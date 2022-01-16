«Царь природы»: почему абсолютно все животные боятся людей

Поведение животных многие годы исследуется разными университетами, зоологическими сообществами и отдельными учеными. Иван Петрович Павлов и Карл Риттер фон Фриш получили в свое время Нобелевскую премию за работы в области изучения рефлексов и поведения братьев наших меньших. Особенно интересует ученых отношение животных к людям.

Почему звери боятся людей

Интересное мнение по этому вопросу высказал в свое время Конрад Лоренц. После многолетних исследователей он пришел к следующему выводу: чем совершеннее хищники «вооружены» (зубами, когтями, острым зрением и пр.), тем более развита у них, как это ни странно, мораль. Сильные звери не добивают соперников во внутривидовых стычках, если те демонстрируют покорность.

Слабые, напротив: чем хуже вооружены, тем агрессивнее. Маленькая собачонка громче и ожесточеннее лает, а если подвернется возможность, обязательно укусит. Лев в стычке с претендентом на его место в прайде никогда не убивает соперника. Даже самая жестокая схватка заканчивается, как только последний отступает и с позором покидает чужую территорию.

Человек в этом отношении — парадокс. По природным данным он явно относится к слабым видам. Ни устрашающих клыков, ни когтей, ни брони не имеет, но прогресс подарил ему сильный козырь — огнестрельное оружие.

С его помощью люди перекочевали из разряда слабых в элитную армию сильных «хищников».

Парадокс в том, что человеческая мораль при этом никак не выросла. Homo sapiens все так же продолжает убивать загнанных, измученных и раненных животных. И делает он это зачастую не потому, что голоден, а просто ради развлечения. Для животного мира такое поведение ненормально, поэтому человек представляется зверям самым опасным и непредсказуемым хищником.

За века прогрессивной человеческой деятельности выжить смогли только виды, усвоившие этот урок. Остальные сейчас вписаны в Красную книгу вымирающих или уже вымерших по вине людей животных.

Охота

По мнению самих охотников, страх диких животных перед людьми вызван деятельностью, которую те разворачивают в лесу. В частности, охотой. Оглушительные ружейные выстрелы молниеносно распугивают дичь.

К тому же животные превосходно «считывают» даже едва уловимые ароматы, а после охоты в лесу еще долгое время стоит запах крови, страха и смерти. Инстинкт самосохранения заставляет четвероногих и пернатых всеми силами избегать опасности, которая с ним ассоциируется.

Не стоит недооценивать память и сообразительность братьев наших меньших. Кабаны, лисы, олени и другие лесные обитатели прекрасно запоминают звуки и ароматы, сопровождающие охоту.

В их память надолго врезаются и запахи людей, как бы те ни пытались замаскироваться. По этой причине опытные охотники всегда располагаются по отношению к дичи с подветренной стороны. Так зверь не учует человеческого запаха и не скроется раньше времени.

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