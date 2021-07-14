4 загадки истории: древние письмена, которые недавно удалось расшифровать

Наши древние предки то, что случилось и что стало известным или понятным, фиксировали на папирусе, фресках, предметах обихода и даже на стенах жилищ. Но не все из того, что дошло до наших дней, удалось расшифровать, хотя ученые продолжают биться над письменами. Что-то было специально зашифровано, а значит, даже знание древних языков мало чем помогает. Но историки и филологи не опускают руки, и некоторым из них удается докопаться до сути посланий.

Египетская книга заклинаний

В 2014 году произошло событие, которое заставило по-новому взглянуть на египтян, живших 1300 лет назад: в австралийском Университете Маккуори был расшифрован документ того времени, который оказался сборником заклинаний. Открытие удивило исследователей. На 20 страницах кто-то записал заклинания на все случаи жизни. С их помощью можно было обрести любовь, достаток, исцеление и свободу от проклятий. Иллюстрированные тексты касаются не только личной жизни: магическими сочетаниями слов якобы можно было добиться мира в политическом конфликте или сокрушить несговорчивого врага.

В сборнике есть упоминания о Христе и некоем богоподобном существе по имени Бактиота. Некоторые исследователи связывают этот документ с религиозным движением сифиан.

Но кто создал эту пергаментную книгу и как долго ею пользовались, пока неизвестно.

Свиток из Эйн-Геди

Эйн-Геди — местность, важная для библейской истории. Здесь проходили многочисленные сражения. В этом городе царь Кедорлаомер разгромил аморреев, а Давид прятался от царя Саула. В 1970 году здесь был найден сильно обгоревший свиток на месте бывшей синагоги. Ущерб от огня не позволял прочитать и понять, что там написано.

Почти 50 лет спустя новые технологии совершили невообразимое: они помогли расшифровать исторический памятник, которому 1,5 тысячи лет, не разворачивая его. Ученые сканировали пергамент с помощью специального программного обеспечения в течение целого года. Они были ошеломлены, когда в результате получили разборчивое письмо, чего никто на самом деле не ожидал. То, что они нашли, было строчками из начала книги Левит.



Глиф Т514

Многие глифы, которые остались нам от майя, уже удалось прочитать, но не все. К ним относится глиф Т514. Он сохранился в одной из гробниц на мексиканской земле. Его возраст — более 1700 лет. Рисунок зуба ягуара сопротивлялся расшифровке более 60 лет, прежде чем стало понятно, что он означает. Но когда сдался, стало ясно, что перед учеными сообщение военного толка. И сама царская гробница была украшена в честь битвы. На памятнике были изображены воины, ворвавшиеся в поселения и берущие пленных. Открытие помогло историкам установить, с какой частотой майя воевали с другими племенами в 700-800 годах.



Книга Copiale Cipher

Мировая история знает множество тайных обществ. Одно из них существовало в XVIII веке, его члены были одержимы лечением глаз. И то, что ученым удалось найти и расшифровать, — единственное письменное свидетельство существования Ордена окулистов.

Почему книга XVIII века оказалось трудной для понимания? Во-первых, 105-страничная книга была написана полностью от руки. Во-вторых, было трудно понять, на каком она языке. Ученым очень мешали греческие и римские буквы, которые оказались лишь «шумом», уловкой авторов, не желавших, чтобы их тайное общество стало явным. Когда буквы-помехи убрали, все стало проще. Вспомнив, что книгу обнаружили в Берлине и обратив внимание на то, что на первой странице имя Филипп написано на немецком, ученые быстро взломали код книги немецкого общества. Возможно, его члены не были врачами, потому что око — мистический знак во многих масонских обществах. В рукописи есть записи о политике, устройстве мира, религиозных ритуалах, споры о вере.

