзалах, дабы не вносить ненужные коррективы в графики отправления поездов, эти самые влюбленные только то и делают, что целуют друг друга на вокзалах. С тех пор правило то ли по забывчивости, то ли нарочно, так никто и не отменил, но наказывать за его нарушение также никто не берется.

3. Ирландия: отказать нельзя жениться

И еще более фанатичную преданность своим древним запретам демонстрирует Ирландия . Здесь мужчинам запретили отказывать женщинам в ответ на предложение взять их в жены! Наложили такое жестокое вето еще в XI веке: за отказ повиноваться мужчина обязуется выплатить обиженной даме штраф. К счастью для мужчин, не желающих обременять себя узами брака со случайной незнакомкой, такое супер-предложение действует лишь в определенный день — 29 февраля. Небось, пустынно в эту пору на дублинских улицах!

4. Бельгия: запрет на снежки

К счастью для жителей Бельгии , местные зимы не слишком часто выдаются очень уж снежными, иначе им этот сезон влетал бы в копеечку. Ведь согласитесь, видя снежные наметы, так сложно сдержаться, чтобы не слепить огромную снежку да не пустить ее вслед ничего не подозревающему прохожему или не устроить настоящие снежные баталии со своими детьми. А бельгийцев вот за это штрафуют — €100 может достигать сумма штрафа за пуляние снежными комками, которое здесь приравнивается к швырянию камнями.

5. Великобритания: руками не трогать

Если вдруг, оказавшись в прибрежных водах Великобритании у вас появиться возможность потискать проплывающее мимо животное – постарайтесь удержаться. Здесь и правда действует запрет, гласящий, что нельзя трогать руками ни одно млекопитающее, плавающее на расстоянии трех миль от британского побережья. Согласно этому закону, все морские животные в прибрежных водах являются королевской собственностью и прикосновение к ним недопустимо. Вот такие дела!

6. Китай: назад в будущее

Власти Китая , решили не шутить с «эффектом бабочки» строжайшим и пресечь возможность такого прецедента на территории страны. Они просто взяли и на законодательном уровне запретили своим гражданам путешествия во времени. Потому перед поездкой сюда, можете сказать профессору, чтобы смело оставлял DeLorean в гараже — оштрафуют ведь. Ну, а если серьезно, то этот нелепый запрет касается в основном кинопродукции на тему управления пространственно-временным континуумом, китайцам теперь такое только снится, ведь в кинотеатрах его больше не покажут.

7. Малайзия: желтые тюльпаны – вестники разлуки

В Малайзии действует запрет на ношение желтой одежды и он вполне аргументирован, правда, от этого менее странным он нам не кажется. Этот закон, принятый в 2011 году, появился из-за местной группы оппозиционных активистов, которые выбрали именно желтый цветом своего движения. Это и привело к тому, что сегодня по всей стране даже браслетов и шнурков этого цвета ни на ком не встретить.

8. Филиппины: запрет на исполнение песни Фрэнка Синатры My Way

Законов касательно этого запрета никто не принимал, тем не менее, и по сей день во многих караоке-барах вам, скорее всего по старой памяти откажут в исполнении легендарного хита Фрэнка Синатры. Объясняется это тем, что песню принято считать социально опасной. Согласно городской легенде именно она стала непрямой причиной по меньшей мере 6 убийств. Хотя наказывать за ее исполнение, конечно же, никто не станет.

9. Пакистане и Саудовская Аравия: запрет на празднование Дня святого Валентина

В 2008 году в Саудовской Аравии было запрещено продавать тематические товары к этому дню еще в 2008-м. 2017-м году в Пакистане был запрещен День святого Валентина. Объясняется это тем, что это не мусульманская традиция, к тому же плохо фокусироваться на любви, не направленной к богу. В Индонезии приняли похожее решение: правительство запретило идею такого праздника.

10. Дания: запрещено давать детям странные имена

В Дании нельзя давать детям странные имена – имя можно выбрать из разрешённого списка. Но не все так плохо – список совсем не маленький и включает около 18 000 женских имён и 15 000 мужских. Но, если оригинальным родителям уж очень захочется чего-нибудь особенного, то можно обратиться в местный орган Ankestyrelsen с прошением утвердить выбранное странненькое имя.

Источник : https://tripmydream.com/media/layfhak/

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