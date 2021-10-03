ТОП-10: Удивительные факты про самые распространенные запахи

Мы не всегда обращаем внимание на запахи, окружающие нас в повседневной жизни. Обычно мы просто предпочитаем нюхать приятные ароматы и стараемся избегать встречи с неприятными запахами. Однако запахи – это не просто набор ощущений, о них можно рассказать намного больше. Например, запах хлорки, который беспокоит посетителей бассейнов – на самом деле никакой не запах хлорки, а аромат новой машины, оказывается, может быть опасным для здоровья. Перед вами подборка из 10 интересных и полезных фактов про мир самых привычных запахов, которые все еще могут вас удивить.



10. Петрикор









Помните этот успокаивающий и приятный запах, который мы обычно чувствуем перед грозой? Это петрикор. Как оказалось, связан он не просто с надвигающейся бурей, как все привыкли считать, а с жизнедеятельностью обыкновенных актинобактерий.



Актинобактерия большую часть своей жизни проводит, занимаясь разложением сложных органических соединений в гниющих организмах на более простые вещества. В процессе разложения эти актинобактерии в качестве метаболического побочного продукта производят вещество под названием геосмин.





Актинобактерия обычно снижает скорость разложения сложных соединений, если почва недостаточно влажная, и наоборот ускоряет процесс гниения, когда чувствует начало дождя.

Эти микроорганизмы узнают о приближении грозы по росту уровня влажности в воздухе. Геосмин они выделяют в предвкушении самих осадков, и именно запах, который люди при этом ощущают, и был назван петрикором.Геосмин попадает в воздух, когда дождевая вода вытесняет его из почвы. Запах становится особенно концентрированным во время сильных ливней, и он распространяется на довольно большие расстояния, предупреждая людей, что где-то поблизости идет дождь, а значит, гроза может настигнуть и их.





Помните этот ужасный запах хлорки на общественных бассейнах? Оказывается, запах этот даже не хлора, а именно хлорамина, возникающего при реакции между хлором и аммиаком. Владельцы плавательных бассейнов обычно добавляют хлорку в воду для борьбы с вредными микроорганизмами. Хлор часто вступает в реакцию с водой и производит целых 2 химиката, уничтожающих микробы: хлорноватистую кислоту (HOCl) и гипохлориты (OCl-).





Хлорноватистая кислота в свою очередь вступает в реакцию с аммиаком (NH3), в результате чего образуется хлорамин, дихлорамин или трихлорамин. У трихлорамина самый сильный запах, и именно это соединение обычно и связно с тем самым неприятным запахом, который мы все называем запахом хлорки. Иногда его вызывает и дихлорамин.



Как мы уже говорили, хлорноватистая кислота обычно вступает в реакцию с аммиаком, вследствие чего образуется хлорамин. Но откуда же берется сам аммиак? Источниками аммиака обычно становятся пот, моча и маслянистые выделения тела пловцов. Именно поэтому в правилах пользования бассейнами существует пункт о душе перед заходом в воду.





Чем больше на бассейне пахнет «хлоркой», тем вода в нем грязнее, и тем меньше в нем остается дезинфицирующего хлора. Как бы противоречиво это не прозвучало, владельцы бассейнов обычно специально добавляют больше хлорки, чтобы поддерживать чистоту воды, и это обычно убирает резкий запах, а не создает его.



8. Этантиол или этилмеркаптан







Сжиженный нефтяной газ (СНГ) по своей природе не обладает ни запахом, ни цветом. Всем знакомый неприятный запах тухлых яиц или испорченной капусты появляется у бытового газа из-за добавления в него этилмеркаптана. Единственная причина, по которой это вещество вообще добавляют в сжиженный нефтяной газ, - это техника безопасности. Именно по его запаху люди могут выявить и устранить утечку. Если этантиол не добавлять, найти газовую утечку будет практически невозможно. Всю важность такой меры предосторожности в США на горьком опыте поняли 18 марта 1937 года, когда из-за утечки газа в одной техасской школе прогремел мощнейший взрыв. Из-за аварии погибло 370 преподавателей и учеников.





