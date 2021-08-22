Сегодня наблюдается большой рост интереса к православной вере. И это наверняка связано с тем, что люди начали искать Бога. Ведь жизнь с ее крутыми поворотами очень часто заводит их в настоящий тупик. И потом у каждого начинается своя дорога к Богу. При этом основным спутником становится молитва. Она, как светильник во тьме, начинает освящать путь. Вот только нужно научиться правильно ее использовать и понимать. Поможет в этом каждому верующему самая сильная богослужебная книга – Псалтырь и кафизмы. И если с первым понятием все ясно, то второе у многих вызывает неподдельное удивление. Соответственно, неопытных верующих интересует вопрос: кафизма – что это такое? Поговорим обо всем по порядку.
Кафизма: что это такое?
Богослужебный раздел Псалтири называется кафизмой. Это слово с греческого переводится как «сидеть». То есть во время ее чтения на службе не обязательно стоять на ногах. Разрешается присесть. Кафизм в священной книге православных очень много. Очень важно усвоить то, что на целых 20 подобных разделов поделен Псалтирь. Кафизма 17 является самой маленькой. Она состоит только из одного 118-го псалма, именуемого «Непорочны». В свою очередь он разделен на три части.
А вот самая большая кафизма – восемнадцатая.Она включается в себя 15 псалмов: с 119-го по 133-й. Читают Псалтирь по кафизмам, где каждая ее часть называется статией (с греческого «глава», «подраздел») или славой. В свою очередь, она может состоять из одного или нескольких псалмов.
Чтение кафизм
На службе чтец произносит первую часть славословия: «Слава, и ныне. Аминь». Певцы – вторую. И третью часть опять заканчивает чтец: «Слава, и ныне. Аминь». Это делается для того, чтобы связать кафизму с воззванием молитвы. Получается, что чтец и хор во время богослужения наперерыв славят Бога. В таблице обозначены кафизмы (где К-кафизма, П-псалмы).
|Кафизма
|Первая слава
|Вторая слава
|Третья слава
|К. I
|П. 1-3
|П. 4-6
|П. 7-8
|К. II
|П. 9-10
|П. 11-13
|П. 14-16
|К. III
|П. 17
|П. 18-20
|П. 21-23
|К. IV
|П. 24-26
|П. 27-29
|П. 30-31
|К. V
|П. 32-33
|П. 34-35
|П. 36
|К. VI
|П. 37-39
|П. 40-42
|П. 43-45
|К. VII
|П. 46-48
|П. 49-50
|П. 51-54
|К. VIII
|П. 55-57
|П. 58- 60
|П. 61-63
|К. IX
|П. 64-66
|П. 67
|П. 68-69
|К. X
|П. 70-71
|П. 72-73
|П. 74-76
|К. XI
|П. 77
|П. 78-80
|П. 81-84
|К. XII
|П. 85-87
|П. 88
|П. 89-90
|К. XIII
|П. 91-93
|П. 94-96
|П. 97-100
|К. XIV
|П. 101-102
|П. 103
|П. 104
|К. XV
|П. 105
|П. 106
|П. 107-108
|К. XVI
|П. 109-111
|П. 112-114
|П. 115-117
|К. XVII
|П. 118: 1-72 - подпункты
|П. 118: 73-131
|П. 118: 132-176
|К. XVIII
|П. 119-123
|П. 124-128
|П. 129-133
|К. XIX
|П. 134-136
|П. 137-139
|П. 140 - 142
|К. XX
|П. 143 - 144
|П. 145-147
|П. 148-150
Тут необходимо также знать, что кафизма 20 включает примыкающий к ней псалом 151. Он содержится в греческой и славянской Библии, но в церковном богослужении его не используют. Поэтому в таблице его нет. Автор этого псалма неизвестен. Скорее всего, его написал какой-нибудь благочестивый левит. Обнаружили его только в XX веке в древних манускриптах, найденных в пещерах Кумрана в свитках Мертвого моря.
