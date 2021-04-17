Миф советской пропаганды: Гагарин не был первым в Космосе

Был ли Гагарин первым в космосе? Или он стал первым, кто вернулся живым с орбиты? Почему до сих пор говорят о погибших до него космонавтах, и какие загадки первых полетов рассекречены лишь недавно? 108 минут, которые потрясли мир – чего они стоили? Читайте об этом в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Первый до Гагарина

10 ноября 1959 года. В США выходит газета с сенсационным материалом. В нем секретная запись переговоров главного советского конструктора Сергея Королева с космонавтом: "Земля. Давление нормальное". Через минуту тишины: "Я не слышу Вас, батареи отказали. Кислород. Товарищи, ради Бога, что сделать? Что? Я не могу. Вы понимаете? Вы понимаете?". Потом речь космонавта перешла в невнятное бормотание и исчезла совсем. По данным журналиста Аллена Хендерса, погибшего звали Александр Белоконев.

"Что касается Гагарина – нет дыма без огня. Есть некоторые факторы, которые позволяют всплывать слухам. Мы все знаем каноническую дату полета Гагарина – 12 апреля, но до его полета было пять кораблей-спутников, на которых полет корабля "Восток" отрабатывался", - сказал Вадим Лукашевич.

Андрей Симонов много лет занимается исследованием летных испытаний в нашей стране. Он признает, эксперименты в этой отрасли шли с 1953 года.

Юрий Гагарин, 1961 год. Фото: ИТАР-ТАСС Подробнее: https://www.m24.ru/articles/kosmos/09042014/42144?utm_source...

"Никто не хотел показать, представьте: первый в мире человек в космосе, и вдруг гибель. Это будет еще больший позор, чем если мы отстанем. Поэтому выверяли до мелочей, чтобы была стопроцентная гарантия успеха.

Накануне полета Гагарина, Дэйли Уоркер публикует статью своего московского корреспондента. Он сообщает: "8 апреля на борту космического корабля "Россия" совершил орбитальный полет Владимир Ильюшин, летчик-испытатель, сын легендарного авиаконструктора". Именно его в Книге рекордов Гинесса за 1964 год укажут как первого космонавта планеты", - комментирует Андрей Симонов.

Радио: "14 июля 1959 года летчику-испытателю Ильюшину предстоит полет в стратосферу".

"Венгерский писатель Иствуд Немори написал целую книгу о том, что первым космонавтом был Виктор Ильюшин, остался жив, но был в неприглядном виде после этого неудачного приземления", - рассказал Юрий Караш.

Итальянское агентство "Контитенталь" вскоре после возвращения Гагарина публикует интервью своих ученых, братьев Ундико-Кордильо, которые поведали, что с 1957 года зафиксировали три трагедии в космосе. В своем центре прослушивания космоса они поймали радиосигналы погибающих, стоны и прерывистый сердечный ритм. Те записи существуют до сих пор.

"Первоначально было выбрано около 3000 человек. Смотрели в первую очередь на их медицинские книжки, то есть было требование практически абсолютного физического здоровья. Из них, в результате строгого отбора, было оставлено 6 человек, которые слетали по программе "Восток". На самом деле, безусловно, было отобрано больше", - добавляет Юрий Караш.

Последний неофициальный полет в зарубежной прессе значится 4 февраля 1961 года. На "Байконуре" в этот день действительно произведен запуск, но кто полетел? Почему не вернулся? Подробности много лет оставались засекреченными.

Почему погиб летчик-космонавт Бондаренко?

На Западе убеждены: Гагарин лишь отыграл роль первого космонавта, чтобы скрыть провалы.

"До полета Гагарина американцы тоже отрабатывали свой корабль "Меркурий", у них было два суборбитальных запуска, они успели запустить. В первом полетел макака-резус Сэм, а во втором – первый астронавт шимпанзе Хэм. Он полетел за два месяца до Гагарина, он поднялся на высоту 285 км вертикально. Может быть, именно поэтому Королев стал говорить, что нет смысла запускать Гагарина суборбитально, нужно сразу на полный виток. А то он бы был вторым за обезьяной. Поэтому гонка шла ноздря в ноздрю" - сказал Вадим Лукашевич.

Сегодня космонавты признают факт гибели одного из своих коллег. Это действительно произошло до Гагарина, и об этом они не любят говорить. Валентин Бондаренко был одним из любимцев первого отряда – самый молодой и веселый. Летчик-космонавт Виктор Горбатко дружил с ним, но даже он признает, что тот погиб по своей вине.

Юрий Гагарин перед стартом. Фото: ИТАР-ТАСС Подробнее: https://www.m24.ru/articles/kosmos/09042014/42144?utm_source...

"Мы подогревали пищу и чай на обычных плитках, спиралевых. Мы протирали голову для датчиков спиртом, и у него случайно спиртовой тампон упал на плитку – он собирался ужинать. Произошло возгорание, у него было 80% ожогов, его увезли на скорой, но он прожил всего часа два-три", - вспоминает Виктор Горбатко.

