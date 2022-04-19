Зачем ставить свечи в храме

Зачем вы ставите свечи в храме? На этот вопрос одни люди отвечают уверенно, мол, они используют свечу как церковный атрибут, для установления связи с Богом. Другие даже понятия не имеют, для чего она нужна.

Чаще всего такие ходят в церковь просто потому, что принято посещать храм Божий по большим праздникам.

Но давайте и мы попробуем порассуждать, для чего люди ставят свечи в храмах.

Что говорят по этому поводу в церкви

Священнослужители уверяют, что свеча, поставленная прихожанином в храме, — это нечто вроде символа духовной связи человека с Богом и православием. Батюшки в своих рассказах наделяют свечи самыми разными значениями, и вот наиболее популярные среди них:

это жертва человека Богу, сделанная добровольно;

способ выражения своего послушания Господу;

свидетельство веры, живущей в душе человека;

знак любви к Богу и всему святому, которую символизирует горящее пламя.

Священники отмечают, что зажигание свечей — это не молитвенный ритуал. Его ни в коем случае нельзя совершать во время богослужения, мешая молиться остальным прихожанам. Лучшее время для проставления свечей — до службы или по ее окончании.

Свечи для людей, далеких от церкви

Есть и другая точка зрения относительно церковных свечей.

Ее обычно высказывают люди, не считающие необходимостью посещать церковные службы. Кто-то из них даже верит в Бога, но церкви не признает.

Такие люди уверяют: свечи — не более чем церковный бизнес. Поправка: очень прибыльный церковный бизнес. Эти высказывания неголословны. Вот лишь часть аргументов в их пользу:

Нет жестких правил относительно проставления свечей. В любой церкви выступают за то, чтобы в аналои ставили только свечи, купленные на территории храма (порой, чуть ли не запрещая ставить любые другие под самыми разными предлогами). Невзирая на не обязательность использования свечей в храме, религия воздействует на прихожан так, что те покупают и зажигают их пачками, едва зайдя в храм.

Вдобавок ко всему этому некоторые отмечают, что свечной бизнес приносит неплохой доход. Себестоимость одной свечи составляет сущие копейки, но продают их минимум за 10-20 рублей и дороже (в зависимости от храма и размера самого воскового изделия).

О том, что мы имеем

Выходит, использование свечей в храме не так обязательно, как кажется многим прихожанам. Но, в то же время, отказаться от них не может ни одна церковь.

Продажа свечей — действительно приличный источник дохода, необходимого для содержания храма. Ведь, согласитесь, далеко не все жертвуют деньги, а минимум одну свечу покупает почти любой прихожанин.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2459662652726053020/

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