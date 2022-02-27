10 легендарных клинков, которые оставили след в истории

Меч на протяжении всей своей истории являлся оружием знати. Воины считали свои клинки настоящими боевыми товарищами, и они не могли себе позволить его потерять в бою, ведь так боец заклеймит себя позором. Но и сами мечи не обходит стороной известность - отдельные клинки имеют собственные названия, историю и даже наделяются волшебными свойствами.

Однако, какими легендами не обрастало бы такое оружие, иногда одно его имя обращало врагов в бегство. Вашему вниманию 10 самых известных клинков, которые воспеты в легендах или исторических источниках.

1. Меч в камне

У легендарного меча в камне, оказывается, есть исторический прототип.

Большинство из нас знают легенду о короле Артуре хотя бы в общих чертах, особенно что касается эпизода с мечом в камне. Вот только далеко не всем известно, что, несмотря на литературную обработку этой истории, она, вполне вероятно, основана на реальных событиях. Однако они произошли намного позже предположительного времени правления легендарного короля. Речь идет о клинке, который засел в реальную каменную глыбу. Расположен он на территории итальянской часовни Монте-Сьепи.

Как предполагают исследователи, клинок был собственностью тосканского рыцаря Гальяно Гвидотти, который жил в XII веке.

2. Кусанаги-но цуруги

Как гласит литературная легенда, Гвидотти вёл весьма фривольный образ жизни, поэтому когда к нему явился архангел Михаил с призывом встать на путь праведный и податься в монахи, рыцарь рассмеялся и заявил, сделает это, только если разрубит камень. Но архангел явил чудо — лезвие без труда вошло в камень, и шокированный Гальяно действительно встал на путь исправления. Конечно, сюжет легенды не имеет ничего общего с действительностью, вот только современный радиоуглеродный анализ подтвердил, что возраст меча совпадает со временем жизни рыцаря Гвидотти.

Меч из японского героического эпоса.

Кусанаги-но цуруги является мифическим мечом, который продолжительное время считается символом власти японских императоров. Технически у этого клинка два названия, переводы которых весьма поэтичны - «меч, скашивающий траву» и «меч, собирающий облака рая». В японском эпосе значится, что меч нашёл бог ветра Сусаноо в теле убитого им восьмиголового дракона. Сусаноо подарил клинок своей сестре, богине солнца Аматэрасу, позже он перешёл её внуку Ниниги, и в конце концов оказался у первого императора Страны восходящего солнца.

О мече очень мало информации, потому что правительство Японии не выставляет его публично, а наоборот, стремились укрыть его от любопытных глаз. Даже во время коронаций нового императора меч выносили завёрнутым в ткань. Предположительным местом его хранения является синтоистское святилище Ацута, расположенное в городе Нагоя. Единственный правитель Японии, который публично заявил о существовании меча, был император Хирохито (Hirohito). По информации, отрекаясь от трона после поражения во Второй Мировой войне, он призвал служителей храма беречь меч, несмотря не на что.

3. Дюрандаль

Уникальная реликвия в Нотр-Даме, но не парижском.

Часовня Нотр-Дам, расположенная в городе Рокамадур (Франция), знаменита не только аналогичным названием со своим парижским собратом, но и необыкновенной реликвией. Все дело в том, что из стены здания торчит меч, который, согласно легенде, принадлежал легендарному Роланду — персонажу средневекового эпоса, правда, он существовал в действительности.

Как гласит легенда, Роланд метнул свой волшебный клинок во время защиты часовни от врагов, и меч так и остался в стене. Монахи популяризировали этот миф, и меч в стене стал местом паломничества. Вот только историки быстро опровергли красивую легенду: так, они утверждают, что в часовне застрял вовсе не знаменитый Дюрандаль, которым Роланд сражал своих врагов. Ведь знаменитый рыцарь Карла Великого погиб 15 августа 778-го года в битве с басками в Ронсевальском ущелье, а первая информация о «Дюрандале» появилась лишь в середине XII века, практически одновременно с «Песнью о Роланде».

Интересный факт: на сегодняшний день меч в часовне отсутствует — в 2011 году его вытащили из стены и перевезли в парижский музей Средневековья.

4. Кровожадные клинки Мурамасы

Клинки японских оружейников, обладающие дурной славой.

Мурамаса является реальным историческим персонажем, который был японским мечником и кузнецом, жившем в XVI веке. Легенда же гласит, что Мурамаса обращался к богам, чтобы они наделили его клинки кровожадностью и страшной силой. Боги из уважения к его мастерству исполнили мольбу и поместили в каждый клинок демонов истребления всего живого. Кроме того, японцы считают, что мечи Мурамаса прокляты и сводят с ума своих владельцев, превращая их в убийц. В какой-то момент дурная слава о мечах распространилась так, что правительство постановило уничтожить большинство из них.

Справедливости ради, следует уточнить, что школа Мурамаса представляет собой целую династию оружейников, которая просуществовала примерно столетие, поэтому история с «демоническим духом кровожадности», заточенным в мечах, является просто легендой. А в реальности оказалось, что легендарный след оказался не единственной их отличительной чертой: клинки были действительно острыми, и лучшие воины нередко выбирали именно их.

5. Хондзё Масамунэ

По легенде клинок несет добро, а в реальности его феномен - в прочности.