Вся школа была объята огнем, а свидетели произошедшего даже утверждают, что из-за взрыва ее здание буквально взлетело на воздух, а затем обрушилось на землю. В этот страшный момент в школе находилось около 500 человек, и только 130 из них выжило. Катастрофа дала ясно понять, что необходимы новые правила по использованию сжиженного нефтяного газа, и власти в итоге обязали сервисные компании добавлять в этот газ и этилмеркаптан. Впрочем, это не решает проблему на все 100%, ведь если утечка незначительная, выявить ее очень сложно, а еще этантиол иногда застревает в трубах и не попадает в воздух при утечке СНГ.



7. Триметиламиноксид







Некоторые люди ненавидят запах рыбы так сильно, что даже не могут ее есть. Впрочем, эти же люди обычно не испытывают особой проблемы при контакте с живой рыбой. Все дело в том, что живая рыба не обладает этим резким и неприятным запахом, который появляется именно после ее смерти. Знаменитая вонь возникает из-за триметиламина, побочного продукта триметиламиноксида, содержащегося в рыбах при их жизни.





В морских рыбах триметиламиноксида обычно больше, чем в пресноводных, поскольку это соединение защищает их от впитывания лишней соли из воды. Пониженный уровень содержания триметиламиноксида является также и причиной того, что пресноводные рыбы обычно менее жирные, чем их сородичи, обитающие в морях и океанах. Когда морскую рыбу вылавливают из воды и убивают, бактерии и энзимы в их телах разлагают триметиламиноксид на триметиламин, запах которого обычно всех так отталкивает.



6. Кофе







Хорошая еда обычно пахнет приятно, но некоторые продукты пахнут и довольно плохо. А вот хороший кофе нравится далеко не всем. В то же самое время никто не станет спорить, что кофе пахнет очень приятно. Его запах настолько хорош, что с этим соглашаются даже те, кто не любит сам вкус этого напитка.



Во время приготовления (жарки, варки, парки) пищи обычно образуются новые вещества, и кофе – не исключение из этого правила. Когда готовится кофе, образуется свыше 800 химических соединений, 20 из которых связаны с его выдающимся ароматом, хотя всего причастно к этому 631 вещество (в разной степени).





Когда мы пьем кофе, его запах попадает в носовую полость на верхнюю носовую раковину, откуда с помощью рецепторов по обонятельным нервам через обонятельные луковицы и подкорковые центры он перенаправляется в корковый центр обоняния мозга. Кстати, человек обладает двумя системами обоняния. Первая помогает нам воспринимать окружающие нас запахи, а вторая работает для определения запахов внутри нашего тела.



Кофе пахнет намного лучше до того, как мы его попробуем, потому что наша слюна поглощает 300 из 631 летучего соединения, связанного со знаменитым ароматом. На самом деле оставшееся 331 вещество не такое уж и ароматное, так что кофе лучше пить свежесваренным.



5. Запах новой машины







Кто ж не любит запах новой машины? Насколько приятным бы он не казался, не увлекайтесь, ведь этот аромат на самом деле еще и довольно опасный для здоровья. Отличительный запах новенького автомобиля связан с образованием летучих органических соединений – канцерогенов. Эти вещества очень вредные, они могут спровоцировать развитие аллергических реакций, возникновение головных болей и даже причастны к врожденным дефектам.





Аромат новой машины – это смесь нескольких запахов, издаваемых опасными химикатами, содержащимися в пластике, виниле, клее, краске и других материалах, используемых для сборки вашего авто. Эти запахи обычно легко испаряются, но этого не происходит, если они оказываются в замкнутом пространстве салона машины без проветривания. Через какое-то время этот запах «новизны» выветривается, но при нагреве он все же может вернуться. По этой причине владельцам новеньких автомобилей в жаркое время года обычно советуют почаще открывать свои окна. Производители машин в курсе вреда летучих органических соединений и стараются минимизировать их возникновение. Например, компания Toyota в сборке своих автомобилей начала применять клей на водной основе вместо клеев на основе различных растворителей.



4. Библихор









Библихором называют запах старых книг. Это довольно новое слово, и вы его еще наверняка услышите. У старых книг нет какого-то одного определенного запаха. Некоторые пахнут, как ваниль, кофе или шоколад, а другие совсем иначе, и их запах может напоминать сразу несколько ароматов. В любом случае эксперты решили объединить все эти запахи под одним единственным термином – библихор.



