Человеческие зоопарки: позорная тайна Западного мира

Эти редкие фотографии показывают, так называемые "человеческие зоопарки" по всему миру. В них держали "примитивных аборигенов", чтобы цивилизованные европейцы и американцы могли таращиться и насмехаться над ними.

В конце 19-го и начале 20-го веков западный мир страстно хотел увидеть “диких”, “примитивных” людей, описанных исследователями и авантюристами, разведывающими новые земли.

Чтобы удовлетворить любопытство, тысячи представителей коренных народов из Африки, Азии и Южной Америки были привезены в Соединенные Штаты и Европу, чтобы быть выставленными на всеобщее обозрение в “человеческих зоопарках”.

Человеческие зоопарки можно было найти в Париже, Гамбурге, Антверпене, Барселоне, Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Карл Хагенбек, торговец дикими животными, решил в 1874 году выставить самоанцев и саамов как “дикие” популяции.

В 1876 году он уже выставлял на показ нубийцев. Выставка Nubian была очень успешной в Европе и гастролировала в Париже, Лондоне и Берлине.

В 1880 году Хагенбек отправил своего агента на Лабрадор, чтобы он привёз оттуда несколько эскимосов-инуитов; эти инуиты выставлялись в его гамбургском парке.

На этом снимке коренные жители участвуют в стрельбе из лука в 1904 году в Сент-Луисе, штат Миссури, на мероприятии под названием Savage Olympics (Дикая Олимпиада).

В 1889 году во время всемирной выставки в Париже была представлена "Черная деревня" (village nègre). Всемирная выставка 1889 года, в которой приняли участие 28 миллионов человек, показала 400 коренных жителей в качестве главной достопримечательности.

В 1906 году Мэдисон Грант — евгеник, антрополог—любитель и глава Нью-Йоркского зоологического общества - выставил конголезского пигмея Ота Бенга в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке вместе с обезьянами и другими животными.

Ота Бенга, конголезец, в нью-йоркском зоопарке Бронкса в 1906 году.

По приказу Гранта директор зоопарка Уильям Хорнадей поместил Бенгу в клетку с шимпанзе, затем с орангутаном и попугаем и назвал его недостающим звеном, предположив, что в эволюционном плане африканцы, подобные Бенге, были ближе к обезьянам, чем европейцы. Это вызвало протесты со стороны городских священнослужителей. Чёрные священнослужители в городе сильно обиделись.

“Наша раса, достаточно страдала, не выставляйте одного из нас с обезьянами”, - сказал преподобный Джеймс Гордон, управляющий сиротским приютом в Бруклине. “Мы достойны считаться людьми с душой”.

Всего через два дня было решено закрыть выставку.

Филиппинская девочка в вольере в Кони-Айленде, Нью-Йорк, 1906 год.

К середине 20—го века телевидение заменило цирки и передвижные зоопарки, а показ коренных народов ради развлечения вышел из моды.

Оригинальная подпись: “Каннибалы, несут своего хозяина", Всемирная колумбийская выставка, Чикаго, Иллинойс.” 1893 год Немецкий зоолог профессор Лутц Хек (слева) со слоном и семьей, которую он привёз в Берлинский зоопарк в 1931 году.

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