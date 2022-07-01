Таинственная нумерология

В начале ХХI века мы возвращаемся к старым методам определения личности и будущих событий. После астрологии настала очередь… нумерологии. Эта «наука», которая интерпретирует числа, закодированные вы ваших имени и фамилии, а также складывающиеся из даты рождения. Мы здесь займемся только именем и фамилией. Метод прост. Достаточно воспользоваться помещенной ниже таблицей, чтобы расшифровать личность свою или знакомых. Все характеристики относятся как к женщинам, так и к мужчинам.



Изучение личности

Нумерология опирается на числа от 1 до 9, каждое из которых находится под определенным влиянием (ноль – символ пустоты и не принимается во внимание). Три числа позволяют описать, определить характер:

А) интимное число проявляет те черты, которые вы скрываете от других;

Б) наследуемое число открывает то, что было передано семьей;

В) экспрессивное число открывает вашу натуру и способ действий.

Интимное число позволяет установить скрытые стремления, интересы и скрываемые мечты.

Его вычисляют при помощи таблицы:

А-1 Б-2 В-3 Г-4 Д-5 Е-6 Ж-7 З-8 И-9 Й

К-1 Л-2 М-3 Н-4 О-5 П-6 Р-7 С-8 Т-9

У-1 Ф-2 Х-3 Ц-4 Ч-5 Ш-6 Щ-7 Ъ-8 Ы-9

Ь-1 Э-2 Ю-3 Я-4



Пример: АННА

1+4+4+1 = 10 10 (1+0) = 1



Вот расшифровка отдельных интимных чисел:



1 – Окружающие утверждают, что вы несколько тираните других и ненавидите колебания.

Вы – человек импульсивный, увлеченный. Вы либо любите, либо нет и поступаете соответственно.2 - Вы отдаетесь воле судьбы. Будучи человеком с сильным воображением, любите прекрасное и искусство. В вашем развитии важную роль играет гармония чувств.3 – Вас отличают интеллигентность и подвижность. Вы используете любые возможности для действия. Ваше обаяние соединяет людей. Встречи, дружба и путешествия играют значительную роль в вашей жизни.4 – Базируясь на солидной основе, вы отдаете силы тому, чтобы добыть богатство семье и дому. Вы идете своей дорогой систематически и методично. Вы – замечательный работник, вас характеризует осторожность, вызванная сомнениями в собственных силах, умноженная на вашу деликатность.5 – Вы – энтузиаст, желающий всегда быть на сцене и не любящий оставаться в тени. В жизни всегда ищете шанс и пробуете его использовать, не очень заботясь о завтрашнем дне. Живя столь интенсивно, вы не терпите ленивых и мелочных.6 – Вы весьма чутки к окружающим. Умеете работать и наблюдать. Вас привлекают занятия, приносящие облегчение другим. Самоотверженность и снисходительность позволяют вам развиваться и добиваться успеха.7 – Вы – человек, полный огня, общительный, притягиваете людей, как настоящий магнит. В вашей жизни наибольшее значение имеют счастье и неудача. Ненавидите инерцию, вас привлекают путешествия и все, что позволяет вам изменить образ жизни.8 – Вы одарены способностью находиться в постоянной активности, задавать много вопросов и отвечать без обиняков. Вам нравятся неведомые, неожиданные проблемы, которые ваш ум способен разрешать.9 – Вы умеете бесстрастно оценивать близких и легко адаптируетесь к любым условиям. По натуре вы – идеалист, но на ваш характер влияет чувство дистанции, которую вы держите между собой и другими людьми. Однако вы – не любитель одиночества, напротив, вы обожаете делиться радостями.Наследуемое числоВычисляется при помощи той же самой таблицы по фамилии (у замужних женщин следует брать их девичью фамилию). Все цифры сложить до получения результата, помещающегося в границах от 1 до 9.

А вот расшифровка наследуемых чисел:



1 – Вы смело встречаете лицом к лицу все опасности. Будучи очень активной личностью, вы не любите спихивать выполнение своих заданий на других. Вам быстро надоедает серость, но сосредоточенность на «великих целях» вызывает стресс.



2 – Обладаете такими чертами характера, которые традиционно считались полезными для семьи, а именно: терпение, неутомимость, постоянство. Вас привлекает комфорт. Вы находите удовольствие в материальном мире и в общении с людьми.



3 – Вас отличает быстрота ума. Ловкость, любознательность и находчивость помогают вам найти свое место среди людей. Небольшой недостаток – рассеянность. Но вы всегда возвращаетесь на землю.