Гагарин не смог попрощаться с Бондаренко, его вызывают на старт. Идет битва за космос. Прежде чем отправить Юрия Гагарина в полет, его и дублера, Германа Титова, дважды привозят на космодром. Они отрабатывают до мелочей все, что можно сделать на Земле, причем по-настоящему: в скафандрах, с рапортом, с переговорами.

"Отрепетировали посадку, отрапортовали, их на лифте подняли до самого верха, до корабля. Было сделано все, кроме посадки в корабль. То есть многочисленная свита: солдаты срочной службы, стоявшие в оцеплении, видели, что космонавты отрапортовали, поехали к ракете, ракета улетела", - рассказал Вадим Лукашевич.

Вот так и рождаются слухи. Также их подогревают кухонные разговоры диссидентов, которые не доверяют властям.

"Однажды я был в Италии, там собрались те, кто доказывал, что Гагарин и Терешкова были не первыми", - вспоминает Виктор Горбатко.

Конец 70-х гг. Почти двадцать лет после полета Гагарина. Космонавты уже могут разглашать некоторые детали первых запусков. Тогда Виктор Горбатко впервые рассказывает, что Валентин Бондаренко погиб не в космосе, а в сурдокамере во время испытания. А вот те радиосигналы, что слышали братья-итальянцы, действительно были, и шли из космоса.

"На борт были взяты радиопередатчики. Просто записывали голос и смотрели как сигнал будет проходить на Землю. Там были простые позывные: "Прием!", "Как меня слышите?", и т.п. Западные летчики, услышав это, вполне могли подумать, что это говорит человек, хотя на самом деле это говорил магнитофон", - рассказал Андрей Симонов.

Испытания на людях

Так был ли космонавт номер ноль, и кто те люди, имена которых называли крупнейшие зарубежные издания? Почему в них так поверили? А Гагарин – первый, второй или двенадцатый космонавт в мире? Первое журналистское расследование появилось еще летом 1965 года.

"В американских изданиях – до Гагарина летал еще Белоконев, Ледовский, Шиборин, Гусев, Завадовский – куча фамилий приводилась. И выяснилось, что в 1959 году в журнале "Огонек" была подробная публикация, где давали интервью испытатели скафандров для летчиков, не для космонавтов. И они рассказывали, что испытывали высотные скафандры. И вот американцы взяли фамилии людей из этой группы, и выдали их за космонавтов.

Но вопросы остались. Что на самом деле произошло с Владимиром Ильюшиным?" - сказал Андрей Симонов.

Юрий Гагарин в Большом Кремлевском дворце, 1961 год. Фото: ИТАР-ТАСС Подробнее: https://www.m24.ru/articles/kosmos/09042014/42144?utm_source...

"Он был очень уникальный человек. Он в 1959 году установил мировой рекорд высоты полета на самолете, о нем очень много писали. И вот он в 1960 году неожиданно пропадает из виду. Все было просто: 8 июня 1960 года он попадает в автоаварию по пути из Москвы в Жуковский, и долгое время лечился. Ему в этом году присвоили звание героя Советского Союза, и он приходил на костылях на вручение. И, видимо, кто-то увидел, и пошли сплетни, что он неудачно слетал в космос. Хотя он сам всегда это опровергал" - вспоминает Симонов.

Евгений Кирюшин тоже из тех, кого называли в числе погибших космонавтов. Его друзья услышали об этом в эфире зарубежной радиостанции.

"Кто-то случайно спросил у меня: "О! А ты живой? Я слышал, ты умер" – "Нет, говорю, живой!", - сказал Евгений Кирюшин.

Кирюшин из тех, кто делал все, чтобы космонавты не погибли. Более 20-ти лет он официально значился то простым лаборантом, то механиком при институте космической медицины. Только в начале 1990-х стало возможно вслух говорить о его работе, и он получил звание героя России.

"Скажем, взрывная декомпрессия, когда проверяли скафандр на взрыв – доли секунды проходит до полной разгерметизации, с земного давления до вакуума – три десятых секунды. Бог знает, что может случиться: может, молнию оторвет, может, шлем, а может, и голову", - пояснил Кирюшин.

Трагедий среди испытателей не счесть, двенадцатикратные перегрузки и экстренное катапультирование выдерживают не многие. Частая травма – перелом позвоночника. До последнего никто не знает, как поведет себя человек в космосе. Считается, что в состоянии невесомости он просто сойдет с ума. У Гагарина вся панель управления кораблем заблокирована. Код находится в специальном конверте, невменяемый пилот не сможет его расшифровать. До последней минуты успех полета под вопросом.

