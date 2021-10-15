О самой вредной привычке

Митрополит Антоний (Паканич) советует, как избавиться от разрушающей жизнь привычки. Самая вредная привычка – жить давно приобретенными рефлексами, делать что-либо, потому что так заведено.

Опасность заключается в том, что при таком подходе человек сам становится сплошной привычкой: улыбается неискренно, а по инерции, поддерживает разговор дежурными фразами, без необходимости вести беседу или высказаться, работает, заводит семью, посещает церковь, ездит на отдых – только потому, что все так делают.



Этот список можно продолжать до бесконечности.

Незаметно вся наша жизнь превращается в одну сплошную привычку как-то жить и что-то делать.

И лишь немногие задумываются о том, как жить. Их интересует не количество прожитых дней, а их качество.

Проживание по привычке превращает нашу жизнь в тягостное прозябание. Живя таким образом, мы отрезаем себя от спасительной и благодатной энергии Всевышнего.

А ведь как никакое живое существо на земле не способно выжить без солнечной энергии, так и человек не может жить без божественной.

Только осознанное проживание и понимание происходящих процессов внутри нас и вокруг соединяет человека с Богом.

Возвращение к себе

Как же перейти из одного состояния в другое – от рефлексивных движений до осознанного проживания?

В первую очередь нужно освободиться от стадных инстинктов. Человек хоть существо и социальное, но социум не должен забивать в нем личностное.Человеку следует оставаться свободной личностью, невзирая ни на какое внешнее давление и воздействие.Нужно суметь не затеряться и не раствориться в изменчивом мире, а вернуть себя заблудившегося себе настоящему. Главное при этом – прийти в себя, пробудиться ото сна и осознать всю необходимость возвращения домой, к себе, как это произошло в притче о блудном сыне.После намеренного возвращения домой из толпы у многих только и начинается знакомство с собой. До этого мы были для себя безлики. Мы могли играть по привычке разные роли, но на самом деле оставались размытым миражом.С момента возвращения мы начинаем прислушиваться к себе, отслеживать свои мысли и желания, смотреть на себя со стороны, вникать в глубины подсознания, души, открывая их слой за слоем.Все нам в диковинку в процессе самопознания, как будто в первый раз себя видим.

Мы наконец-то знакомимся с собой настоящим, видим себя как бы крупным планом, таким, какой есть, разбавленным привычной скукой, серым, беззвучным, безликим, бесплодным, искаженным.

Состояние человека, неосознанно живущего, сродни состоянию бесноватого, который не отдает отчет своим поступкам, словам, при этом действует хаотично, бессмысленно, бездумно, что в результате разрушительно для него и окружающих.

В этой связи вспоминаются слова Христа, сказанные гадаринскому бесноватому, Им исцеленному: «Возвратись в дом твой…». (Лук. 8:38-39)

Возвращение к себе самому – это начало благоденствия, начало спасения, начало исцеления.

Понять себя – значит научиться видеть в себе не только видимое, явное, что на поверхности, но также провидеть умом нечто невидимое, отдаленную тайность, высший замысел.

На это могут уйти долгие годы, но без такого видения невозможна жизнь с Богом.

Без ожиданий

Следующий шаг пробуждения к жизни – учиться жить без ожиданий. Ожидания комкают нашу жизнь.

Жизнь в ожидании утомительна, проходит скачками, в постоянной торопливости, в сознании, что главное еще не пришло. Мы как будто постоянно подсознательно готовимся к чему-то лучшему. А все настоящее, происходящее в эту минуту, перегорает внутри нас, внутри непрожитого полной грудью сегодняшнего дня, как ненужное, лишнее, не главное, рассыпаясь в воздухе пеплом, не оставляя ни следов, ни памяти.

Настоящее начинает тяготить, и человек чувствует себя вне общей жизни.

Ни один маховик жизни, ни одно из ее колесиков не цепляет уже его, в сердце вселяется тоска, при которой невозможна простая, доступная каждому смертному жизнерадостность от маленьких каждодневных открытий и незатейливых мелочей.

Вкравшаяся в сердце тоска неизбежно приводит к необратимому – человек перестает верить в чудо.

А значит, главное чудо – чудо преображения человека в Боге – может не произойти.

Желаю всем нам осознанно вникать в события, поступки, слова, почувствовать вкус настоящей жизни с Богом, удивляющей на каждом шагу.

Пусть каждый прожитый миг укрепляет наши мысли и делает уверенным стук наших сердец.

Пусть ни один день не останется в стороне, пусть он запомнится запахом трав и дождя, синим небом и яркостью солнца, улыбками дорогих людей и прочитанными страницами любимых книг.

Пусть прозрачность каждого дня и его звенящая реальность звучат с особой радостью и особым смыслом.

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