4 – У вас много положительных черт, унаследованных от предков. Отчасти благодаря им вы знаете, как надо жить, и умеете это наследство должным образом использовать.



5 – Любите игру и сюрпризы, возможность украсить себя, привлечь внимание. Вы чувствуете себя свободно среди детей и отличаетесь огромным даром обучения.



6 – У вас строгий и проницательный дух. Вы не умеете вести бесцельный образ жизни, вам нравится помогать окружающим, которые имеют большое влияние на ваше настроение и реакции.



7 – Любите утонченное искусство. Ваш характер отличается нетерпеливостью. Не любите оказывать сопротивление другим. Вы подавляете свои чувства. Поэтому некоторые утверждают, что вы импульсивны и капризны.



8 – Вы обладаете большим моральным мужеством и огромной способностью борьбы с жизненными трудностями. Понимаете смысл секретов и драм. Притягиваемый и отталкиваемый материальным миром, вы всегда удивляете окружающих вас людей.



9 – Любите большие пространства. Вы – альтруист, идеалист, испытываете потребность одаривать чем-то близких, или знаниями, или чем-то материальным.



Экспрессивное число

Оно определяет, как вы справляетесь с проблемами вашей жизни. Это сумма интимного числа имени и наследуемого числа фамилии, приведенная к результату от 1 до 9.



Расшифровка экспрессивных чисел:



1 – Ваши воля, амбиции и вера в собственные силы определяют ваш авторитет. Ваши планы сентиментальны, вы способны к великодушию и страсти, но все время остаетесь главой семьи. В работе вы отличаетесь желанием руководить. Исполнение подчиненных функций – наказание для вас.



2 – Вы дипломатичный и эмоциональный человек. Ваш характер, прежде всего, – покорный, материнский и чувствительный. В вашем сердце есть пустота, которую вы охотно заполняете любовью. В работе вам нравится сотрудничать с другими, давать советы.



3 – Вы – большой оптимист и одновременно испытываете потребность быть замеченным другими. Восхищаетесь всегда остроумными людьми. В профессиональной области вам необходима интенсивная активность. Таким образом, приходит успех – или нет?



4 – Рассудительный и неустойчивый, со стабильным характером. Ваши чувства глубоки, и верность не является для вас пустым словом. Работа? Она вам нравится. Ваш метод и усилия постепенно, но наверняка приведут вас к успехам.



5 – Полон энергии, всегда в движении, вам нужны путешествия. Для вас свобода – это ценность, не подлежащая замене. Вы ставите выше большой любви любовные приключения как более волнующие. В работе вас «убивает» рутина, но зато вы легко приспосабливаетесь к новой профессии.



6 – Вашу личность можно охарактеризовать кратко – вы ищете гармонию. Вы чутко реагируете на красоту и искусство, и ваше общее равновесие зависит от равновесия чувств. Дом, семья, любовь – вот ценности, которые цените выше всего. В работе вы берете на себя много обязанностей. Часто и те, которые должны выполнять другие.



7 – Все разыгрывается внутри вас. Размышления и воспоминания помогают вам искать правду. Союзы и расставания возникают неожиданно. Вы объединяетесь только с теми партнерами, которые уважают вашу независимость. Вы – оригинал.



8 – Власть? Деньги? Слова, которые вы прекрасно знаете. Энергичный и честолюбивый, вы любите сталкивать себя с другими, противопоставлять себя другим. Работа не вызывает у вас страха, она позволяет вам реализоваться, принимать решения, она – ключ к вашим материальным достижениям. В любви вы знаете, чего хотите, но проявляете чувства только тогда, когда вы вдвоем. Вам трудно найти партнера.



9 – Вы воинственны, страстны. Эгоист ли вы? Нет, напротив: идеалист, преданный, умеете ценить других, и это – ваше достоинство. Вы нежны и верны, но не боитесь порвать и начать все сначала. Для вас граница между любовью и дружбой не всегда четко выражена.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2513459690705521396/

А вы знали об этом?

По мнению некоторых исследователей - биографов последнего периода жизни Пушкина, анонимное письмо, послужившее первопричиной дуэли кавалергарда Дантеса и Пушкина было составлено при непосредственном участии Идалии Григорьевны Полетика - д Обертей, и даже написано ее рукою. Авторство князя Ивана Сергеевича Гагарина научно криминалистической лабораторией отвергнуто, по результатам исследований последних лет.

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