Этот запах образуется при распаде химикатов, которые использовались для производства бумаги старой книги. Чаще всего запах исходит от целлюлозы и лигнина, которые содержатся в любой бумаге. Лигнин – это то самое органическое вещество, из-за которого страницы старых книг желтеют. Он распадается через несколько лет своего образования, производя при этом различные кислоты и в итоге всем известную целлюлозу.



В состав старой бумаги могут входить и другие соединения, в зависимости от сырья и даты ее производства. Среди таких компонентов встречаются фурфурол и бензойный альдегид (придающие книгам миндальный запах), ванилин и 2-этилгексанол (цветочный запах). Вдобавок в составе бумаги также бывают толуол и этилбензол, которые придают старым книгам их сладковатый аромат.



Новые книги тоже пахнут необычно, но этот аромат уже не относится к библихору. Их запах связан не только с материалами, из которых изготовлена бумага, но и с чернилами и клеем, который используется для переплета всей книги.



3. Запах свежескошенной травы







Свежескошенная трава отличается поистине приятнейшим ароматом. Этот запах нравится практически всем, хотя сама трава с вами не согласилась бы… Если задуматься, легко себе представить, как срезанные травинки кричали бы от боли, если бы могли. Вместо этого они выделяют растительные летучие органические соединения, которые мы и ощущаем нашим носом.



Когда растение испускает эти летучие соединения, оно буквально активизируются. Все его существо запускает защитные механизмы против грибка и бактерий, которые так и норовят заразить поврежденные участки растения. Вдобавок травинки выделяют химикаты, цель которых – буквально запечатать обрубленные кончики, причем этот процесс по своей сути напоминает образование сгустков крови для предотвращения кровотечения, когда мы ранимся.



Конечно, для конкретного растения такие повреждения – это плохо, но скашивание травы полезно для окружающей среды, потому что в процессе трава высвобождает соединения углеводорода с кислородом. С другой стороны существуют исследования, по результатам которых это наоборот загрязняет окружающую среду…



2. Запах кишечных газов







Ни один список запахов и ароматов не был бы полным без этого пункта. Вообще кишечные газа не имеют какой-то один конкретный запах, и иногда мы их даже и не чувствуем. Однако нередко они воняют так сильно, что способны разогнать целый зал людей.



Ученые уже выяснили, что люди со здоровыми пищевыми привычками пукают самыми неприятными запахами. Молоко, яйца и овощи обычно производят в нашем животе серные соединения. Сера – это химический элемент, который у всех ассоциируется с запахом тухлых яиц. Именно из-за него кишечные газы людей, предпочитающих еду с высоким содержанием белка, пахнут особенно неприятно.



Выходит, что пахнущие серой кишечные газы – это хороший признак. Это значит, что вы употребляете достаточное количество белка, но вашему телу все же приходится избавлять от его побочных продуктов. Вдобавок сильно пахнущие кишечные газы возникают в случае, когда в животе происходит активное переваривание углеводной пищи. Все дело в том, что в процессе ферментации образуется метан, водород и углекислый газ, вместе которые пахнут просто ужасно.



Плохие запахи также связаны и с запорами. Если фекалии находились в кишечнике слишком долго, образуются те самые кишечные газы, и в результате человек часто пукает во время посещения уборной. Чем дольше длится запор, тем неприятнее будут пахнуть кишечные газы, ведь фекалии продолжают ферментироваться внутри организма, пока человек не сможет наконец-то нормально сходить в туалет.



1. Запах моря







Люди часто стремятся на пляжи, чтобы насладиться видом бирюзового горизонта, тихим бризом и приятными запахами моря. Аромат, который мы обычно ассоциируем с побережьем, выделяется бактерией из молекулы диметилсульфида. Диметилсульфид образуется из диметилсульфон-пропионата, который производится фитопланктоном, обитающим в море.



Бактерии обычно питаются диметилсульфон-пропионатом, и в процессе выделяется побочный продукт – диметилсульфид. Диметилсульфид – одна из самых важных молекул в мире. Она участвует в формировании облаков, и ее добавляют в некоторые продукты для придания им пикантного вкуса. Для изменения вкуса еды достаточно довольно небольшого количества диметилсульфида.



Птиц запах диметилсульфида привлекает особенным образом, потому что по нему они понимают, где можно найти много рыбы. Как вы уже знаете, диметилсульфид – это признак обилия фитопланктона, который так любят рыбы, так что все взаимосвязано. А вы любите рыбу?