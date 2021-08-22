Сегодня наблюдается большой рост интереса к православной вере. И это наверняка связано с тем, что люди начали искать Бога. Ведь жизнь с ее крутыми поворотами очень часто заводит их в настоящий тупик. И потом у каждого начинается своя дорога к Богу. При этом основным спутником становится молитва. Она, как светильник во тьме, начинает освящать путь. Вот только нужно научиться правильно ее использовать и понимать. Поможет в этом каждому верующему самая сильная богослужебная книга – Псалтырь и кафизмы. И если с первым понятием все ясно, то второе у многих вызывает неподдельное удивление. Соответственно, неопытных верующих интересует вопрос: кафизма – что это такое? Поговорим обо всем по порядку.

Кафизма: что это такое?

Богослужебный раздел Псалтири называется кафизмой. Это слово с греческого переводится как «сидеть». То есть во время ее чтения на службе не обязательно стоять на ногах. Разрешается присесть. Кафизм в священной книге православных очень много. Очень важно усвоить то, что на целых 20 подобных разделов поделен Псалтирь. Кафизма 17 является самой маленькой. Она состоит только из одного 118-го псалма, именуемого «Непорочны». В свою очередь он разделен на три части.

А вот самая большая кафизма – восемнадцатая.

Чтение кафизм

Она включается в себя 15 псалмов: с 119-го по 133-й. Читают Псалтирь по кафизмам, где каждая ее часть называется статией (с греческого «глава», «подраздел») или славой. В свою очередь, она может состоять из одного или нескольких псалмов.

На службе чтец произносит первую часть славословия: «Слава, и ныне. Аминь». Певцы – вторую. И третью часть опять заканчивает чтец: «Слава, и ныне. Аминь». Это делается для того, чтобы связать кафизму с воззванием молитвы. Получается, что чтец и хор во время богослужения наперерыв славят Бога. В таблице обозначены кафизмы (где К-кафизма, П-псалмы).

Кафизма Первая слава Вторая слава Третья слава К. I П. 1-3 П. 4-6 П. 7-8 К. II П. 9-10 П. 11-13 П. 14-16 К. III П. 17 П. 18-20 П. 21-23 К. IV П. 24-26 П. 27-29 П. 30-31 К. V П. 32-33 П. 34-35 П. 36 К. VI П. 37-39 П. 40-42 П. 43-45 К. VII П. 46-48 П. 49-50 П. 51-54 К. VIII П. 55-57 П. 58- 60 П. 61-63 К. IX П. 64-66 П. 67 П. 68-69 К. X П. 70-71 П. 72-73 П. 74-76 К. XI П. 77 П. 78-80 П. 81-84 К. XII П. 85-87 П. 88 П. 89-90 К. XIII П. 91-93 П. 94-96 П. 97-100 К. XIV П. 101-102 П. 103 П. 104 К. XV П. 105 П. 106 П. 107-108 К. XVI П. 109-111 П. 112-114 П. 115-117 К. XVII П. 118: 1-72 - подпункты П. 118: 73-131 П. 118: 132-176 К. XVIII П. 119-123 П. 124-128 П. 129-133 К. XIX П. 134-136 П. 137-139 П. 140 - 142 К. XX П. 143 - 144 П. 145-147 П. 148-150

Тут необходимо также знать, что кафизма 20 включает примыкающий к ней псалом 151. Он содержится в греческой и славянской Библии, но в церковном богослужении его не используют. Поэтому в таблице его нет. Автор этого псалма неизвестен. Скорее всего, его написал какой-нибудь благочестивый левит. Обнаружили его только в XX веке в древних манускриптах, найденных в пещерах Кумрана в свитках Мертвого моря.

Богослужение и кафизмы

В продолжение темы под названием «Кафизма - что это такое?» надо отметить, что церковным Уставом определен порядок чтений. За неделю богослужений Псалтирь прочитывается полностью. А в Великий пост – дважды за неделю. Рядовая – кафизма, положенная в этот день по Уставу. В таблице можно ознакомиться с их распределением в обычные периоды.

