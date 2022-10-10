Оригинальные задачи с подвохом – чтобы потренировать логику и мышление

Загадка №1
Шел однажды Шерлок Холмс по Лондону. И тут видит на улице женщину, которая лежит на тротуаре. Подходит к ней и понимает, что она уже неживая. В сумочке находит телефон, в контактах отыскивает номер мужа.
Звонит мужу и говорит:
— Сэр, срочно бросайте все и приезжайте. Беда с вашей женой.
Муж приезжает, наклоняется над женой, плачет. Приезжают полицейские и Холмс указывает на мужчину:
— Это супруг жертвы. И он является убийцей.
Как Холмс узнал об этом?
Загадка №2
Произошло кораблекрушение, моряк оказался на острове, где живут только женщины.
Приходит в себя – а он к бревну привязан. И все указывает на то, что готовят его к ритуальному жертвоприношению. Парень уговаривает амазонок дать ему возможность сказать свои последние слова.
Он говорит. Потом моряка отвязывают, кормят, дают лодку, воду и еду, отправляют домой.
Что же сказал моряк женщинам?
Загадка №3
Что обозначает «одтчпшсвдд»? Не можете понять? Спросите детей – они, скорее всего, найдут ответ.
Загадка №4
Встречаются три приятеля с оригинальными фамилиями – Белых, Рыжих, Черных. Черноволосый говорит:
— Смотрите на нас. Один из нас рыжий, второй – с черными волосами, третий – с белыми волосами. Но ни у одного из нас цвет волос не соответствует фамилии.
Белых говорит:
— Да, все именно так.
Ответьте: какого цвета волосы у Рыжих?
Загадка №5
Перед вами три выключателя. В комнате за стеной можно найти три лампочки, они не горят сейчас.
Что нужно сделать с выключателями, чтобы потом войти в комнату и понять, к какой из лампочек подключен каждый из выключателей?
ОТВЕТЫ
Холмс мужу не указал адреса, а тот приехал на место.
Хочу умереть от руки самой некрасивой из вас.
Один, два, три, четыре… десять.
Белый с белыми волосами быть не может и с черными не может (черноволосый сказал первую реплику, а Белых ему ответил). Значит, Белых – рыжий. У Черных черных волос быть не может – значит, они белые. Ну, и Рыжих – черноволосый.
Включить сначала два любых выключателя, потом выключить один из них. Войти в комнату – та лампочка, что горит, соответствует включенному выключателю. А горячая лампочка соответствует второму включенному выключателю. Третья – связана с тем, что не трогали.
А вы знали об этом?
Самой массовой депортацией народов в истории считается депортация 10 миллионов немцев выселенных после окончания Второй мировой войны с территорий Чехословакии, Польши, Венгрии и Югославии. Самой жекровавой надо считать депортацию палачом народов Сталиным чеченцев и ингушей!Одним из самых трагичных дней в истории чеченцев и ингушей считается 23 февраля 1944 год, когда началась операция «Чечевица». В этот трагический день вооруженные солдаты стали врываться в дома людей, давая им два часа на сборы.
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