Кто из этих немок всех милее и краше?

Первое, что, вероятно, приходит вам в голову, когда вы говорите о Германии, - это немецкое вино и автомобили. Но когда речь заходит о немецких женщинах, они также не могут оставаться незамеченными.

На каждой улице любого города Германии вы встретите красивых и страстных девушек. Немецкие женщины красивы, стильны и элегантны и хорошо знают, как себя преподнести, и это все вместе делает их еще более привлекательными.

Хотя Германия и радует глаз красивыми женщинами, но мы познакомимся сейчас с самыми красивыми и популярными из них. Ниже представлен ряд самых красивых немецких женщин. Они, действительно, входят в топ-10 самых страстных женщин Германии.

Перечисленные выше особы женского пола входят в топ-10 самых красивых женщин Германии. Кроме того, они являются самыми страстными немецкими женщинами. Каждая из этих женщин чрезвычайно красива и заставляет свой народ гордиться не только ее красотой, но и талантом.

Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую привлекательную и красивую из выбранных десяти красивых женщин Германии.

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится Клаудия Шиффер , а больше всех не нравится Джулия Джорджес. Честно говоря, я был большего мнения о красоте немецких женщин!

И так – выбираем!

1. КЛАУДИЯ ШИФФЕР

Клаудия Шиффер - красивая актриса, модель и дизайнер. Несмотря на то, что ей 48 лет, она, несомненно, самая страстная и красивая женщина Германии.У нее есть даже личный рекорд - она появилась максимальное количество раз на обложках журналов, что стало поводом для того, чтобы занести ее имя в Книгу рекордов Гиннеса в 2002 году.

2. ГЕНРИЕТТА РИХТЕР-РЁЛЬ

Сама Генриетта считается одной из самых успешных немецких актрис на сегодняшний день. Она унаследовала свои выдающиеся актерские навыки от своей матери и отца, которые раньше были великими актерами театра. Генриетта снялась во многих ролях телевизионного шоу и там также возымела успех. В этом списке самых красивых немецких женщин Генриетта занимает второе место.

3. ЛЕНА ГЕРКЕ

Лена Герке считается одной из самых красивых немецких женщин. Благодаря привлекательной внешности и очаровательной индивидуальности, она занимает лидирующее место среди самых страстных женщин Германии. Ее рост 5 футов и 10 дюймов, у нее выдающаяся фигура, идеальное лицо, которое привлекает людей. Лена выиграла национальный конкурс среди топ-моделей, организованный Хайди Клум. Сегодня она очень успешная немецкая модель и также задействована в немецком журнале "Космополитан".

4. ДИАНА КРЮГЕР

Популярная немецкая актриса начинала свой путь в качестве модели в немецкой гламурной индустрии. Она снялась во многих кассовых фильмах. Ее восхитительный внешний вид и отличные актерские качества совместно с ее гонорарами во многих успешных фильмах также сыграли немаловажную роль в привлечении фанатов. Диана занимает 4-е место среди самых красивых немецких женщин.

5. ДЖУДИТ РЕЙКЕРС

Рейкерс - телеведущая и журналист. Она великолепная немецкая женщина является идеальным сочетанием красоты и интеллекта. Она привлекательная личность и очень талантлива. Джудит Рейкерс занимает 5-е место в нашем списке самых страстных женщин Германии.

6. ЛЕНА МЕЙЕР-ЛЭНДРАТ

Лэндрат Лена или как ее в народе называют, немецкая композиторша и певица, в возрасте 19 лет выиграла конкурс Евровидение (2010) и все благодаря песне "Спутник". Песня "Спутник" стала хитом во всем мире и возглавила хит-парады синглов во многих странах. До сих пор она выпустила 4 успешных альбома и довольно много сольных песен.

7. ДИАНА АМФТ

Диана Амфт - модель и актриса . Диана начала свою карьеру как актриса театра, но вскоре все начало складываться в ее пользу, и она получила свои роли в кино. Она занимает седьмую строчку в нашем списке самых красивых немецких женщин.

8. ДЖУЛИЯ ДЖОРДЖЕС

Джулия Джорджес теннисистка и широко известна своим уникальным сочетанием игровых навыков и непревзойденной красоты. Благодаря своей красоте, гламуру и уникальным способностям к теннису она смогла завоевать огромную когорту поклонников по всему миру. Помимо тенниса, биатлон также ее любимая игра, и она называет себя "поклонницей биатлона".

9. ЛАУРА БЕРЛИН

Лаура громко заявила о себе в модельном бизнессе и работала со многими известными брендами, такими как "Boss", "Balenciaga" и "Michalsky". Она также участвовала в показах мод в Париже и Милане. Лаура даже снялась во многих телевизионных рекламных роликах, а также является успешной актрисой на телевидении.

10. ЖАСМИН ВАГНЕР

Жасмин, более известная как "цветочек", является моделью и исполнительницей танцевальной и популярной музыки. Эта восхитительная женщина также выступала под сценическим именем "Девушка в джинсах" и "Цветочек". Именно ради своих английских альбомов она взяла сценический псевдоним "Цветочек". Помимо своей успешной музыкальной карьеры, она также занята в бизнесе и продвигает свою собственную косметическую линию под названием "Джамила".