СПИД в СССР: чем «чума ХХ века» шокировала советских граждан

О СПИДе в СССР широко заговорили в 1988 г. Тогда произошли сразу два инцидента, взволновавшие общественность: массовое заражение детей в Элисте и первый случай смерти от СПИДа. В стране сразу же начали обсуждать болезнь, ее причины и возможности заразиться. Именно тогда и поползли слухи о разбросанных иголках и лезвиях.

ВИЧ из Африки

В 1985 г. в одну из инфекционных больниц Москвы поступил гражданин из стран Центральной Африки. Больной специально поехал в Союз лечиться из дома – советской медицине он доверял. Проверили всех, с кем он когда-то учился в Москве в Высшей школе профсоюзов, и обнаружили еще двоих зараженных. После этого обследовали всех иностранных студентов, и число выявленных носителей вируса достигло 200 человек.

Через два года СПИД обнаружили у бывшего советского переводчика Владимира, заразившегося в Танзании. Диагноз выявили на поздней стадии, до этого пять лет его лечили от сопутствующих заболеваний. В годы болезни он работал в одной из воинских частей, где вступал в связи с молодыми людьми. Сразу же начались поиски его партнеров. Часть из них оказалась инфицирована и уже успела передать вирус следующим. Всего по цепочке от него заразилось 24 человека.

«СПИД не страшен СССР»

Серьезность заболевания и опасность эпидемии тогда понимали не все.

Принято было считать, что СПИДом болеют только гомосексуалисты, наркоманы и проститутки, а простым гражданам бояться нечего.

Но даже чиновники стали задумываться о проблеме, после того как открылось: СПИД передается и через кровь, и через «традиционные» половые контакты.

Один из зараженных Владимиром был донором. Его кровь перелили, например, трем детям.

В 1988 г. от СПИДа умерла проститутка. За три года с момента первого обращения в больницу организм ее полностью разрушился. После вскрытия было установлено: у нее СПИД. Еще при жизни она сдавала тест, но из-за экономии на дорогих реактивах, когда сливали кровь нескольких людей в одну лунку планшеты, тест дал отрицательный результат.

В газетах писали, что с 1985 г. по сентябрь 1988 г. в СССР был выявлен 81 зараженный гражданин Советского Союза и около 300 иностранцев.

Заражение в Элисте

Экономия на всем, в том числе на инструментах, и была главной причиной распространения ВИЧ по СССР в 1988-1989 гг. Число заразившихся таким путем составляло почти 60%. Многоразовые шприцы, плохая стерилизация – все это привело к трагедии в Элисте, где в декабре 1988 г. одним шприцем врачи делали до 30 инъекций в сутки. Обследование выявило 75 случаев заражения детей и 11 – взрослых. Одна женщина заразилась от мужа-моряка — ребенок родился инфицированным. Через шприц вирус передался остальным детям. А их матери заразились во время кормления грудью.

Вскоре очаг перекинулся в Ростов и Волгоград – там тоже не проводилась дезинфекция оборудования. Всего за короткий срок инфицированы оказались 109 человек.

К 1990 г., по данным статистики, ВИЧ был обнаружен у 270 детей.

Общественный резонанс

После огласки население запаниковало и в массовом порядке начало отказываться от медицинских процедур. Врачи были вынуждены разрешить приносить шприцы и иглы с собой. Но товар был дефицитным и на всех его не хватало.

По всей стране по указу министра здравоохранения начали возникать центры по борьбе со СПИДом, даже там, где зафиксированных случаев болезни не было. Все станции переливания крови и больницы должны были подавать в отделы здравоохранения ежемесячные отчеты о выявленных случаях ВИЧ / СПИД.

Как свидетельствуют работавшие тогда медики, центры по борьбе со СПИДом хорошо оснащались, каждый обнаруженный случай попадал в единую базу, после этого начиналось расследование с целью выявить других заразившихся. Больные получали противовирусную терапию. Благодаря оперативному вмешательству удалось сохранить жизни многим детям из Элисты.

В 1990 г. указ о борьбе со СПИД скорректировали – допустили анонимные анализы и отсутствие огласки в случае получения положительного результата. Ввели запрет на дискриминацию заболевших.

После развала СССР и распространения наркотиков дальше сдерживать эпидемию не получилось. Сейчас среди заразившихся примерно половина – наркоманы, другая половина заразилась половым путем.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Удивительные факты о близнецах https://otari.mirtesen.ru/blog/43595621887/

Если мужчина любит женщину по-настоящему, как он себя ведет — признаки и особенности психологии https://otari.mirtesen.ru/blog/43972337186/

Тайные сообщества, которые до сих пор влияют на мир https://otari.mirtesen.ru/blog/43787542542/