Мечи авторства мастера Масамунэ, согласно японскому эпосу, являются полной противоположностью мечам Мурамасы, ведь наделяли своих владельцев чувством спокойствия и мудростью. Масамунэ жил примерно на два столетия раньше оружейников школы Мурамаса, а его клинки по-настоящему уникальные. Правда, тайна их прочности до сих пор неизвестна, и раскрыть ее не помогают даже новейшие технологии и методы исследования.

Сегодня дошедшие до наших дней клинки работы мастера входят в число национального достояния Страны Восходящего Солнца и тщательно охраняются государством. А лучший из них, Хондзё Масамунэ, был передан американскому солдаты Колди Баймору (Colde Bimor) после поражения Японии во Второй Мировой войне, и сегодня его местонахождение установить не удается. Попытки японского правительства пока ни к чему не привели.

6. Жуайёз

Легендарный меч Карла Великого.

Клинок Жуайёз (от франц. «joyeuse» — «радостная»), согласно легенде, является собственностью основателя Священной Римской империи Карла Великого. В предании значится, что он был способен до тридцати раз в день менять цвет клинка и был ярче Солнца. Правда, на сегодняшний день существует два меча, которые предположительно принадлежали знаменитому монарху. Первый долгое время использовался как коронационный меч французских королей и сейчас хранится в Лувре, а споры относительно его реального владельца идут до сих пор. Вот только радиоуглеродный анализ доказал, что сохранившийся фрагмент выставленного в Лувре меча был создан примерно между X-м и XI-м веками, то есть уже после смерти Карла Великого.

Вторым мечом, который может принадлежать легендарному королю, считают так называемую саблю Карла Великого. Сейчас клинок находится в одном из музеев Вены. Его время создания доподлинно не установлено, но большинство исследователей допускают, что он действительно мог принадлежать Карлу и, вероятно, был захвачен в качестве трофея во время одного из его походов в Восточную Европу.

7. Меч Святого Петра

Не просто меч, а подлинная реликвия из Библии.

В экспозиции музея польского города Познань находится меч, которым мог владеть апостол Пётр. Согласно легенде, именно он отсек ухо рабу первосвященника при аресте Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Клинок в 968 году привёз в Польшу епископ Иордан, и он старался уверить всех, что клинок принадлежал именно библейскому апостолу. Поклонники этой легенды считают, что меч выковали в начале I-го века нашей эры в восточных провинциях Римской империи.

Вот только большая часть исследователей убеждена, что оружие было изготовлено гораздо позже указанных в Библии событий. В частности, это подтвердил анализ металла, из которого выплавили меч. Да и тип меча «фальшион» во времена апостолов попросту не практиковался, ведь они появились только в XI веке.

8. Меч Уоллеса

Меч шотландского военачальника.

Шотландский военачальник сэр Уильям Уоллес вел своих земляков в борьбе за независимость от Англии, а после победы в битве при Стерлингском мосту сделал символический акт - обтянул рукоятку своего меча кожей казначея Хью де Крэссингема, предателя, который собирал налоги для англичан. Спустя время король Яков IV Шотландский приказал меч переделать. К тому моменту он уже считался национальным достоянием.

Конечно, подтвердить вышеупомянутый сюжет легенды о мече сэра Уильяма сегодня не представляется возможным. Но даже многие исследователи допускают, что такой поворот событий действительно мог иметь место в реальности. Противники же столь кровожадной легенды уверены, что она придумана англичанами, чтобы напустить на образ борца за независимость Шотландии налёт кровожадного монстра.

9. Меч Гоуцзяня

Меч, который уже пару тысяч лет не требует заточки.

В 1965 году во время раскопок одной из древних китайских гробниц археологами был найден меч, которое не смогли испортить ни сырость, ни долгие годы заточения. На клинке не было ни одного пятнышка ржавчины — оружие сохранилось в отличном состоянии, а один из историков даже порезал палец, проверяя остроту лезвия. Исследование находки дало поразительные результаты - клинку было менее 2,5 тысяч лет.

Согласно наиболее популярной легенде, меч принадлежал вану (правителю) царства Юэ в период Вёсен и Осеней Гоуцзяню. Исследователи считают, что именно об этом мече находилась информация в утраченном труде по истории царства. Залогом прекрасного состояния клинка стало искусство древних китайских оружейников: лезвие изготовлено с применением изобретённого ими же нержавеющего сплава, а ножны этого оружия настолько плотно облегали клинок, что доступ воздуха к нему был почти полностью перекрыт.

10. Семизубый меч

Один из наиболее оригинальных клинков.

Этот необычайный по своему дизайне клинок был найден в 1945 году на территории синтоистского святилища Исоноками-дзингу (японский город Тэнри). Меч уж слишком отличается от остальных аналогов, изготавливаемых в Стране Восходящего Солнца. Прежде всего, это касается сложной формы лезвия — оно усложнено шестью оригинальными ответвлениями, а седьмое является кончиком клинка. Его внешний вид и подарил ему название - Нанацусая-но-тати, что в переводе с японского означает «Семизубый меч».

Меч до обнаружения находился в абсолютно непригодных условиях. Но на лезвии все же сохранилась надпись, согласно которой правитель Кореи принес это оружие в дар одному из китайских императоров. Изучение меча показало, что он может быть артефактом из известной легенды, так как предположительное время его изготовления совпадает с событиями, описываемыми в Нихон сёки, там же вспоминается и святилище Исоноками-дзингу, где реликвия и пролежала больше полутора тысяч лет, пока её не нашли.

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