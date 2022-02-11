Почему древнюю Русь именовали Гардарикой

Это, конечно, не исключает возможности завоевания части восточных славян скандинавами в какой-то момент времени. Уровень развития монголо-татар тоже был ниже, чем у тех стран, которые они завоевали. Но именно что принести славянам понятие о государственной власти викинги не могли никак, потому что это понятие, и в большей степени, было уже у самих славян.

Норманны служили, а не господствовали на Руси

Викинги могли занять место правящей верхушки Руси, но в уже сложившейся государственности.Кадр из сериала "Викнги" 2003г.

Однако и теория норманнского завоевания, при ближайшем рассмотрении, тоже не имеет под собой достаточных оснований.

Обратимся к тем же скандинавским сагам про Русь-Гардарику. Ни в одной из них не рассказывается о том, что какие-нибудь славные вожди викингов завоевали славян, брали с них дань, господствовали над ними. Во всех сагах норманнские дружины приходят в Русь как в существующее, причём иноземное государство, и служат её князьям. Точно так же, как они служат в это же время, например, и императорам Византии. Никто же из историков не пытается утверждать, что Византия была когда-то захвачена наёмными варяжскими дружинами!

Восточная Европа в середине IX века. Варяжские поселения подписаны красным, зоны расселения отдельных славянских племён — зелёным.

Имя Рюрик – первого известного русского князя – неоднозначного происхождения. Следующие правители Олег, Игорь и Ольга носят явно скандинавские имена. Но уже потом начинаются князья со сплошь славянскими именами – Святослав, Ярополк, Владимир, Ярослав… И даже обилие скандинавских имён в первых русских договорах с греками – не показатель норманнской оккупации. В правящем слое Российской империи 18 – начала 20 вв. у многих были немецкие фамилии, но неверно делать из этого вывод, будто со времён Петра I и до революции Россия находилась в подчинении у немцев!

Города у восточных славян и у некоторых финских племён Русской равнины возникли ещё до легендарного прихода Рюрика с братьями. Археологические раскопки в этих городах показывают незначительное участие или полное отсутствие скандинавского элемента. Значит, становление цивилизации на Руси произошло с минимальным участием иноземцев, на чисто самобытной почве.