Богослужение и кафизмы
В продолжение темы под названием «Кафизма - что это такое?» надо отметить, что церковным Уставом определен порядок чтений. За неделю богослужений Псалтирь прочитывается полностью. А в Великий пост – дважды за неделю. Рядовая – кафизма, положенная в этот день по Уставу. В таблице можно ознакомиться с их распределением в обычные периоды.
|День
|Вечерня
|Утреня
|Воскресение
|К. 1
|К. 2, 3, (+17)
|Понедельник
|-
|К. 4, 5
|Вторник
|К. 6
|К. 7, 8
|Среда
|К. 9
|К. 10, 11
|Четверг
|К. 12
|К. 13,14
|Пятница
|К. 15
|К. 19, 20
|Суббота
|К. 18
|К. 16, 17
В неделю кафизмы читаются в следующем порядке: одна на вечерней службе и две на утреней. Однако важно знать то, что неделя начинается с воскресения. Значит, первая кафизма читается вечером в субботу. Её называют воскресной вечерней. Если в этот день выпал праздник и накануне было Всенощное бдение (торжественноеобщественное богослужение), то чтение отменяется. Устав допускает накануне каждого воскресения совершать бдения. Поэтому вечером в воскресенье кафизмы не бывает.
Отдельные моменты
Что касается 17-й кафизмы, она вместе с 16-й читается в субботу, а не в пятницу. Так как в будние дни ее декламируют на полунощнице (одна из служб суточного церковного богослужения). Если праздник имеет полиелей (часть утренней, где читаются 135-136 псалмы), то уже рядовая кафизма на вечерне не читается. Вместо этого декламируется слава первой из них. И она же произносится и на воскресной вечерне тоже.
Когда идут Великие праздники Господнии на вечерне кафизмы не бывает. Но это не касается вечера субботы. В это время произносится 1-я кафизма. исключением также является и вечер воскресенья. Тогда прочитывается 1-я статия кафизмы. На утрени их декламируют даже в великие праздники. Однако это правило не распространяется на Пасхальную седьмицу (первые семь дней Пасхи), у которой существует особый богослужебный Устав.
Расписание
В Великий пост много времени уделяется чтению кафизм. Они декламируются таким образом, чтобы Псалтырь за неделю прочитывался два раза. В это время кафизмы есть на вечерне, а также на утрени и часах после отдельных псалмопений. Во все седмицы Великого поста (кроме пятой) они читаются по расписанию.
|День
|Вечерня
|Утреня
|Час первый
|Час третий
|Час шестой
|Час девятый
|Воскресенье
|-
|К. 2, 3, (+17)
|-
|-
|-
|-
|Понедельник
|К. 18
|К. 4, 5, 6
|-
|К. 7
|К. 8
|К. 9
|Вторник
|К. 18
|К. 10, 11, 12
|К. 13
|К. 14
|К. 15
|К. 16
|Среда
|К. 18
|К. 19, 20, 1
|К. 2
|К. 3
|К. 4
|К. 5
|Четверг
|К. 18
|К. 6, 7, 8
|К. 9
|К. 10
|К. 11
|К. 12
|Пятница
|К. 18
|К. 13, 14, 15
|-
|К. 19
|К 20
|-
|Суббота
|К. 1
|К. 16, 17
|-
|-
|-
|-
А вот в четверги Великого поста на пятой седмице служится канон Андрея Критского. А на утрени прочитывается всего одна кафизма. Псалтырь на Страстной седьмице декламируется с понедельника по среду. И всего только один раз. После этого кафизм нет. Только потом на утрени Великой Субботы произносится псалом «Непрочны» с похвалами. В Светлую седьмицу тоже кафизмы нет.
Но совсем иной тип псалмопения – шестопсалмие, когда читаются шесть псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Христиане в этом случае молятся, как бы беседуя с невидимым Богом. В это время нельзя ходить и сидеть. В заключении темы «Кафизма - что это такое?» стоит отметить еще несколько важных моментов.
Правила чтения псалмов
Кафизмы – особый род песнопений, отличных от других, например, предначинательных псалмов. Последние читаются более спокойно и мене торжественно. Дома псалмы декламируются при горящей лампадке. Их произносят, соблюдая правильные ударения, вслух или вполголоса, чтобы не только ум, но и слух внимали молитвенным словам. Это можно делать сидя, но при начинательных и заключительных молитвах и славах необходимо вставать.
Псалмы читаются без выражения, монотонно, немного нараспев, без театральной выразительности. Если слова непонятны, не стоит смущаться. Есть утверждение относительно Псалтири: «Ты можешь не понимать, но бесы все понимают». По мере духовного развития будет раскрываться и весь божественный смысл прочитанного.
Заключение
И вот напоследок хочется ответить еще на один волнующий многих вопрос: когда читается кафизма 15? Некоторые суеверные или связанные с магией люди утверждают, что ее нужно декламировать только тогда, когда есть покойник в доме. В других случаях это принесет много бед и несчастий. Но православные священники утверждают, что можно без ограничений читать абсолютно все кафизмы.
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