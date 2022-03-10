Как Кока-Колу используют в медицине? 10 интересных фактов о Кока-Коле

Зачем в Индии Кока-Колой опрыскивают посевы? Как Кока-Колу используют в медицине? Откуда в коле кофеин? Почему в Кока-Колу перестали добавлять кокаин? Интересные факты о Кока-Коле!

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В Индии посевы иногда опрыскивают Кока-Колой

Хорошо действует против вредителей вроде колорадских жуков. А ещё, что самое важное, стоит гораздо дешевле химикатов.

Джон Пембертон создал Coca-cola, чтобы отвыкнуть от морфина

В апреле 1865 года, находясь на военной службе, доктор Пембертон получил сабельное ранение в грудь. Чтобы облегчить боль, он принимал морфин. Рана зажила, а зависимость от опийсодержащих лекарств осталась. Чтобы отвыкнуть от наркотика, Пембертон разрабатывает рецепт напитка на основе листьев коки, который также снимает боль, но не содержит опия. Доктор начинает продавать своё изобретение под маркой «Французское кокаиновое вино Пембертона». Так начинается история всемирно известной газировки.

Джон Пембертон

Кока-кола используется в медицине для растворения фитобезоаров

Так называются комки нерастворимых пищевых волокон в желудке, образующихся из-за чрезмерного потребления растительной клетчатки. Организм не может самостоятельно избавиться от безоара, но можно растворить его колой: метод успешен в примерно 50% случаев.

Кофеин содержится во всех популярных в мире лимонадах — Coca cola и Pepsi cola, Mountain Dew, Dr. Pepper и других, в том числе в версиях напитков без сахара

Однако этот кофеин — синтетический. Его производят на фармацевтических заводах Китая.

От Кока-Колы может возникать смертельно опасная сердечная аритмия

В 2013 году 31-летняя жительница Новой Зеландии скончалась от сердечной аритмии, вызванной привычкой женщины выпивать от 6 до 10 литров Кока-Колы в день.

Почему в Кока-Колу перестали добавлять кокаин

Изначально в Кока-Кола добавляли свежие листья коки, содержащие наркотическое вещество. В конце 19 века кокаин не был под запретом и его часто использовали при производстве безалкогольных напитков для «тонизирующего эффекта». Но когда в 1903-м году в газете «New York Tribune» появилась статья, утверждавшая, что «упившиеся Кока-Колой негры из трущоб нападают на белых людей», рецепт напитка был навсегда изменён — в него стали добавлять листья коки, очищенные от наркотического вещества, а затем от них вообще отказались.

Кока-Кола выпускает более 3500 напитков в разных странах мира

Так что если бы вы пробовали по одному напитку в день, вам потребовалось бы девять лет, чтобы перепробовать их все. Особенно поражают вкусы газировок, производимых для азиатских рынков: здесь можно найти напитки со вкусом йогурта, васаби, кимчхи, сыра, угря, огурца и бесчисленное количество вариаций с зелёным чаем.

Кока-Кола с жёлтой крышечкой является кошерной

Жёлтая крышечка на бутылке Кока-Колы означает, что напиток — кошерный: кукурузный сироп в нём заменён на обычный сахар.

Кока-Кола рекламировалась как средство контроля веса В 1961 году Кока-Кола рекламировалась как средство контроля веса. «Знаете, у Кока-Кола нет проблем с талией!» — заявляла героиня рекламного ролика. Идея была в том, что Кока-кола добавляет калорий и заглушает голод, чтобы «вы не съели что-нибудь ещё, что действительно прибавит вам килограммов». Изначально Санта Клаус был худым Санта Клаус был худым на протяжении большей части своей истории. В 1863 году карикатурист Томас Наст впервые изобразил Санту с огромным животом. Худощавая и толстая версия Санты существовали одновременно до 1930-х годов, а затем знаменитая рекламная кампания Кока-Колы, в которой Санта был в своём толстом воплощении, закрепила и популяризировала именно этот образ.