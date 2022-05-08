Это не любовь: 6 «романтических» поступков, которые должны вас насторожить

Говоря о тревожных звоночках в начале отношений, мы, как правило, думаем о явных признаках, указывающих на наличие проблемы — открытой агрессии, флирте с другими людьми, грубости.

Однако не только эти симптомы могут сигнализировать о возможных сложностях — порой именно те поступки, которые мы принимаем за искреннюю заботу и внимание, являются главными маркерами предстоящего краха отношений.

Начало отношений — это всегда яркая и интересная пора, когда все качества партнера кажутся нам привлекательными, а на мир мы смотрим сквозь розовые очки. Но даже в этот прекрасный период происходят ситуации, которые должны насторожить нас и вызвать обеспокоенность — безусловно, в таких случаях важен контекст: какой-то поступок может выглядеть как невинная шутка, проявление заботы или искренняя заинтересованность, правда, в основе происходящего может лежать навязчивость, желание контролировать или патологическая ревность. Вместе с психологом Ольгой Романив разбираемся, какие романтические жесты сигнализируют о проблеме.

Страстные признания и ласковые прозвища

Многим из нас искренне нравятся признания в любви или какие-то специально придуманные для нас словечки, но для появления подобной близости между двумя людьми, конечно, должно пройти какое-то время, за которое можно хотя бы немного узнать друг друга.

А если человек буквально с первой встречи зовет вас «малышом» или «пупсиком», возникает вопрос: помнит ли он, как вас зовут, или подобные определения для него не имеют индивидуальной направленности, а таких «малышей» и «пупсиков» у него еще множество?

Примерно так же странно и недостоверно выглядят признания в любви и другие откровения, когда вы с человеком еще находитесь на первой стадии взаимоотношений. Весьма вероятно, что он любит разбрасываться словами и не вкладывает в них смысла — он относится к вам легкомысленно или мечтает побыстрее получить желаемое, руководствуясь стереотипом о том, что женщина «любит ушами».

Бесконечные сообщения в мессенджерах

Конечно, приятно получить от любимого человека сообщение или теплое приветствие утром. Но иногда партнер либо настолько не уверен в себе, либо просто пытается взять вас под свой контроль, что его сообщений в течение дня становится слишком много. Складывается ощущение, что ему совсем нечем заняться, кроме как интересоваться вами и вашей жизнью: тем, что на вас надето, что вы съели на завтрак, что делаете и так далее. Кому-то такое поведение кажется невероятно милым, другим — невероятно назойливым и нарушающим личные границы, поэтому служит веским поводом попрощаться с незадачливым кавалером.

Намеки на брак, совместное проживание, детей

При этом вы знакомы всего пару месяцев и еще не успели даже толком запомнить какую-то важную информацию о новом партнере. Если мужчина говорит то, что, по его мнению, хочет услышать любая девушка, но совершенно не думает об уместности, значит, у него на эту девушку есть определенные планы, в которые вряд ли вписывается брак и совместное проживание. Скорее всего, перед вами типичный пикапер, у которого нет других вариантов, кроме как вывести отношения на более близкий уровень для получения желаемого. В любом случае, подобное поведение малознакомого мужчины должно насторожить.

Слишком активная деятельность в соцсетях

Едва познакомившись с вами, мужчина меняет статус в соцсетях, размещает ваши общие фотографии, отмечает вас на каждой из них, предлагает создать общие страницы, заводит вам аккаунты. Такая активная деятельность наводит на подозрения — либо этот человек действительно так поглощен новыми отношениями, что не может держать себя в руках, либо он таким образом пытается вас контролировать, что в конечном счете приведет к развитию токсичной коммуникации. Так или иначе, подобное поведение не является нормой и определенно требует вашего внимания.

Отсутствие своей жизни

Представьте: вы познакомились с мужчиной, у которого есть друзья, увлечения, работа, но, как только вы стали общаться более плотно, все вышеперечисленное исчезло как по волшебству. Теперь смысл его жизни заключен в вас, и он не стесняется вам об этом регулярно сообщать, намекая, что и вы со своей стороны тоже должны все бросить ради него. С одной стороны, такое погружение в личность своей потенциальной половинки может выглядеть как настоящая любовь, а с другой — подобное поведение свойственно абьюзерам, для которых крайне важно лишить жертву ее собственной жизни, увлечений, работы и окружения, чтобы в удобный момент воспользоваться ее одиночеством.

Бесконечная восторженность

Согласитесь, приятно встретить человека, который влюблен в вас, говорит комплименты в режиме нон-стоп и радуется каждому совместному мгновению. Правда, в таких отношениях есть нюанс — если вы вдруг вызываете недовольство у человека, склонного к подобным проявлениям любви, его милость очень быстро сменяется гневом. Например, вы мирно спали ночью вместо того, чтобы ответить на его признания, не взяли трубку, когда он хотел вами восхищаться, потому что сдавали квартальный отчет, не успели вовремя ответить на смс с романтическим подтекстом — казалось бы, вполне бытовые ситуации, которые не должны вызвать конфликт, но все оборачивается иначе, и ваш партнер внезапно обвиняет вас в невнимательности/равнодушии/отсутствии чувств к нему.

Подобное поведение является одним из верных признаков того, что ваш возлюбленный склонен к психологическому насилию — так он заставляет вас чувствовать себя виноватой и, используя манипуляции (извинения, романтические жесты), «привязывает» вас к себе и делает из вас свою жертву.