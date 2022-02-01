Второй брак: будет ли он долговечнее и счастливее

В последнее время молодые люди все чаще заключают ранние браки. Безусловно, это связано с тем, что сейчас молодежь слишком раскрепощена, парни и девушки начинают раннюю половую жизнь и не имеют никаких запретов.

Первый брак

Чаще всего они женятся (выходят замуж) на своем первом сексуальном партнере, ошибочно принимая страсть за «любовь на всю жизнь». Со временем «огонь» затихает, начинается быт, и люди расходятся. Позже такой брак называют не иначе как «ошибка молодости». Иной вариант, когда брак происходит из-за беременности партнерши.

Молодых женят родители опозоренной девушки. Другой вариант – мужчина настолько порядочный, что не может оставить беременную подругу одну. Такие союзы распадаются практически сразу после появления малыша.

Совсем другое дело, когда влюбленные прожили вместе достаточно долго, но из-за предательства одного из партнеров брак распался. Как бы парадоксально это ни звучало, но мужчины намного болезненнее переживают развод и реже женятся второй раз.

Счастливые вторые браки

Но как бы там ни было, время проходит, и людям хочется нового счастья. Независимо от возраста всем необходимо чувствовать любовь и заботу второй половинки. Уже более опытные и осторожные в выборе партнера мужчины и женщины вступают в следующий брак осознанно.

Советы, чтобы сделать второй союз идеальным

По статистике второй брак длится намного дольше предыдущего, именно благодаря обдуманности и взвешенности данного решения.

Любые отношения – это ежедневная трудная работа, которую нужно стараться делать как можно лучше и «сглаживать углы». К сожалению, многие осознают это, только вступая во второй брак. И чтобы новый союз был прочнее и долговечнее первого, нужно усвоить ряд особенностей в отношениях друг с другом.

1. Не стоит стесняться новой любви и скрывать ее от людей. Если в вашей жизни появился хороший человек, вы испытываете к нему самые настоящие глубокие чувства и готовы связать с ним дальнейшую судьбу, не стоит прятать любимого от родственников и друзей. Не нужно стесняться того, что вы снова любите и хотите простого человеческого счастья. Пусть семья и знакомые все еще помнят вас в паре с первым партнером, поддерживают с ним приятельские отношения или даже говорят о вас. Конечно, этот человек был в вашей жизни. Ну и пусть он (она) останется приятным воспоминанием.

А новые отношения начнутся с чистого листа. Необходимо, чтобы второй муж (или жена) почувствовал себя настоящей частью вашей семьи. Необходимо попросить друзей не говорить о прежних отношениях в его (ее) присутствии. Нужно, чтобы любимый человек знал, что «бывшие» остались позади, и теперь есть только ваша семья! Прекрасно, если «нового члена семьи» примут ваши дети. Тогда процесс «притирки» пройдет намного комфортнее!

2. Перестать думать только о себе. Этот пункт относится, прежде всего, к женщинам. Чаще всего первый развод происходит из-за того, что девушка была унижена в браке, муж изменял или плохо относился к супруге. И в какой-то момент она не выдержала и разорвала «порочный круг». Либо же, наоборот, муж устал от жизни с «жертвой» и бросил ее ради более смелой женщины. После таких унизительных отношений девушка пытается не совершать подобной ошибки второй раз. И в новом браке примеряет на себя роль более эгоистичной жены. Не стоит этого делать! Нужно вспомнить, что перед вами находится совсем другой мужчина, и не унижайте его сравнением с первым мужем-тираном. И не переносите на него старые обиды. Позвольте ему показать вам, что отношения могут быть другими, а партнер может быть нежным и заботливым. Ведь почему-то же вы ему доверились.

3. Забыть о старых неудачах. После того как вы отпустили прошлое вместе с его негативом и неудачами, забудьте о нем и не позволяйте «просочиться» в новую семью. Даже если какие-то ситуации будут схожи, не стоит говорить своему партнеру следующие фразы: «Ты такой же, как мой первый муж!» или «Ты такая же стерва, как бывшая жена!». Это огромнейшая ошибка, которую люди совершают, вступая во второй брак. Все мы неидеальны, у каждого есть свои недостатки, но никому не понравится сравнение с бывшим любовником. Если вы хотите, чтобы новая «ячейка» и развивалась по-новому, забудьте о бывших. Даже в ссоре будьте оригинальны!

