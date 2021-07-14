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4 загадки истории: древние письмена, которые недавно удалось расшифровать

Наши древние предки то, что случилось и что стало известным или понятным, фиксировали на папирусе, фресках, предметах обихода и даже на стенах жилищ. Но не все из того, что дошло до наших дней, удалось расшифровать, хотя ученые продолжают биться над письменами. Что-то было специально зашифровано, а значит, даже знание древних языков мало чем помогает. Но историки и филологи не опускают руки, и некоторым из них удается докопаться до сути посланий.

Египетская книга заклинаний

В 2014 году произошло событие, которое заставило по-новому взглянуть на египтян, живших 1300 лет назад: в австралийском Университете Маккуори был расшифрован документ того времени, который оказался сборником заклинаний. Открытие удивило исследователей. На 20 страницах кто-то записал заклинания на все случаи жизни. С их помощью можно было обрести любовь, достаток, исцеление и свободу от проклятий. Иллюстрированные тексты касаются не только личной жизни: магическими сочетаниями слов якобы можно было добиться мира в политическом конфликте или сокрушить несговорчивого врага.
В сборнике есть упоминания о Христе и некоем богоподобном существе по имени Бактиота. Некоторые исследователи связывают этот документ с религиозным движением сифиан.

Но кто создал эту пергаментную книгу и как долго ею пользовались, пока неизвестно.

4 загадки истории: древние письмена, которые недавно удалось расшифровать

 

Свиток из Эйн-Геди

Эйн-Геди — местность, важная для библейской истории. Здесь проходили многочисленные сражения. В этом городе царь Кедорлаомер разгромил аморреев, а Давид прятался от царя Саула. В 1970 году здесь был найден сильно обгоревший свиток на месте бывшей синагоги. Ущерб от огня не позволял прочитать и понять, что там написано.
Почти 50 лет спустя новые технологии совершили невообразимое: они помогли расшифровать исторический памятник, которому 1,5 тысячи лет, не разворачивая его. Ученые сканировали пергамент с помощью специального программного обеспечения в течение целого года. Они были ошеломлены, когда в результате получили разборчивое письмо, чего никто на самом деле не ожидал. То, что они нашли, было строчками из начала книги Левит.

4 загадки истории: древние письмена, которые недавно удалось расшифровать

Глиф Т514

Многие глифы, которые остались нам от майя, уже удалось прочитать, но не все. К ним относится глиф Т514. Он сохранился в одной из гробниц на мексиканской земле. Его возраст — более 1700 лет. Рисунок зуба ягуара сопротивлялся расшифровке более 60 лет, прежде чем стало понятно, что он означает. Но когда сдался, стало ясно, что перед учеными сообщение военного толка. И сама царская гробница была украшена в честь битвы. На памятнике были изображены воины, ворвавшиеся в поселения и берущие пленных. Открытие помогло историкам установить, с какой частотой майя воевали с другими племенами в 700-800 годах.

4 загадки истории: древние письмена, которые недавно удалось расшифровать

 

Книга Copiale Cipher

Мировая история знает множество тайных обществ. Одно из них существовало в XVIII веке, его члены были одержимы лечением глаз. И то, что ученым удалось найти и расшифровать, — единственное письменное свидетельство существования Ордена окулистов.
Почему книга XVIII века оказалось трудной для понимания? Во-первых, 105-страничная книга была написана полностью от руки. Во-вторых, было трудно понять, на каком она языке. Ученым очень мешали греческие и римские буквы, которые оказались лишь «шумом», уловкой авторов, не желавших, чтобы их тайное общество стало явным. Когда буквы-помехи убрали, все стало проще. Вспомнив, что книгу обнаружили в Берлине и обратив внимание на то, что на первой странице имя Филипп написано на немецком, ученые быстро взломали код книги немецкого общества. Возможно, его члены не были врачами, потому что око — мистический знак во многих масонских обществах. В рукописи есть записи о политике, устройстве мира, религиозных ритуалах, споры о вере.

 

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