Гипотеза Луны как космического корабля пришельцев

Летом 1822 года профессор астрономии Мюнхенского университета Франц Паула фон Груйтуйзен (1774-1852) сообщил об открытии вблизи кратера Шрётер развалин «города». Это лунное образование напоминало фрагмент сети паука и включало низкие прямые валы, расходящиеся под углом 45 градусов и связанные перемычками.

На конце сети расположились «руины цитадели». Общая площадь «города Груйтуйзена», по разным оценкам, составляла около 15 гектаров.

Цитадель «лунатиков»

После того как Груйтуйзен открыл свой лунный «город», сразу же возникла бурная полемика между астрономами по поводу природы этого необычного поверхностного образования. Селенологи разделились на две группы. Большая из них отстаивала естественность этого лунного феномена, а немногочисленные последователи Груйтуйзена - искусственность. Прошло уже более века, но дискуссия не утихает. Эстафету у основателя отечественной уфологии Феликса Юрьевича Зигеля принял энтузиаст «нетрадиционной селенологии» Алексей Викторович Архипов.

Зарисовка Франца Паула фон Груйтуйзена.

Виды "города Груйтуйзена" на Луне. На нижнем фото выделен белым прямоугольником. Полуразрушенный кратер Шретер, выше и левее "город Груйтуйзена". (Выглядит в виде "елочки" из гор выше и левее кратера с центральной горкой)

В разгар лунного дня, когда Солнце находится на максимальной высоте над горизонтом, становится заметной загадочная цепочка расположенных попарно светлых пятен, ограничивающих с двух боков темную изогнутую полосу.

С запада и востока от «города» раскинулись странные треугольные «поля», покрытые слабо различимыми полосами.

Несмотря на необычное строение «руин города» и его окрестностей, у профессиональных селенологов преобладает точка зрения, что данные образования лунного рельефа имеют естественное происхождение. Подобный рисунок местности вполне мог возникнуть при движении и остывании потоков лунной лавы среди сложного многоуровневого рельефа.

Определяющую роль тут могли сыграть холмистые препятствия, вызвавшие несколько расходящихся под углом друг к другу волн лавы. Практически такой же рисунок можно увидеть на поверхности текучей жидкости, например ручья.

«Город Груйтуйзена» расположен на окраине залива Зноя, из которого когда-то вытекал поток лавы, судя по расположению гребней застывших волн. Если предположить, что гребни валов «города» образовались в результате движения лавовых потоков, то становится в общем понятной и кажущаяся геометрически правильной структура расположения валов.

Накал страстей вокруг лунного «города» привел к созданию различных объемных лабораторных моделей с использованием воска и парафина, имитирующих расплав лавы. На точном макете лунной поверхности «запускались» потоки восковых и парафиновых смесей, а затем изучался застывший рельеф. Подобное моделирование позволило понять, как лава, обтекая естественные препятствия, могла сформировать необычный ландшафт лунного «города», включая радиальные лучи, отходящие от возвышенности и перемычки между ними.

Разумеется, ни прямые наблюдения, ни моделирование так и не смогли убедить уфологов в естественном характере «руин города Груйтуйзена». Возможно, что окончательную точку в этой столетней истории поставит очередная лунная миссия, направленная в область удивительного феномена, напоминающего развалины искусственных сооружений.

Тайны ночного светила

Здесь на первое место выступает версия о Луне как о планетарном космолете. Прилет этого «корабля-планетоида» связывают с рядом биологических катастроф в истории Земли, рассматривая их как «целенаправленные природные катаклизмы», призванные помочь выйти на историческую арену виду гомо сапиенс.

Откуда же могло прибыть наше ночное светило, кем и с какой целью оно создано, зачем «причалило» именно к нашей планете? Что могло произойти с экипажем «коренных селенитов»? А может быть, удивительный «корабль-планетоид» представляет собой некую «космическую гробницу», обслуживаемую многочисленными кибер-автоматами?

С течением времени гипотеза «Луны-космолета» стала обрастать все новыми и новыми подробностями. Из уфологических исследований мы узнаем, что «космический суперкорабль должен быть очень жестким металлическим сооружением. Вероятная толщина его стенок - два или два с половиной десятка километров».

При этом уделяется большое внимание обоснованию внешнего облика нашего сателлита: «Чтобы предохранить корабль от излишних потерь тепла, его создатели покрыли поверхность специальной теплозащитной обмазкой. Ее толщина — несколько километров. Это именно в ней образовали метеориты бесчисленные кратеры, а удары планетоидов — ложа лунных морей, заполненные впоследствии вторичной теплозащитной массой».