4. У каждого есть прошлое. Здесь тоже многое зависит от женщины. Чаще всего именно она забывает, что не только у нее был муж. Но и у нынешнего супруга есть бывшая семья. И если с первой женой можно разорвать отношения, то дети от предыдущего брака ни в коем случаи не должны страдать. Вторая жена должна помнить, что как ее теперешний мужчина относится к своим детям сейчас, также он будет относиться и к совместным. Поэтому любыми путями помогайте любимому видеться с ними. Пусть они приходят к вам в гости, познакомятся со сводными братьями или сестрами (если они есть). Постарайтесь найти с его детьми общий язык, особенно если новый муж теперь живет и общается с вашими. Все должно быть обоюдно!

Важно, чтобы вторая жена смирилась с тем, что какую-то часть своего дохода мужчина будет отдавать в бывшую семью детям. Наверняка и вам первый супруг будет помогать, если у вас есть совместный ребенок.

Не пытайтесь «наступать на те же грабли»

Не так часто, но бывает, что как только женщина (мужчина) снова обрела счастье и устроила свою жизнь заново, бывший партнер пытается «все вернуть назад». Начинаются звонки, преследования и даже угрозы со стороны супруга. Он уверяет, что «совершил ошибку», и умоляет женщину вернуться. На самом деле, практика показывает, что ничего не изменится – как только жена вернется в семью, мужчина станет вести себя, как прежде. И брак снова распадется. Бывшие жены обычно возвращают блудного супруга в семью с помощь шантажа и манипуляций детьми. Хотя мужчины чаще всего уходят безвозвратно. Поэтому, если вы уже начали новые отношения, не нужно метаться и разрываться на два дома. Имейте уважение к себе и партнеру, с которым заключили второй брак.

Не лишайте себя счастья иметь совместного ребенка

Даже если у вас уже есть дети от предыдущих браков, соедините свою настоящую семью общим. Независимо, от того сколько у вас детей от бывших, совместный малыш сделает ваш союз полноценным. Вспомните, как это было в первый раз? Кроха внес в семью элемент «чуда», навсегда соединив вас с мужем (женой).

Ну и пусть те отношения остались в прошлом. Позвольте себе опять почувствовать себя «одним целым» с любимым человеком. Обычно ребенок во втором браке рождается поздно и становится «новым лучиком света» в жизни.

Торжество

Существует стереотип, что устраивать пышный праздник во второй раз глупо и бессмысленно. Особенно если женщина уже была замужем и надевала белое платье. Другое дело, когда только мужчина имел опыт брака, а женщина выходит замуж впервые.

На самом деле, это простые предрассудки людей. Каждый устраивает свою жизнь только так, как хочется ему. Если молодожены решили устроить торжество - прекрасно! Теперь и дети смогут погулять на свадьбе мамы и папы.

Варианты празднования

Даже если это второй брак, свадьба может быть такой же пышной, как и в первый раз. Организовать ее можно в любом стиле. Это может быть традиционный праздник с украшенной машиной, караваем, выкупом и тамадой. Или тихий вечер в ресторане в кругу родственников и старых друзей. Если всего этого пафоса и шума не хочется совсем, можно просто тихо расписаться в присутствии свидетелей.

Также очень хорошо не просто зарегистрировать свои отношения, но и повенчаться в церкви. Пусть в первый раз не получилось, так может этот союз нужно «заключить на небесах»?

Правда, вступая во второй брак, платье лучше выбирать более скромное, а фату не надевать вовсе. Существует примета, что она у женщины должна быть одна.

Заключение

Несмотря на то что с детства нас учат тому, что свадьба должна быть один раз, жениться или выходить замуж нужно только по любви. В жизни все происходит совсем по-другому. И если любовь прошла или жить вместе больше нет сил, люди должны расстаться, чтобы найти нового партнера и вновь стать счастливыми. Ведь жизнь одна, и прожить ее нужно хорошо!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2403722019327707398/

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