Топ-10: Удивительные факты про Белый дом

Одной из самых известных президентских резиденций в мире, если не самой известной, является Белый Дом (White House), расположенный по адресу Пенсильвания-авеню 1600 в Вашингтоне, округ Колумбия.



Белый дом посещают более 6000 человек каждый день, и он является одной из главных туристических достопримечательностей в американской столице. Конечно же, кроме того что он является знаменитым монументом, Белый дом также овеян историей.



Сегодня мы расскажем вам десять самых интересных фактов про Белый дом и людей, которые в нём жили.



10. Перед строительством Белого дома был проведён архитектурный конкурс на лучший проект





В 1790 году Конгресс принял Закон о местожительстве, согласно которому Вашингтон, округ Колумбия, является столицей Соединённых Штатов. Конгресс также постановил, чтобы административные здания, в том числе дом для президента, были построены в течение 10 лет.



Чтобы найти наилучший проект дома, где будет жить президент страны, Конгресс провёл архитектурный конкурс. По настоянию Джорджа Вашингтона свой проект представил и архитектор ирландского происхождения Джеймс Хобан (James Hoban). Согласно Энциклопедии Британника (Encyclopedia Britannica), его проект был вдохновлён стилем Ленстер-Хауса (Leinster House) в Дублине.





Хобан победил в конкурсе, выиграв награду в 500 долларов и участок земли в округе Колумбия. Он также был принят на работу, чтобы наблюдать за строительными работами президентского дома, которые начались в 1793 году. В 1800 году в дом въехал второй президент Джон Адамс (John Adams) — ещё до фактического завершения строительства.



Общая стоимость строительства Президентского дома (так он назывался до того, как стал "Белым домом") составила 232.371 доллар США, что на сегодняшний день эквивалентно сумме в 100 миллионов долларов США.





9. Белый дом строили рабы, освобождённые рабы и иммигранты





В июле 2016 года бывшая первая леди США Мишель Обама (Michelle Obama) произвела шокирующее впечатление и вызвала некоторый интерес во время своего выступления на Национальной демократической конвенции, когда сказала: "...Я каждое утро просыпаюсь в доме, который был построен рабами". После этого высказывания несколько известных людей сказали, что это неправда либо оправдывали использование рабсилы, сказав, что они были "сытыми" рабами. Однако заявление Обамы было совершенно точным.



Согласно книге "Невидимые: Нерассказанная история афроамериканских рабов в Белом доме" (The Invisibles: The Untold Story of African American Slaves in the White House), порядка 400 из 600 человек, строивших правительственные здания в Вашингтоне, включая Белый дом, были рабами. Из оставшихся 200 человек около 50 были освобождёнными рабами, а остальные — бедными иммигрантами.



Историческая ассоциация Белого дома (The White House Historical Association) подтверждает, что рабы помогали строить Белый дом, но они не находились в государственной собственности — их просто арендовали у рабовладельцев. Это совсем другое дело, не правда ли?



8. Белый дом был сожжён британцами