Не обходят вниманием уфологи и строение «корабля-планетоида»: «Внутри Луны под металлическим корпусом должно существовать довольно значительное свободное пространство, предназначенное для механизмов, обслуживающих движение и ремонт космического суперкорабля, устройства для внешних наблюдений, некоторые конструкции, обеспечивающие соединение броневой обшивки с внутренним содержанием Луны.

Возможно, что 70-80% массы Луны, находящиеся в ее глубинах за "поясом обслуживания", и есть "полезный груз" корабля. Догадки о его содержании и предназначении выходят за пределы разумных допущений».

При этом считается, что «если учесть, что теплозащитный слой искусственной Луны играл очень большую роль в ее жизни, то для обитателей Луны было отнюдь не безразлично, что удары встречных метеоритов срывали с ее металлического корпуса большие кусочки этой обшивки....

Лунные жители. Гравюра из английского переиздания 1836 г. На заднем плане видны хижины разумных бобров и сами их обитатели.

С этой целью к обнаженным местам достаточно быстро подводили "трубопроводы", ведущие от "машин", расположенных в "зоне обслуживания". Эти машины готовили порошкообразную массу, которая выводилась на обнаженную поверхность Луны и покрывала ее.

Понятно, что этот "порошок" не мог бы покрыть все "моря" ровным слоем. Но создатели Луны предусмотрели на этот случай возможность колебательного движения поверхности Луны, что позволяло пылинкам-песчинкам образовать некий "кипящий слой". Они и "потекли" как жидкость, заполняя все углубления Луны, образуя на сотнях километров площади "лунных морей" почти идеальный слой».

Очень редкий элемент

После неудержимого полета уфологических фантазий кажется, что любое упоминание о лунных поселениях должно вызывать скептическую реакцию. Однако на самом деле это далеко не так.

Существует целый ряд серьезных научных проектов, рассматривающих разные возможности использования лунных ресурсов для решения земных проблем. Вначале речь идет о долговременных научных базах, затем о самых настоящих лунных городах и, наконец, об амбициозных планах терраформи-рования (приведение климатических условий к состоянию, пригодному для обитания земных животных и растений) нашего естественного спутника.

Достоверно известно, что на Луне нет важнейших органических полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Скорее всего, нет там и богатых рудных месторождений. Однако даже бедные запасы местного сырья - железа, алюминия и титана - очень важны для самообеспечения местной промышленности, к примеру корабельных верфей и энергетики.

Кроме того, в поверхностном слое лунного грунта, состоящего в основном из минерала реголита, содержится редкий на Земле элемент гелий-3. Этот изотоп может дать топливо для термоядерной энергетики будущего, обеспечив потребности не только лунного населения, но и землян.

При использовании гелия-3 не возникает долгоживущих радиоактивных отходов, и поэтому проблема их захоронения, так остро стоящая при эксплуатации реакторов на делении тяжелых ядер, отпадает сама собой.

Обитаемая база

Однако создание термоядерной энергетики, судя по всему, является делом будущего, а завтрашние лунные города будут снабжать электричеством обычные атомные реакторы и мощные солнечные батареи.

Первые лунные города, наверное, будут в основном населять ученые, энергетики и космические корабелы. Ведь кроме всего прочего, наш спутник должен стать стартовой площадкой для ближних и дальних космических миссий, а когда-нибудь и межзвездных перелетов.

Это фото было сделано во время полета Аполлона-15. Об загадочных огнях на поверхности Луны сообщал еще экипаж Аполлона-11. Из неофициальных источников известно, что непонятные светящиеся объекты сближались с «Аполлоном-12» и преследовали «Аполлон-13».

Лунные мастерские и заводы будут также обеспечивать необходимыми ресурсами крупные космические станции на высоких околоземных орбитах, где развернется в промышленных масштабах космическое производство.

Можно уверенно предсказать, что важнейшим этапом в освоении Луны станет создание на ее поверхности постоянно действующей обитаемой базы. И тут очень важно, что некоторые лунные породы содержат аномально много воды и даже есть признаки наличия залежей водяного льда. Есть технические решения и для получения кислорода для дыхания.

Лунный мир благодаря своим экзотичным ландшафтам обязательно станет Меккой космического туризма, а это может привлечь значительное количество средств на различные научно-производственные программы. В отдаленном будущем Луна будет призвана стать крупнейшим перевалочным пунктом грузов и людей в Солнечной системе.

Несомненно, пройдут столетия, и у Земли появится младшая сестра с атмосферой, растительностью и настоящими морями. Ну а населять лунные города этого нового центра космической экспансии человечества будут самые настоящие селениты - потомки землян, рискнувших переселиться на свой сателлит...

Олег ФАЙГ

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