Головоломка: сколько ошибок допустил художник

Быть внимательным - обязанность каждого человека, так как порой она помогает избежать мелких, а иногда и крупных проблем. Можно взять в магазине меньше сдачи или забыть в шкафчике для хранения свои вещи, не закрыть сумочку и стать жертвой воришки, потерять ключи от дома или забыть выключить чайник.
Все это оплошности, которые возникают по причине невнимательности. Чтобы такого не случилось, нужно научить себя концентрироваться на том, что вас окружает.
Потренировать внимательность помогают задачки и головоломки. На первый взгляд они кажутся простыми, даже детскими, но на деле все куда сложнее и увлекательнее! Польза, которую они приносят, неоценима! Сегодня предлагаем обратить внимание на одну из таких головоломок. Нужно внимательно посмотреть на картинку и сказать, каких 8 ошибок допустил художник. Учтите, одна из них с хитринкой! Если не хотите преждевременно узнать правильные ответы, то не спешите листать вниз.
Нашли все 8?
Уверены в своих ответах?
Готовы узнать правду?
Вперед!
Правильные ответы:
- У пса кошачий хвост.
- На стене висит чучело тигра, но у него рога.
- На мальчике разная обувь.
- Художник рисует обратной стороной кисти.
- На картине Эйфелева башня, которая находится в Париже, но надпись - Мадрид.
- Шахматная доска и фигурки не черно-белые, а черные и нежно-розовые.
- Написано, что это октябрь, но в окне явно царит весна или лето.
- Ошибка с хитринкой: время на часах говорит о том, что 11:00, но мы имели в виду 23:00, а в окне солнце.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2568921618830067874/
А вы знали об этом?
Американцы и железнодорожные компании начали крупную охоту на бизонов , чтобы продавать шкуры армии и отправлять в Европу. В начале 1800-х годов ежегодно убивали примерно 200 тыс. бизонов. А за 1870-1875 каждый год уничтожали по 2,5 млн. особей. К концу века из 30 млн. бизонов осталась лишь тысяча.
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