День Вечерня Утреня Воскресение К. 1 К. 2, 3, (+17) Понедельник - К. 4, 5 Вторник К. 6 К. 7, 8 Среда К. 9 К. 10, 11 Четверг К. 12 К. 13,14 Пятница К. 15 К. 19, 20 Суббота К. 18 К. 16, 17

В неделю кафизмы читаются в следующем порядке: одна на вечерней службе и две на утреней. Однако важно знать то, что неделя начинается с воскресения. Значит, первая кафизма читается вечером в субботу. Её называют воскресной вечерней. Если в этот день выпал праздник и накануне было Всенощное бдение (торжественноеобщественное богослужение), то чтение отменяется. Устав допускает накануне каждого воскресения совершать бдения. Поэтому вечером в воскресенье кафизмы не бывает.

Отдельные моменты

Что касается 17-й кафизмы, она вместе с 16-й читается в субботу, а не в пятницу. Так как в будние дни ее декламируют на полунощнице (одна из служб суточного церковного богослужения). Если праздник имеет полиелей (часть утренней, где читаются 135-136 псалмы), то уже рядовая кафизма на вечерне не читается. Вместо этого декламируется слава первой из них. И она же произносится и на воскресной вечерне тоже.

Когда идут Великие праздники Господнии на вечерне кафизмы не бывает. Но это не касается вечера субботы. В это время произносится 1-я кафизма. исключением также является и вечер воскресенья. Тогда прочитывается 1-я статия кафизмы. На утрени их декламируют даже в великие праздники. Однако это правило не распространяется на Пасхальную седьмицу (первые семь дней Пасхи), у которой существует особый богослужебный Устав.

Расписание

В Великий пост много времени уделяется чтению кафизм. Они декламируются таким образом, чтобы Псалтырь за неделю прочитывался два раза. В это время кафизмы есть на вечерне, а также на утрени и часах после отдельных псалмопений. Во все седмицы Великого поста (кроме пятой) они читаются по расписанию.

День Вечерня Утреня Час первый Час третий Час шестой Час девятый Воскресенье - К. 2, 3, (+17) - - - - Понедельник К. 18 К. 4, 5, 6 - К. 7 К. 8 К. 9 Вторник К. 18 К. 10, 11, 12 К. 13 К. 14 К. 15 К. 16 Среда К. 18 К. 19, 20, 1 К. 2 К. 3 К. 4 К. 5 Четверг К. 18 К. 6, 7, 8 К. 9 К. 10 К. 11 К. 12 Пятница К. 18 К. 13, 14, 15 - К. 19 К 20 - Суббота К. 1 К. 16, 17 - - - -

А вот в четверги Великого поста на пятой седмице служится канон Андрея Критского. А на утрени прочитывается всего одна кафизма. Псалтырь на Страстной седьмице декламируется с понедельника по среду. И всего только один раз. После этого кафизм нет. Только потом на утрени Великой Субботы произносится псалом «Непрочны» с похвалами. В Светлую седьмицу тоже кафизмы нет.

Но совсем иной тип псалмопения – шестопсалмие, когда читаются шесть псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Христиане в этом случае молятся, как бы беседуя с невидимым Богом. В это время нельзя ходить и сидеть. В заключении темы «Кафизма - что это такое?» стоит отметить еще несколько важных моментов.

Правила чтения псалмов

Кафизмы – особый род песнопений, отличных от других, например, предначинательных псалмов. Последние читаются более спокойно и мене торжественно. Дома псалмы декламируются при горящей лампадке. Их произносят, соблюдая правильные ударения, вслух или вполголоса, чтобы не только ум, но и слух внимали молитвенным словам. Это можно делать сидя, но при начинательных и заключительных молитвах и славах необходимо вставать.

Псалмы читаются без выражения, монотонно, немного нараспев, без театральной выразительности. Если слова непонятны, не стоит смущаться. Есть утверждение относительно Псалтири: «Ты можешь не понимать, но бесы все понимают». По мере духовного развития будет раскрываться и весь божественный смысл прочитанного.

Заключение

И вот напоследок хочется ответить еще на один волнующий многих вопрос: когда читается кафизма 15? Некоторые суеверные или связанные с магией люди утверждают, что ее нужно декламировать только тогда, когда есть покойник в доме. В других случаях это принесет много бед и несчастий. Но православные священники утверждают, что можно без ограничений читать абсолютно все кафизмы.