Почему древнюю Русь именовали Гардарикой

Страна городов – так переводится это скандинавское название
Славяне превосходили скандинавов по уровню развития цивилизации
Гардарикой прозвали Русь, точнее – страну восточных славян, скандинавы в своих сагах. «Гард» – город, в смысле укреплённое поселение, зáмок. Само слово «гард» явилось заимствованием в скандинавские языки из славянских. Стало быть, обилие «гардов», то есть раннесредневековых городов, было отличительной особенностью Руси, с точки зрения её северогерманских соседей.
Из этого факта следует, что восточные славяне 8-10 веков находились на более высоком уровне развития цивилизации, чем народы Скандинавии (шведы, норвежцы, датчане). Иначе те не смогли бы отметить такого различия. И из этого следует также, что скандинавы никак не могли принести восточным славянам государственность, основать Древнерусское государство. Ведь государство возникает сначала у более развитых народов. А значит, норманнская теория – ложь.
Это, конечно, не исключает возможности завоевания части восточных славян скандинавами в какой-то момент времени. Уровень развития монголо-татар тоже был ниже, чем у тех стран, которые они завоевали. Но именно что принести славянам понятие о государственной власти викинги не могли никак, потому что это понятие, и в большей степени, было уже у самих славян.Викинги могли занять место правящей верхушки Руси, но в уже сложившейся государственности. Кадр из сериала "Викнги" 2003г.
Норманны служили, а не господствовали на Руси
Однако и теория норманнского завоевания, при ближайшем рассмотрении, тоже не имеет под собой достаточных оснований.
Обратимся к тем же скандинавским сагам про Русь-Гардарику. Ни в одной из них не рассказывается о том, что какие-нибудь славные вожди викингов завоевали славян, брали с них дань, господствовали над ними. Во всех сагах норманнские дружины приходят в Русь как в существующее, причём иноземное государство, и служат её князьям. Точно так же, как они служат в это же время, например, и императорам Византии. Никто же из историков не пытается утверждать, что Византия была когда-то захвачена наёмными варяжскими дружинами!
Восточная Европа в середине IX века. Варяжские поселения подписаны красным, зоны расселения отдельных славянских племён — зелёным.
Имя Рюрик – первого известного русского князя – неоднозначного происхождения. Следующие правители Олег, Игорь и Ольга носят явно скандинавские имена. Но уже потом начинаются князья со сплошь славянскими именами – Святослав, Ярополк, Владимир, Ярослав… И даже обилие скандинавских имён в первых русских договорах с греками – не показатель норманнской оккупации. В правящем слое Российской империи 18 – начала 20 вв. у многих были немецкие фамилии, но неверно делать из этого вывод, будто со времён Петра I и до революции Россия находилась в подчинении у немцев!
Города у восточных славян и у некоторых финских племён Русской равнины возникли ещё до легендарного прихода Рюрика с братьями. Археологические раскопки в этих городах показывают незначительное участие или полное отсутствие скандинавского элемента. Значит, становление цивилизации на Руси произошло с минимальным участием иноземцев, на чисто самобытной почве.
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