"После ВОВ Международная комиссия запретила проведение экспериментов и испытаний на людях. Но как можно развивать такую новую отрасль как космонавтика, не проводя экспериментов с людьми? Это невозможно, поэтому, несмотря на всякие международные акты, у нас была группа испытателей, которая этим занималась", - рассказал Евгений Кирюшин.

Вадим Лукашевич написал не одну книгу о космонавтике. Он считает, что американцы, распространяя слухи о советских неудачных запусках, не хотели принизить достижения страны Советов. Наоборот, их пугала такая информация. В период холодной войны они пристально следили за русскими. К заседаниям в Конгрессе США по бюджету, Пентагон даже выпускал спецброшюру "Советская военная мощь".

"Запад тогда очень мало принимал информации о Советском Союзе. Вплоть до того, что бы не сказали, откуда стартовали. Мы стартовали с Тюо Тама, а сказали, что с Байконура, а это сотни километров в сторону. И американцы узнали место старта по баллистическим расчетам, посмотрев откуда взлетела ракета. Гагарин - первый человек в космосе, но по правилам международной ассоциации, для того, чтобы зарегистрировать рекорд, он должен был взлететь в корабле, и сесть в корабле. А он на высоте 80 км катапультировался и садился на парашюте отдельно, но когда мы подавали документы на регистрацию рекорда, мы это скрыли. То есть очень многие вещи они додумывали", - сказал Вадим Лукашевич.

Гибель Ивана Ивановича

Лариса Успенская как никто знает тайны космических полетов. Многие годы она заведует архивом первого отряда космонавтов. Здесь хранятся уникальные, еще недавно закрытые документы.

"В 2011 году, когда проходили торжества, юбилейные мероприятия, проводилось массовое рассекречивание документов. Документы архива президента, государственной власти на то время и нашего ведомства были рассекречены. Недавно вневедомственная комиссия рассекретила значительный блок архивов, касающихся первых полетов космических", - рассказала Лариса Успенская.

Самые первые записи архива полета Гагарина сделаны в режиме реального времени Королевым и лично космонавтом сразу после приземления. Гагарин пишет как потерял в невесомости карандаш, как хотел пить, как корабль отклонился от курса.

Конструктор Сергей Королев и первый космонавт Юрий Гагарин, 1961 год. Фото: ИТАР-ТАСС Подробнее: https://www.m24.ru/articles/kosmos/09042014/42144?utm_source...

"Переговоры Гагарина с Землей во время полета американцы запеленговали и разбудили президента, что гонка проиграна" - сказал Вадим Лукашевич.

Между тем, за три недели до этого житель села Корша, что в Западном Казахстане, обнаружил на высокой ели человека в скафандре – он неудачно приземлился с парашютом. Новость о погибшем космонавте быстро облетела округу. Но подойти к нему близко никто не успел: приехали военные и жертва бесследно исчезла.

"Космонавтом номер ноль мы можем назвать только манекена Ивана Ивановича. Совершенно нельзя было предположить, как человеческий организм отреагирует. Те перегрузки, которым подвергались космонавты во время тренировок и испытаний на Земле не могли сравнится с тем, что будет там", - рассказала Лариса Успенская.

Официально, в космос слетали два манекена, прозванные конструкторами в шутку Иванами Ивановичами. Чтобы не пугать людей, на скафандре второго так и напишут: "Макет". Но слухи остановить уже было невозможно.

"ООН только через пятьдесят лет установила, что 12 апреля 1961 - день первого полета человека в космос", - рассказал Виктор Горбатко.

Сегодня за 1 миллион долларов каждый может отправиться в космос. Но стало ли это безопасно? Что до сих пор скрывают космонавты?

"Я волновался, конечно, но страха не было. К сожалению, предыдущий экипаж, когда мы летали на "Алмаз" (военная станция "Салют-5") паниковал, они стали принимать все более остро, что вызвало ухудшение их самочувствия, а это привело к срочной посадке. И даже какое-то время считали, что станция отравлена.

Только за кадром испытатели говорят, что риск в полетах не исчез. Это по-прежнему рулетка, поэтому они и подписывают документы о неразглашении. Их отчеты как секретные файлы хранятся годами.

"В результате каждого полета, не считая сообщений ТАСС, возникает целый комплекс документов. Например, бортовой журнал Гагарина до сих пор не опубликован. Что мы знаем о полетах после Гагарина?" - рассуждает Вадим Лукашевич.

Казалось бы, завеса тайны первых полетов открыта, и кроме собак и манекенов до Гагарина на орбите никто не бывал, но пока не будут рассекречены все документы, эти вопросы будут исследоваться вновь и вновь.

Майор Гагарин справился с заданием. Виктору Горбатко после него удалось трижды побывать в космосе, каждый раз им усложняли миссию.

"Равнины, леса, все это из космоса видно. В мой второй полет, взяв соответствующую аппаратуру, мы могли видеть человека", - вспоминает Виктор Горбатко.

Источник : https://www.m24.ru/articles/kosmos/11042014/42223

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