Оригинальные задачи с подвохом – чтобы потренировать логику и мышление

Загадка №1

Шел однажды Шерлок Холмс по Лондону. И тут видит на улице женщину, которая лежит на тротуаре. Подходит к ней и понимает, что она уже неживая. В сумочке находит телефон, в контактах отыскивает номер мужа.

Звонит мужу и говорит:

— Сэр, срочно бросайте все и приезжайте. Беда с вашей женой.

Муж приезжает, наклоняется над женой, плачет. Приезжают полицейские и Холмс указывает на мужчину:

— Это супруг жертвы. И он является убийцей.

Как Холмс узнал об этом?

Загадка №2

Произошло кораблекрушение, моряк оказался на острове, где живут только женщины.

Приходит в себя – а он к бревну привязан. И все указывает на то, что готовят его к ритуальному жертвоприношению. Парень уговаривает амазонок дать ему возможность сказать свои последние слова.

Он говорит. Потом моряка отвязывают, кормят, дают лодку, воду и еду, отправляют домой.

Что же сказал моряк женщинам?

Загадка №3

Что обозначает «одтчпшсвдд»? Не можете понять? Спросите детей – они, скорее всего, найдут ответ.

Загадка №4

Встречаются три приятеля с оригинальными фамилиями – Белых, Рыжих, Черных. Черноволосый говорит:

— Смотрите на нас. Один из нас рыжий, второй – с черными волосами, третий – с белыми волосами. Но ни у одного из нас цвет волос не соответствует фамилии.

Белых говорит:

— Да, все именно так.

Ответьте: какого цвета волосы у Рыжих?

Загадка №5

Перед вами три выключателя. В комнате за стеной можно найти три лампочки, они не горят сейчас.

Что нужно сделать с выключателями, чтобы потом войти в комнату и понять, к какой из лампочек подключен каждый из выключателей?

ОТВЕТЫ

Холмс мужу не указал адреса, а тот приехал на место.

Хочу умереть от руки самой некрасивой из вас.

Один, два, три, четыре… десять.

Белый с белыми волосами быть не может и с черными не может (черноволосый сказал первую реплику, а Белых ему ответил). Значит, Белых – рыжий. У Черных черных волос быть не может – значит, они белые. Ну, и Рыжих – черноволосый.

Включить сначала два любых выключателя, потом выключить один из них. Войти в комнату – та лампочка, что горит, соответствует включенному выключателю. А горячая лампочка соответствует второму включенному выключателю. Третья – связана с тем, что не трогали.

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