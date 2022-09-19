Головоломка: сколько ошибок допустил художник

Быть внимательным - обязанность каждого человека, так как порой она помогает избежать мелких, а иногда и крупных проблем. Можно взять в магазине меньше сдачи или забыть в шкафчике для хранения свои вещи, не закрыть сумочку и стать жертвой воришки, потерять ключи от дома или забыть выключить чайник.

Все это оплошности, которые возникают по причине невнимательности. Чтобы такого не случилось, нужно научить себя концентрироваться на том, что вас окружает.

Потренировать внимательность помогают задачки и головоломки. На первый взгляд они кажутся простыми, даже детскими, но на деле все куда сложнее и увлекательнее! Польза, которую они приносят, неоценима! Сегодня предлагаем обратить внимание на одну из таких головоломок. Нужно внимательно посмотреть на картинку и сказать, каких 8 ошибок допустил художник. Учтите, одна из них с хитринкой! Если не хотите преждевременно узнать правильные ответы, то не спешите листать вниз.

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Правильные ответы: