9 фактов о Деве Кассель ‑ дочери Моники Беллуччи

Синди Кроуфорд отпустила свою дочь Кайю в сольное плаванье, а Джуд Лоу никак не нарадуется успехам любимой Айрис. Звездные детки нередко повторяют судьбу родителей. Только им практически не приходится идти через тернии к звездам: репутация родителей уже обеспечила им легкую дорогу к славе.

Еще одной примечательной фигурой среди молодых знаменитостей с солидной родословной является Дева Кассель — наследница Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Девушка взяла от мамы и папы все самое лучше: красоту, ум и амбиции. Взгляните сами на юную красотку, которая уже сводит всех с ума.

Детство и семья

Фото: DR

Дева Кассель – дочь самой красивой пары “нулевых”, Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Дочь знаменитых итальянки и француза появилась на свет 12 сентября 2004 года в Риме. Родители нарекли девочку необычным именем — Девинья в переводе с санскрита означает “божественная”.

В мае 2010 года у Девы появилась сестра Леони. Однако еще три года спустя Венсан и Моника расстались после 13 лет брака.

Ранние годы

Фото: DR

В детстве девочка и ее родители жили на три страны, поэтому Дева посещала сразу несколько школ — в Париже, Риме и Лондоне. В 14 лет Дева Кассель стала молодой дебютанткой на крупном светском мероприятии — Неделе моды в Милане.

Модная карьера

Тогда-то все и поняли, что наследницу известных фамилий ждет большое будущее в модной индустрии.

Фото: DR

В 2020 году Дева подписала первый модный контракт с домом Dolce & Gabbana и стала амбассадором их ароматов Dolce Shine и Dolce Rose. Примечательно, что именно с этим брендом тесно сотрудничает и Моника Беллуччи. Мама и дочь также работают на одно модельное агентство — парижское Karin Models.

Новая муза итальянской моды

Фото: DR

Французский журнал Elle назвал Деву “новой музой итальянской моды”. Девушка дважды появлялась на обложках их номеров. Молодая манекенщица активно покоряет и другие глянцы — Harper’s Bazaar тоже делал красотку героиней своего весеннего номера.

Сначала учеба, потом — мода

Фото: DR

Моника Беллуччи уверяет, что пока ее дочь не погружается в мир моды с головой. Она не отказывается от интересных предложений, но при этом продолжает учиться в школе. Дева свободно говорит на английском, итальянском и французском, а недавно продемонстрировала всему миру еще и свои знания русского.

Русская душа Девы Кассель

Фото: DR

Юная модель дружит с русскоязычными девушками, которые постепенно погружают Деву в культуру и обучают языку. У нее получается очень естественно — словно она не из Рима, а из Москвы. В своих видео для TikTok Кассель может даже русский рэп зачитать, если надо.

Совместная фотосессия с Моникой

Фото: DR

В июле 2021 года модель решилась на трогательный подарок для своей матери. На обложке итальянского Vogue она появилась вместе с матерью. Дева уточняет: “Последний раз, когда мы вместе снимались для журнала, я была у нее в животе (имеется в виду фотосессия беременной Моники). Теперь я пускаюсь в самостоятельное плавание и хочу, чтобы это произошло снова”.

Личная жизнь

Фото: DR

Звездная наследница не скрывает своего бойфренда — модель из Франции Луку Саландра. Влюбленные вместе уже больше года, часто путешествуют и делятся в социальных сетях милыми признаниями в любви. Родители, судя по всему, выбор дочери одобряют.

Отношения с отцом и его новой семьей

Фото: DR

Несмотря на то, что Венсан Кассель сегодня женат на Тине Кунаки и воспитывает с ней младшую дочь Амазони, Дева много общается и с отцом, и с его новой спутницей. В личном блоге актер посвящает нежные посты своей старшенькой, называя ее “моя любовь”, “моя сладость” и “моя великая”.

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А вы знали об этом?

Цепь на статуе Свободы находится у её подножия, поэтому туристам он обычно не виден. Речь идёт о сломанной цепи, в которую как бы была закована нога женщины. История её связана с контекстом появления самой достопримечательности: всё дело в том, что Эдуард де Лабулэ, известный французский политик, который принял участие в создании Статуи Свободы, придерживался тех же взглядов, что и президент Линкольна, который боролся за отмену рабства. Потому цепь у подножия и сломана — в честь свободы, торжества демократии и отмены рабства.

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