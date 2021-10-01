Как воспитать сына настоящим мужчиной

Существует много мнений о том, каким должен быть настоящий мужчина. Но все они сходятся в одном: настоящий мужчина — одновременно и верный любящий муж, и хороший отец, и заботливый сын. К тому же — это надежный человек, способный отвечать за свои поступки, брать ответственность за других и держать слово.

Не стоит думать, что настоящие мужчины вырастают из мальчиков сами по себе. Воспитание детей — довольно трудная задача, и не все справляются с ней на «отлично». Хорошо, когда в воспитании ребенка принимают участие оба родителя, но в воспитании сыновей роль отца просто незаменима.

В неполных семьях или в семьях, в которых главенствуют женщины, очень часто, из-за чрезмерной любви, сыновья вырастаю слабохарактерными и уязвимыми и вряд ли подходят под определение «настоящий мужчина». Так происходит потому, что в воспитании мальчишек мамы в большей степени отвечают за любовь и заботу, а папы — за силу, мужественность и твердость характера.

В случае отсутствия отца, желательно возложить воспитание на дедушку или родного дядю. Наказывать мальчиков — это обязанность мужчин. Но не стоит воспитывать сыновей в излишней строгости, по крайней мере до 8-9 лет. До этого возраста мальчики очень ранимы.

Они крайне негативно воспринимают внутрисемейные конфликты и гораздо острее девочек реагируют на разлуку с матерью.

Нехватка внимания и любви со стороны родителей выливается у мальчиков в агрессию и неуправляемость. Маме одной с такой проблемой справляться сложно. Ведь ничто не может заменить мальчишкам мужских игр и общения с отцом (поход на стадион, совместные катания на санках или лыжах, «вечернюю борьбу» на диване и так далее). Те папы, которые вместе с сыновьями занимаются своими повседневными делами, поступают вдвойне разумно. Ребенок получает нужное количество родительского внимания, а заодно учится быть помощником.

Стоит отметить, что в воспитании мальчиков огромную роль играет дисциплина. В этом вопросе необходимо проявлять определенную жесткость. Сюда входят не только соблюдение распорядка дня, гигиены и режима питания, но так же образование и занятия спортом. Именно самодисциплина способствует раннему развитию самостоятельности и независимости молодых мужчин. В будущем эти качества помогают принимать ответственные и жизненно важные решения.

Мальчиков обязательно нужно обучать правилам поведения и этикета. Но необходимо понимать, что быть джентльменом — это еще не значит быть настоящим мужчиной. Хотя хама, не пропустившего даму вперед или не уступившего пожилому человеку место в транспорте, априори нельзя называть мужчиной.

Если вы хотите, чтобы ваш сын вырос настоящим мужчиной — научите его уважать других и требовать такого же уважения к себе.

Уделите особое внимание физическому развитию мальчиков и их самозащите. Это очень важный аспект в формировании мужской личности и ее самооценки.

Вдобавок, сын должен уяснить, что быть сильным — это значит, в первую очередь, защищать тех, кто слабее тебя: защищать женщин, ибо они слабый пол, нуждающийся в мужской защите; защищать свою семью, свой дом, свою родину, так как это долг настоящего мужчины. И лучше всего, если он увидит это на личном примере отца.

Кто-то может решить, что воспитать настоящего мужчину, по силам только настоящему мужчине, но это не так. Воспитать из мальчика Мужчину с большой буквы без материнской любви — невозможно.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2313195487069735114/

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