В Японии пользуется популярностью услуга аренды стариков

Для японцев уважение к старшим далеко не пустой звук. С самых древних времен в стране Ниппон принято прислушиваться к мнению стариков и учитывать их богатый жизненный опыт. Но как быть, если у ты молодой японец, а мудрого дедушки у тебя нет? Новая услуга, появившаяся в Стране восходящего солнца, решает эту проблему.



Для молодого японца очень важно, чтобы рядом был кто-то, кто скажет: «Соберись, щенок! Не позорь мои седины!». Поэтому услуга аренды старичков в Японии от компании Ossan Rental пользуется большим спросом. За деньги взятый на прокат дедок будет не только «пить кровь», ворчать и рассказывать о том, как в одиночку напал с катаной на Перл-Харбор, но и сможет давать дельные жизненные советы юным неопытным персонам. На сайте, предлагающем эту интересную услугу, также указано, что по договоренности с пожилым человеком можно выпивать с ним или брать его с собой к компании друзей, чтобы тот развлекал всех байками. Компания Ossan Rental была основана в 2016 году 65-летним Таканобу Нишимото — бывшим бейсболистом, и его другом Микио Сенду, дизайнером. Идея открыть фирму, название которой переводится дословно как «Аренда стариков», возникла после разговора о том, как обеспечить себе безбедную старость и при этом не особенно перетрудиться. Проанализировав рынок, два друга поняли, что лучший способ работы — это давать советы другим людям, разумеется, если они им нужны. Кроме материальной выгоды, Таканобу и Микио преследовали и благородную цель — возвращение былого уважения к пожилым людям. Несмотря на то, что почтение к старшим у японцев в крови, в последние годы наметилась тенденция воспринимать пожилых людей несколько свысока. Юное поколение подшучивает над технической отсталостью стариков, их манерой одеваться и разговаривать, взглядами и увлечениями. Создатели проекта Ossan Rental бросают вызов стереотипам и доказывают, что людей в возрасте рано сбрасывать со счетов. Дед, заказанный на дом, поможет не только весело провести время, но и поддержит морально в сложной ситуации и даст дельный совет. Для японцев уважение к старшим далеко не пустой звук. С самых древних времен в стране Ниппон принято прислушиваться к мнению стариков и учитывать их богатый жизненный опыт. Но как быть, если у ты молодой японец, а мудрого дедушки у тебя нет? Новая услуга, появившаяся в Стране восходящего солнца, решает эту проблему. Для молодого японца очень важно, чтобы рядом был кто-то, кто скажет: «Соберись, щенок! Не позорь мои седины!». Поэтому услуга аренды старичков в Японии от компании Ossan Rental пользуется большим спросом. За деньги взятый на прокат дедок будет не только «пить кровь», ворчать и рассказывать о том, как в одиночку напал с катаной на Перл-Харбор, но и сможет давать дельные жизненные советы юным неопытным персонам. На сайте, предлагающем эту интересную услугу, также указано, что по договоренности с пожилым человеком можно выпивать с ним или брать его с собой к компании друзей, чтобы тот развлекал всех байками. Компания Ossan Rental была основана в 2016 году 65-летним Таканобу Нишимото — бывшим бейсболистом, и его другом Микио Сенду, дизайнером. Идея открыть фирму, название которой переводится дословно как «Аренда стариков», возникла после разговора о том, как обеспечить себе безбедную старость и при этом не особенно перетрудиться. Проанализировав рынок, два друга поняли, что лучший способ работы — это давать советы другим людям, разумеется, если они им нужны. Кроме материальной выгоды, Таканобу и Микио преследовали и благородную цель — возвращение былого уважения к пожилым людям. Несмотря на то, что почтение к старшим у японцев в крови, в последние годы наметилась тенденция воспринимать пожилых людей несколько свысока. Юное поколение подшучивает над технической отсталостью стариков, их манерой одеваться и разговаривать, взглядами и увлечениями. Создатели проекта Ossan Rental бросают вызов стереотипам и доказывают, что людей в возрасте рано сбрасывать со счетов. Дед, заказанный на дом, поможет не только весело провести время, но и поддержит морально в сложной ситуации и даст дельный совет. На начальном этапе предприниматели не слишком хорошо понимали, что будет входить в перечень услуг и сколько это может стоить. Но сейчас, спустя два года работы, Таканобу и Микио хорошо знают, что пользуется спросом у молодежи, и как себя вести с разными категориями клиентов. Среди наиболее востребованных услуг нужно особо отметить такие: - Совместный поход в бар или застолье дома, с выпивкой, анекдотами и байками; - Поработать «жилеткой», выслушать жалобы на несправедливую жизнь и предоставить совет мудрого сенсея; - Экскурсия по одному из районов города с показом его интересных, в том числе и злачных мест; - Помощь по дому — починка вещей с подробным рассказом, как это делается и последующим «обмыванием» работы; - Постоять в очереди, например за айфоном или билетом на концерт, пока клиент работает или отдыхает; - Помощь с получением временной прописки иностранцам. Бывают и не совсем стандартные заказы. Наиболее интересными из них владельцы компании «Аренда стариков» считают: - Присутствие на вечеринке в виде гостя, насквозь пропитанного стариковским сарказмом; - Выполнение домашнего задания с ребенком; - Играть роль строгого отца парня или его возлюбленной, чтобы научить молодежь не пасовать перед желчными стариками; - Предоставление беспристрастного постороннего мнения о талантах или о выполненной работе. - Самая дешевая и при этом наиболее востребованная услуга — просто поболтать о жизни. Это удовольствие обойдется заказчику в 1000 йен (около 700 рублей).

Были в непродолжительной истории Ossan Rental и совсем невеселые заказы. Однажды дедушку заказала вдова, чтобы поговорить с ним о покойном муже. Еще один грустный вызов был к смертельно больной женщине, которая не могла полноценно питаться. Она накупила деликатесов и сладостей, а работник компании должен был при ней их пробовать и описывать свои ощущения.

В компании работает не один-два задерганных командировками деда, а целая команда. На сайте фирмы можно выбрать себе старичка, посмотрев его фото и ознакомившись с биографией. Про работу, выполняемую Ossan Rental, уже знают не только в Японии, но и за ее пределами — за ее успехами следят люди в разных уголках планеты. По мнению многих из них, фирма немало сделала для сохранения престижа пожилых людей и не только в Японии.

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